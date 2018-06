Tři procenta Čechů si přejí, aby se u nás usadili uprchlíci

Podíl Čechů, kteří jsou jednoznačně odmítaví k uprchlíkům, klesl na 58 procent, méně o 11 procentních bodů. 82 procent lidí uprchlíky pak vnímá jako hrozbu pro evropskou bezpečnost, pro mír ve světě 71 procent a pro bezpečnost ČR 68 procent. Jen tři procenta lidí nemají s uprchlíky žádný problém, pokud jde o jejich trvalé usídlení v ČR. Podle serveru Novinky.cz tato čísla vyplývají z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Jsou to nejnižší hodnoty od počátku srovnatelných měření v říjnu 2015.

35 procent veřejnosti souhlasí s přijímáním uprchlíků do doby, než budou schopni vrátit se do země svého původu. Na podzim to byla čtvrtina. Pouhá tři procenta lidí ale nemají problém s tím, aby Česko přijalo uprchlíky a nechalo je usadit se zde.

„Podpora přijímání uprchlíků se zvyšuje s dosaženým vzděláním, životní úrovní a spokojeností se životem,“ uvádí server Novinky.cz. Z hlediska politických stran jsou přijímání uprchlíků více nakloněni voliči ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů, naopak spíše odmítavě se k němu stavějí voliči SPD či KSČM. Negativně k přijímání uprchlíků se stavějí sympatizanti prezidenta republiky. Podíl těch, kteří uprchlíky považují jako hrozbu pro evropskou bezpečnost, ohrožení světového míru a hrozbu pro bezpečnost ČR se snížil o hodnotu mezi šesti až osmi procentními body.

„Přes tento pokles je ale stále situace okolo uprchlíků vnímána silněji jako hrozba pro evropskou bezpečnost i pro bezpečnost České republiky než konflikty na Ukrajině nebo v Sýrii a s konfliktem v Sýrii je pak hodnocena dosti podobně, pokud jde o hrozbu pro mír ve světě,“ uvedli statistici podle serveru Novinky.cz.

Celkově poklesla i míra celkového zájmu o aktuální vývoj okolo situace s uprchlíky. Nyní se naměřila nejnižší hodnota vůbec od začátku měření. Celkově 47 procent obyvatel se dnes zajímá o aktuální situaci. Nicméně stále převažuje trend, že se lidé výrazně více zajímají o migrační krizi než o vývoj na Ukrajině či v Sýrii,

„Pouze zájem české veřejnosti o dění týkající se tzv. Islámského státu a v době svého maxima ještě i konflikt na Ukrajině býval výrazně vyšší než aktuálně vyjadřovaný zájem o dění související s uprchlíky, který přitom v době svého maxima překonával i maximální hodnoty zájmu o dění na Ukrajině i o aktivity tzv. Islámského státu,“ uvedlo CVVM podle serveru Novinky.cz. Celkově pak panuje spíše trend nakloněnosti přijímání uprchlíků z Ukrajiny více než z Blízkého východu a severní Afriky. „Téměř žádný vliv na názor Čechů nemá ani případná hrozba ztráty peněz z evropských fondů kvůli odmítnutí migrantů,“ uvádí Novinky.cz. Průzkum se uskutečnil od období 7. do 19. dubna a zúčastnilo se ho 1 115 lidí.

