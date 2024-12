Trump vyhrál volby. Právník a bankéř by ho stejně chtěli připravit o funkci. Kvůli „povstání“

Dva bývalí šéfredaktoři Evan Davis, někdejší šéfredaktor Columbia Law Review, a David Schulte, jenž byl šéfredaktorem Yale Law Journal, napsali o tom, jak by ještě stále bylo možné zastavit Trumpa. Jak ještě zařídit, aby se Trump nestal prezidentem. Prý to jde. Jejich úvahy uveřejnil server The Hll, ale doplnil, že názory těchto dvou autorů neodrážejí názory redakce serveru.

Diskvalifikace je založena na povstání proti ústavě, nikoli proti vládě. „Důkazy o zapojení Donalda Trumpa do takového povstání jsou ohromující,“ poznamenali k tomu autoři v narážce na události z ledna 2021, kdy někteří Trumpovi příznivci vtrhli do Kapitolu a mimo jiné mávali i zbraněmi. Trump podle autorů stál na straně těchto demonstrantů a tím se ocitl v pozici, že se nemůže podruhé stát prezidentem.

„Trump zejména nezákonně požadoval, aby jeho viceprezident Mike Pence vyřadil hlasy ve volebním kolegiu pro politického soupeře Joea Bidena, což je moc, kterou neměl. Zatímco nepokoje probíhaly, Trump využil Penceovo odmítnutí jeho požadavku k dalšímu rozhořčení davu a přiměl je skandovat ‚Pověste Mika Pence!‘,“ upozornili autoři.

Demokraté by se podle nich měli v Kongresu postavit proti tomu, aby se člověk postupující proti Ústavě USA stal hlavou USA. „Neméně vyžaduje jejich přísaha podporovat a bránit ústavu,“ vzkázali dva bývalí šéfredaktoři demokratickým politikům.

Také server The Econonmic Times upozornil, že stále lze jednat tak, aby se Trump nestal prezidentem, Právě skrze již zmíněný dodatek Ústavy USA.

Jenže, aby se zvolený prezident nakonec nestal hlavou státu, musely by pro to hlasovat dvě třetiny zákonodárců v každé z komor Kongresu, a to se s vysokou pravděpodobností nepovede.

