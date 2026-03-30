Trump v pasti? Zničení letadla prý ukázalo, jak je na tom proti Íránu

Americký prezident Donald Trump se chlubí dalšími zničenými cíli v Íránu, proti kterému vede už měsíc nevyhlášenou válku.
Letadlo, o které USA opravdu nechtěly přijít
Ovšem USA ve válce ztrácejí cennou techniku. Jak potvrdil deník Wall Street Journal a další média, v Saúdské Arábii byl na zemi zasažen americký letoun E-3, který slouží de facto jako létající radar. Kromě E-3 byly zasaženy také tankovací letadla K-135, která jsou taktéž potřeba pro americké údery proti Íránu.
Na význam tohoto zásahu se zaměřil analytik Simplicius. Ten podotýká, že už v roce 1993 stálo letadlo 300 milionů dolarů, takže s inflací se jeho cena dnes pohybuje mezi 600 a 700 miliony dolary. Upozorňuje zejména na přesnost zásahu, tedy že zasažen byl radar na letadle. Podle zpráv dodávají přesné satelitní koordináty pro takové zásahy Íránu Rusové.
Zmíněný letoun E-3 před a po
Zdroj: Substack
Letouny AWACS (vzdušný varovný a kontrolní systém – pozn. red.) byly dle analytika do oblasti poslány proto, aby nahradily radary, které se Íráncům podařilo zasáhnout také. Čím více jich je zasaženo, tím méně toho budou americké síly schopné „vidět“. A jak připomenuli jiní, USA zbývá pouze 16 dalších takovýchto letadel, jejichž produkce už dávno skončila. Analytik pak připomíná, jak velké haló bylo kolem toho, že se Ukrajincům údajně podařilo sestřelit letoun A-50, který má stejnou úlohu v ruském letectvu. Jak komentátoři na sociálních sítích z oblasti letectví, tak deník New York Times, se shodují, že se jedná o největší selhání americké protivzdušné obrany ve válce.
Trumpovy vyhlídky
Analytik odhaduje i další Trumpovy kroky, americký prezident prý plánuje nadále bombardovat Írán, aby udržel psychologický nátlak na íránské vedení, zatímco do oblasti proudí další americké pozemní síly. A to v naději, že se íránské vedení lekne a přistoupí na vyjednávání a kompromis. Dle analytika už žádné vojenské cíle ke splnění nejsou, protože všechny se ukázaly jako nesplnitelné, tj. změna režimu, kapitulace, rozpad revolučních gard i vyvolání nepokojů.
„Pomineme-li zcela nereálné – a upřímně řečeno dětinské – představy o invazi pozemních jednotek na íránské území, můžeme tedy dojít k závěru, že Trumpovou jedinou zbývající nouzovou pákou bude masivní bombardování íránské energetické infrastruktury, což bude zoufalý poslední a mstivý pokus někoho, kdo neumí prohrávat,“ odhaduje Simplicius. Ovšem s dovětkem, že ani to k ničemu nepovede, protože Írán svou energetickou síť decentralizoval a jeho odvetné údery na kritickou infrastrukturu v regionu budou USA bolet.
Kromě toho, Húsíjové splnili svůj slib a odpálili balistické střely na Izrael, na který útočí i libanonský Hizballáh, který již také používá drony naváděné optickým vláknem.
Odpalovací zařízení
Analytik soudí, že uvedená čísla zničených mobilních odpalovačů střel jsou značně nadhodnocená a tempo odpalů Íránu zůstává stabilní, zejména proto, že Izrael a USA nemohou zničit zbývající odpalovací zařízení bez ohrožení svých nejdůležitějších letadel. Podotýká, že mobilní odpalovací zařízení nejdou zničit tak snadno jako statické a velitelské pozice, protože střelám Tomahawk trvá třeba i hodinu doletět na místo, a to je mobilní odpalovač už dávno pryč.
Ideální pro ničení jsou drony, jenže Írán dle analytika dělá paseku na dronové flotile USA a podle některých odhadů už zničil 10 % dronů MQ-9 Reaper. A protože letadlová loď Lincoln odplula daleko od íránských břehů, tak USA kvůli doletu nemají ani žádné letouny, které by mohly operovat uvnitř Íránu. Simplicius připomíná, že i kdyby byly letouny dotankovány ve vzduchu, tak nebudou operovat bez radarového pokrytí od vzdušných radarů E-3 a ty se v zájmu bezpečnosti nepřiblíží na dostřel íránské protivzdušné obrany.
