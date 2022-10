Trhliny v Čapím hnízdě: Důkaz pro Babiše. Díra v tvrzení EU, padlo

reklama

Probíhající soudní proces se šéfem opozičního hnutí ANO, expremiérem Andrejem Babišem, v trestněprávní kauze Čapí hnízdo na svém facebookovém profilu komentuje advokát Karol Hrádela. Soudní jednání v této věci, jemuž předsedá soudce Jan Šott, Hrádela označuje za „kolotoč fám a zábavy“.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 7551 lidí

Podle Hrádely Babišovi hrozí „značný trest“ včetně možného odnětí svobody. „Upozorňuji na případnou změnu právní kvalifikace u obviněného Ing. Andreje Babiše oproti podané obžalobě. Jednání obviněného by se mohlo potenciálně posuzovat i jako zločin poškození finančních zájmů Evropské unie,“ prohlásil totiž soudce Šott po přednesení obžaloby státním zástupcem, čímž prý otevřel možnost udělení nepodmíněného trestu odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let. Podle Hrádely, který ve svém příspěvku poukazuje na relevantní paragrafy trestního zákoníku, jimiž podpírá své úvahy, někdejšímu předsedovi vlády též hrozí propadnutí majetku, které by ho prý mohlo dokonce připravit o status miliardáře.

Z jakého protiprávního jednání vlastně obžaloba Andreje Babiše viní? Karol Hrádela podstatu obžaloby vysvětluje takto: „V zásadě se říká, že Babiš připravil transformaci společnosti ve svém holdingu, aby tato společnost po své transformaci mohla dostat dotaci, přestože by na ni jako firma z holdingu neměla mít nárok. Měl znát, že na dotaci vyčleněná společnost nemá nárok, protože není malou společností, a on jí pomohl, aby toto zamaskovala. Logicky při zahájení transformace musela být možnost získání dotace známá, protože jinak by transformace neměla smysl.“

Advokát si ovšem následně klade otázky ohledně tvrzení obsažených v obžalobě: „Je však tento předpoklad pravdivý? Věděl vůbec při transformaci o výzvě? Co to prokazuje?“ Dále usuzuje: „ Pokud by totiž Babiš nevěděl o obsahu výzvy, nemohl by být pachatelem podvodného jednání, a to i tehdy, kdybychom věřili na schopnosti křišťálové koule.“

Karol Hrádela ve svém statusu připomíná zprávu OLAF (Evropského úřadu pro boj proti podvodům) mapující vyšetřování zmíněné dotace na Čapí hnízdo. V této zprávě se prý uvádí: „Rozhodnutí předchozích vlastníků společnosti a následně akcionářů společnosti změnit právní formu společnosti na akciovou společnost a vydat takový typ akcií, který umožňoval jejich anonymní vlastnictví během celé doby realizace projektu, bylo v rozporu s obecným principem transparentnosti, který se uplatňuje při nakládání s finančními zdroji EU. Následné změny vlastnictví akcií lze navíc pokládat za čin, který uměle vytvořil podmínky nutné pro získání výhody, která odporuje účelu příslušného práva EU.“ „OLAF upozorňuje, že příslušná výzva č. 4 byla zveřejněna 20. prosince 2007. Dostupná fakta prokazují, že akcie společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. byly prodány předchozím vlastníkem, společností ZZN Pelhřimov a.s., která je 100% dceřinou společností společnosti Agrofert Holding a.s., třem novým vlastníkům 31. prosince 2007.“

Hrádela poukazuje na skutečnost, že proces transformace společnosti byl zahájen řadu měsíců před vyhlášením výzvy. Podle něj tedy vyvstává otázka, jak o příslušné výzvě mohli v Čapím hnízdě vědět. Zřejmě na základě oné křišťálové koule, poznamenává ironicky Hrádela.

Závěrem advokát poznamenává, že v probíhajícím soudním procesu spatřuje řadu spekulací či „prokazatelně nepravdivých tvrzení“, na které obhajoba dosud nereagovala. Po skončení procesu prý nejspíš dopíše další kapitolu své Analýzy účelových trestních stíhání v České republice.

Psali jsme: Babiš prohrál. Vystrčil: Senát je inspirací! Varování pro vládu Babiš i Nagyová podle svědka věděli, že nemají nárok na dotaci Zdeněk Jemelík: Sedmý den procesu Nagyová–Babiš Soud: Babiš mladší bude vyšetřen. Babiš starší se šklebil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.