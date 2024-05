Trump je na koni. „Voliči prohlédli.“ Demokrati? Spíš fašisti

15.05.2024 14:12

Pokračuje soud s exprezidentem Donaldem Trumpem, který by se rád vrátil do Oválné pracovny jako prezident, ale momentálně se musí dostavovat k soudu jako obžalovaný. V historii Spojených států jde o nevídanou situaci. Ještě nevídanější bude, pokud bude Trump zvolen prezidentem, ale zároveň odsouzen, a to v souvislosti s kauzou platby pornoherečce. A v tuto chvíli se zdá být spokojen. On i jeho přívrženci označují soud za „podvod“.