Trump: Nenávist mezi Zelenským a Putinem je šílená. A to je špatně

27.04.2026 7:34 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Prezident USA Donald Trump se po čase vyjádřil i k válce na Ukrajině. „Nenávist mezi prezidentem Putinem a prezidentem Zelenským je směšná. Je šílená,“ nechal se slyšet Trump. Ale možná už je pozdě. Americký The New York Times naznačuje, že Ukrajina možná převzala pochodeň boje za svobodný svět, kterou Američané zahodili. A pro Spojené státy to může být velmi špatná zpráva.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka USA

Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že stále vede „dobré rozhovory“ s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a stále se snaží vyřešit válku na Ukrajině, i když odmítl říct, kdy hovořil s Vladimirem Putinem naposledy.

„Pracujeme na řešení situace s Ruskem a Ukrajinou a doufejme, že toho dosáhneme,“ řekl Trump v rozhovoru pro pořad „The Sunday Briefing“ konzervativní televize Fox News.

„Nenávist mezi prezidentem Putinem a prezidentem Zelenským je směšná. Je šílená. A nenávist je špatná věc. Nenávist je špatná věc, když se snažíte něco urovnat, ale je tam,“ upozornil při popisu situace.

V rozhovoru také nikoli poprvé konstatoval, že Američané byli po desítky let připraveni chránit své spojence před Ruskem, ale teď, když ti samí spojenci mohli přijít pomoci Američanům v Hormuzském průlivu, neudělali to. „Nepotřebovali jsme je, nepotřebujeme je, ale mohli tam být… A nebyli tam. A my si to budeme pamatovat,“ konstatoval Trump již po několikáté od chvíle, kdy na konci února nařídil zahájit americko-izraelský úder na Írán.

Trump už během předvolební kampaně před svým druhým zvolením slíbil, že ukončí válku na Ukrajině za 24 hodin, ale konflikt i po více než roce jeho druhého funkčního období pokračuje.

Komentátor amerického listu The New York Times naznačuje, že pro Spojené státy už je možná pozdě. Trump sice tvrdí, že vyjednává, ale French má za to, že mezitím se stalo donedávna nedávna ještě těžko představitelné. Ukrajinci zvedli nad hlavu pochodeň boje za svobodný svět. Pochodeň, kterou předtím Američané odhodili. Tak se to jeví Davidu Frenchovi.

Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident, nyní činí další krok, který by byl ještě v roce 2024 nemyslitelný. Slovem i skutkem ukazuje Evropě a světu, jak si postamerický svobodný svět může zachovat svou svobodu a nezávislost. … Už není přesné vnímat Ukrajinu jako zoufalého outsidera; stává se nezávislou mocností. I když bojuje o přežití proti Rusku, údajně uzavírá obranné dohody se státy Perského zálivu a se Spojenými státy – a tentokrát je to Ukrajina, kdo poskytuje vojenskou pomoc,“ napsal French.

A mezitím Ruská federace posiluje vojenskou spolupráci se Severní Koreou.

„Dohodli jsme se s ministerstvem obrany KLDR, že naši vojenskou spolupráci postavíme na stabilní a dlouhodobý základ. Dohoda se bude vztahovat na období let 2027–2031,“ uvedl ministr obrany Andrej Bělousov. Ruského ministra citovala severokorejská státní agentura KCNA a vyjádření následně převzala řada světových médií, včetně serveru britského deníku The Guardian.

Severokorejský diktátor Kim Čong-un uvedl, že jeho vláda „bude i nadále plně podporovat politiku Ruska na obranu jeho suverenity, územní celistvosti a bezpečnostních zájmů“.

Zdroje:

https://www.foxnews.com/video/6393932608112

https://www.nytimes.com/2026/04/26/opinion/zelensky-ukraine-trump-nato-leader.html?smid=bs-share

https://www.theguardian.com/world/2026/apr/27/ukraine-war-briefing-kim-jong-un-north-korea-russia-military-agreement

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

