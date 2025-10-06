Trefili jsme rafinérie, radují se Ukrajinci. Jenže operátory dronů posílají na frontu

Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Útok na Lvov byl největším během války ve Lvovské oblasti, uvedl gubernátor Maksym Kozyckyj, a dodal, že se ho zúčastnilo 140 dronů a 23 raket. Ve vesnici za Lvovem, kde byli zabiti členové rodiny, záchranáři prohrabávali hromady sutin. Situaci ve Lvově popsala agentura Reuters.
V Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny byl při kombinovaném útoku, který zanechal bez proudu více než 73 000 zákazníků, zabit jeden člověk a 10 dalších bylo zraněno, uvedl gubernátor Ivan Fedorov.
Civilní infrastruktura byla poškozena také v oblastech Ivano-Frankivsk, Vinnycja, Černihiv, Cherson, Charkov a Oděsa, uvedla premiérka Julia Svirydenková.
Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že sestřelila 478 cílů, ale osm raket a 57 dronů našlo své cíle.
Ukrajinský bloger Tatarigami, který o sobě na sociální síti X mluví jako o bývalém ukrajinském důstojníkovi, vedle ruských útoků staví ukrajinské dronové úspěchy. Ukrajinci útočí na další ruské rafinérie a další ropné sklady. K jednomu z útoků došlo na Krymu. K útoku, který Rusy „zbavil přebytečné ropy“. S nádechem ironie dodal, že Ukrajinci zajišťují obyvatelům Krymu mnohem víc tepla před nadcházející zimou než ruské okupační úřady.
Na sociálních sítích kolují videa zachycující mohutné výbuchy.
The Ukrainian Defense Forces have brightened up grim, dreary Feodosia in occupied Crimea, helping to get rid of excess oil from a depot, which is becoming increasingly hard to store thanks to Ukraine’s highly successful drone campaign against refineries in Russia. pic.twitter.com/tbLXpkqL0v— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 5, 2025
Another local primate in Feodosia has climbed high for a better view over the concrete jungle. In his unsophisticated commentary, he notes it’s gotten warmer, apparently proving Ukraine provides heat to residents far more efficiently than the Russian occupational authorities. pic.twitter.com/VMU0WI6g4I— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 5, 2025
A fire in Feodosia, Crimea, following warnings of an incoming attack, points to another successful AFU strike tonight. Meanwhile, a local bumpkin, unintentionally aiding the AFU’s damage assessment by filming, upset that Ukraine does what she assumed only Russia can do pic.twitter.com/mz5AGE1JFw— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 5, 2025
Jenže americký analytik Tyler Weaver ukazuje trochu jiný pohled na ukrajinskou dronovou válku.
„Ukrajinská dronová kampaň probíhá tak dobře, … že techniky tlačí do pěchotní služby v první linii, kde se jejich zbývající délka života bude měřit v řádu dní,“ napsal Weaver na sociální síti X.
Reagoval na video Ukrajinského týmu pro výrobu/provoz dronů s dlouhým doletem, na kterém jeho členové tvrdí, že byli nedávno informováni, že budou vysláni na frontovou linii jako pěšáci. A žádali velení, aby své rozhodnutí přehodnotilo.
Ukraine's cope drone campaign is going so well that they're (checks notes) pressing the technicians into front-line infantry service where their remaining life expectancy will be measured in days. https://t.co/IjxbmW59Uo— Armchair Warlord (@ArmchairW) October 6, 2025
Jedná se zřejmě o reakci na toto video.
????The LACK of manpower forces Zelensky to sacrifice narrow specialists and send to the front lines, utilizing valuable drone subdivisions pic.twitter.com/6FIDStm1ZI— Lord Bebo (@MyLordBebo) October 6, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák