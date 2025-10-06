Trefili jsme rafinérie, radují se Ukrajinci. Jenže operátory dronů posílají na frontu

06.10.2025 10:20 | Monitoring

Ruská válka na Ukrajině neutichá a sami Ukrajinci v poslední době prezentují především dronové útoky na ruské rafinérie a ropné sklady. Útoky, které mají nepřítele připravit o palivo. Ale pak je tu ještě druhý pohled na válku, který naznačuje, že se Ukrajincům nedaří tak dobře.

Trefili jsme rafinérie, radují se Ukrajinci. Jenže operátory dronů posílají na frontu
Foto: Repro X
Popisek: Dron Gerbera

Rusové stále útočí na Ukrajinu. Útočili na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ruské rakety a drony také usmrtili 5 lidí. Čtyři z obětí nočních útoků byli členové rodiny, kteří byli zabiti při zničení jejich obytného domu v západní Lvovské oblasti hraničící s Polskem, uvedly místní úřady.

Útok na Lvov byl největším během války ve Lvovské oblasti, uvedl gubernátor Maksym Kozyckyj, a dodal, že se ho zúčastnilo 140 dronů a 23 raket. Ve vesnici za Lvovem, kde byli zabiti členové rodiny, záchranáři prohrabávali hromady sutin. Situaci ve Lvově popsala agentura Reuters.

V Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny byl při kombinovaném útoku, který zanechal bez proudu více než 73 000 zákazníků, zabit jeden člověk a 10 dalších bylo zraněno, uvedl gubernátor Ivan Fedorov.

Civilní infrastruktura byla poškozena také v oblastech Ivano-Frankivsk, Vinnycja, Černihiv, Cherson, Charkov a Oděsa, uvedla premiérka Julia Svirydenková.

Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že sestřelila 478 cílů, ale osm raket a 57 dronů našlo své cíle. 

Ukrajinský bloger Tatarigami, který o sobě na sociální síti X mluví jako o bývalém ukrajinském důstojníkovi, vedle ruských útoků staví ukrajinské dronové úspěchy. Ukrajinci útočí na další ruské rafinérie a další ropné sklady. K jednomu z útoků došlo na Krymu. K útoku, který Rusy „zbavil přebytečné ropy“. S nádechem ironie dodal, že Ukrajinci zajišťují obyvatelům Krymu mnohem víc tepla před nadcházející zimou než ruské okupační úřady.

Na sociálních sítích kolují videa zachycující mohutné výbuchy.

Jenže americký analytik Tyler Weaver ukazuje trochu jiný pohled na ukrajinskou dronovou válku.

„Ukrajinská dronová kampaň probíhá tak dobře, … že techniky tlačí do pěchotní služby v první linii, kde se jejich zbývající délka života bude měřit v řádu dní,“ napsal Weaver na sociální síti X.

Reagoval na video Ukrajinského týmu pro výrobu/provoz dronů s dlouhým doletem, na kterém jeho členové tvrdí, že byli nedávno informováni, že budou vysláni na frontovou linii jako pěšáci. A žádali velení, aby své rozhodnutí přehodnotilo.

Jedná se zřejmě o reakci na toto video.

 

Psali jsme:

Václav Klaus řekl, jaké ministerstvo by chtěl pro Motoristy
Tomahawky Ukrajině? Putin varuje před eskalací mezi USA a Ruskem
Lámou Rusové hůl nad Trumpem? Tvrdá slova velvyslance
Průzkum: Ukrajinci jsou prý ochotní trpět, dokud bude třeba

 

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

