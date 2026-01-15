Trump zastavil útok na Írán. Klamný manévr? Existují náznaky

15.01.2026 13:47 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Írán znovu otevřel svůj vzdušný prostor. Učinil tak v okamžiku, kdy americký prezident Donald Trump možná na poslední chvíli odvolal velký útok proti Íránu. Svět sleduje, co se v této islámské zemi děje. Probíhají demonstrace na podporu protestujících, kterých už režim zabil tisíce. Ale probíhají i demonstrace na podporu íránského duchovního vládce Alího Chámeneího. V Indii se protestuje proti USA i Izraeli a na podporu Chámeneího.

Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

V Íránu to již mnoho týdnů vře. V prosinci začali lidé protestovat proti zdražování všeho. Ekonomická situace už byla tak špatná, že lidé vyšli do ulic. Prakticky napříč celou zemí. A demonstrace zrozené z ekonomických problémů se proměnily v akci takového rozsahu, že tlak ulice může vést k pádu režimu.

Nejčtenější německý deník Bild tvrdí, že 47. prezident USA Donald Trump na poslední chvíli odvolal útok proti íránskému režimu.

„Americká letadla už byla ve vzduchu! Zrušil Trump útok na Írán na poslední chvíli? Osud Íránu závisí na něm,“ napsal server deníku Bild s tím, že osud Íránu v konečném důsledku závisí na tom, jak se rozhodne Donald Trump.

V jednu chvíli byl vzdušný prostor nad Íránem uzavřen a z americké vojenské základny v Kataru se vznesla do vzduchu americká letadla. Po deváté hodině středoevropského času. Dále byly podle New York Times uvedeny do pohotovosti bombardéry dlouhého doletu ze Spojených států, aby v případě potřeby provedly sekundární útoky. Ale nakonec byl chystaný úder odvolán.

Trump na to konto sdělil novinářům, že z dobře informovaných zdrojů „na druhé straně“ se dozvěděl, že Írán zastavil popravy demonstrantů. „Budeme sledovat další vývoj, ale od lidí, kteří jsou o událostech informováni, jsme obdrželi velmi dobré prohlášení,“ oznámil Trump.  

Existuje prý také možnost, že útok byl odvolán jen kvůli špatnému počasí.

Je tu i jiná možnost. Američané možná naznačili útok, aby donutili íránský režim k poodhalení své obrany, což by americké straně mohlo pomoct při plánování skutečného útoku.

„Izraelský vojenský analytik Amir Bohbot z (levicově orientovaného) zpravodajského webu Wallah však věří ve skutečný obrat. S odvoláním na zdroje uvádí, že Trump osobně zasáhl, aby zastavil hrozící útok. Řekl svým poradcům, že udeří, pouze pokud útoky zasadí íránskému režimu rozhodující ránu. Jeho nejvyšší představitelé však nemohli zaručit, že se režim mulláhů poté zhroutí. Poukázali také na to, že v regionu nemusí být dostatek amerického vojenského personálu pro případ, že by íránský režim sáhl ke tvrdé odpovědi,“ napsal server deníku Bild.

Server deníku New York Times k tématu napsal, že spojenci USA na Blízkém východě Trumpa od provedení útoku odrazovali.

„Mocní spojenci prezidenta Trumpa v Perském zálivu se obávají následků potenciálního amerického útoku na Írán a někteří z nich veřejně i soukromě lobbují u jeho administrativy, aby raději zvolila diplomacii. Částečně je to proto, že se monarchie v Perském zálivu obávají, že dominové účinky eskalace napětí mezi USA a Íránem nebo možného selhání státu v Íránu by poškodily jejich vlastní bezpečnost a podkopaly by jejich pověst regionálních bezpečných útočišť pro podnikání a cestovní ruch,“ napsal server.

„Bombardování Íránu je v rozporu s kalkulem a zájmy arabských států Perského zálivu,“ řekl Bader al-Saif, odborný asistent historie na Kuvajtské univerzitě. „Neutralizace současného režimu, ať už změnou režimu, nebo rekonfigurací vnitřního vedení, se může potenciálně promítnout do bezprecedentní hegemonie Izraele, která nebude sloužit státům Perského zálivu.“

Především v Evropě se protestuje na podporu demonstrujících, ale kupříkladu v Indii vyrazili do ulic i lidé, kteří podpořili Chámeneího režim. K demonstracím na podporu íránského režimu došlo konkrétně v Kargilu, v severoindickém regionu Ladak. Účastníci mávali íránskými a indickými vlajkami a skandovali protiizraelská a protiamerická hesla. Mnoho účastníků drželo v rukou obrazy Alího Chámeneího.

Server katarské televize Al-Džazíra oznámil, že Trump již do Íránu vzkázal, že nemá v plánu v této zemi zaútočit. Íránský vyslanec uvedl, že tuto informaci obdržel kolem 1.00 pákistánského času, což je 21 hodin středoevropského času. To je čas, kdy podle deníku Bild Trump odvolal údajně chystaný útok na Írán.

Psali jsme:

Eskalace protestů v Íránu: Tisíce mrtvých a hrozba americké intervence
Rozhodnutí kolem Íránu. Co se honí hlavou Trumpovi
Co bude? Trump slíbil ostré kroky
Elon Musk může zasáhnout do situace v Íránu

 

