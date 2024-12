Trump a znásilnění? Televize ABC News zaplatí 15 milionů dolarů a omluví se

Trump podal žalobu pro pomluvu na Stephanopoulose poté, co ten tvrdil, že bývalý a nyní i budoucí prezident byl shledán „odpovědným za znásilnění“. Tvrzení uvedl během rozhovoru s republikánkou Nancy Maceovou loni v březnu, píše Fox News.

Republikánky Maceové se moderátor Stephanopoulos zeptal: „Podpořila jste Donalda Trumpa na prezidenta. Soudci a dvě samostatné poroty ho shledali odpovědným za znásilnění a za pomluvu oběti tohoto znásilnění," řekl Stephanopoulos v narážce na právní vítězství Trumpovy žalobkyně E. Jean Carrollové.

Moderátor Stephanopoulos zopakoval toto tvrzení desetkrát během svého rozhovoru s Maceovou. A to navzdory skutečnosti, že porota ve skutečnosti rozhodla, že Trump je odpovědný za „sexuální zneužívání“, které má podle newyorského práva zcela odlišnou definici, než jak je chápán pojem znásilnění i zneužívání ve zbytku USA.

„Trump mě žaloval, protože jsem použil slovo ,znásilnění’, i když soudce řekl, že se to ve skutečnosti stalo. Podali jsme návrh na odvolání,“ řekl bojovně Stephanopoulos pro televizi CBS News poté, co byl on a televize ABC Trumpem žalován za pomluvu.

Nyní, těsně před spuštěním soudního procesu, se ovšem obě strany dohodly na mimosoudním vyrovnání. Podle dohody zaplatí ABC News 15 milionů dolarů jako charitativní příspěvek prezidentské nadaci a muzeu, které mají být zřízeny žalobcem nebo pro něj. Síť navíc zaplatí jeden milion dolarů za poplatky pro Trumpovy právní zástupce.

Kuriózní je, že Donald Trump také žaluje CBS News. A to o náhradu škody ve výši 10 miliard dolarů, přičemž uvedl, že síť praktikovala „klamavé chování“ za účelem zasahování do voleb v rozhovoru s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. CBS News rozhovor s Trumpovou protikandidátkou Kamalou Harrisovou prostřihal. A to ne pouze tak, že vystříhal například přeřeknutí, zakoktání, ale že vystřihl celou odpověď Harrisové a přesunul ji v čase rozhovoru jinam a pod jinou otázku. Takto upravil velkou část rozhovoru s cílem podpořit kampaň Harrisové.

