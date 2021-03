Trestně stíhat politiky za covid? Advokát ukazuje cestu

Vrcholní čeští politici, kteří jsou zodpovědní za řešení pandemie koronaviru, mohou být podle advokáta Ondřeje Preusse trestně zodpovědní za svá rozhodnutí. Lidé by ale podle něj neměli trestní oznámení podávat v emocích a bez příslušných důkazů. „Pokud by se jednalo jenom o spekulace ve formě srovnávání čísel v Česku a jiných zemích, tak by z toho podle mě trestní zodpovědnost politiků vzejít nemohla,“ tvrdí Preuss.

reklama

Teoreticky by se podle advokáta mohlo jednat o dva druhy trestných činů. „Nabízejí se trestné činy související s plněním úkolů politických představitelů. A to buď úmyslné, kdy by politik zneužíval postavení úřední osoby. Tam si myslím, že by to bylo velmi obtížné prokázat. Museli by se objevit nějací svědci, kteří by měli důkazy, že například kvůli konání voleb a preferencím byla odložena nějaká opatření, na kterých panovala obecná shoda,“ vysvětluje Preuss pro server Aktuálně.cz.

„Nebo pak je tam teoreticky i nedbalostní trestný čin. To znamená maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. Ale i tam by bylo potřeba prokázat, že byla jasná shoda v odborných kruzích, které měli k dispozici vládní činitelé, na tom, že tehdy a tehdy mají být přijata taková opatření. A vláda nebo někteří její členové by řekli, že se jimi z politických důvodů, aby neohrozili své preference, řídit nebudou,“ přidává druhou možnost advokát s tím, že i v takovém případě by bylo problematické vinu politiků dokázat.

Případný svědek by podle Preusse musel předložit nějaké e-maily nebo jinou komunikaci, kde by se přesně psalo, že má zakázáno něco činit v zájmu zdraví veřejnosti, protože hrozí ztráta voličů nebo je na tom nějaký finanční zájem politické strany. „To je však téměř nereálné a samotné spekulace by u soudu nestačily,“ má jasno Preuss.

Z trestních řízení, která už byla v minulosti proti politikům vedena, navíc podle něj vyplynulo, že se tím orgány činné v trestním řízení nechtějí moc zabývat a je to poté procesně velice obtížné. Navíc podle něj ani nepanuje obecná vědecká shoda na konkrétních opatřeních.

Podání trestního oznámení na vrcholné politiky je ale podle něj samozřejmě možné, a to bezplatně. Musí však být propracované a mít důkazní materiál, aby vůbec mělo šanci na úspěch. „Doporučil bych občanům, aby je nepodávali pod vlivem emocí a poradili se třeba s advokátem, jestli vůbec a případně jak trestní oznámení formulovat,“ vysvětluje s tím, že ideálně by se takové trestní oznámení mělo podat na státní zastupitelství.

V případě podávání trestních oznámení na politické činitele je navíc podle Preusse namístě obezřetnost, aby se poté politici pod tíhou trestních oznámení nebáli rozhodovat. „Já sám obecně nejsem příznivcem trestněprávního řešení politických otázek. Naopak historicky se to v případě obcí, myslím, zvrhlo spíše do přílišného tlaku,“ dodává advokát.

Psali jsme: Testování? Podvod. Vědec odmítnutý Prymulou zbořil kroky vlády

Může za to Babiš. Psychopat. Primáři z těžce zkoušené nemocnice ve studiu povolily nervy a muselo to ven

Soukromník Baránek: Zmatená vláda nás přivedla na hranu zdravotnického i ekonomického pekla. Nikdo jí nevěří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.