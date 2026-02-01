Tůma: Pavel? Slabý prezident. Padá na mě strach, co jsem viděl při cestě po Asii

Tak máme novou zábavu – SMS zprávy Petra Macinky, které zveřejnil prezident Petr Pavel. Nicméně po několika dnech se nabízí otázka: je to skutečně tak horké téma, jak se původně zdálo?
Kdo je vinen současnou situací?
Opozice křičí, že se Macinka snažil prezidenta „vydírat“. Ty samé politické strany ale v roce 2021 vyhrožovaly Miloši Zemanovi, že mu rozpočet seškrtají na nulu. Jak se v tom má veřejnost orientovat?
Macinka nikoho nevydíral, jen mu chybí zkušenost z reálné politiky, kdy si neuvědomil, s kým má tu čest. Věřím, že se z toho pan ministr nezhroutí, bude dodržovat volební program a půjdeme vpřed. Co se týče rozpočtu Hradu, tak nedávno si prezidentská rodina polepšila o plat první dámy, tak snad asi vyjdou.
Ve svém okolí slýchám hlasy, že lidi nezajímají ani Macinkovy SMS zprávy, ani Filip Turek, ani demonstrace Milionu chvilek, ale především ekonomický stav této země a jejich vlastní životy. Co jim z pozice politického činitele vzkázat?
Ano, to je to důležité. Životy našich lidí. Nedávno jsem se vrátil z dovolené v Asii, konkrétně Vietnam. Nejdůležitější věcí, kterou jsem si odnesl, byl drtivý pocit strachu. Když jsem viděl, jaký ekonomický rozvoj probíhá v přímém přenosu bez větších problémů, tak mě opravdu zamrazilo. Jsem z podnikatelské sféry a většinu času jsem se věnoval obchodu a výrobě. Proto dobře vím, jak je těžké uvádět produkty na trh, udržet se v konkurenčním boji a udržet ziskovost firmy při tlaku ztráty z objemu zakázek. To, že jsou evropské firmy v nevýhodě, je jasné. Také vím, že pokles 30-40 % objemu zakázek vede k úpadku dotčené společnosti, jelikož se většinou jede na 10% hrubý zisk. To je za mě jediné téma, které má smysl řešit. Bez ekonomické síly nebude nic. Ale zdá se mi, že to nikdo nechce vidět.
Pokaždé, když se křičí kolem podobných „kauz“, skutečná práce stojí. Co je z vaší pozice krajského zastupitele, podnikatele a místopředsedy strany nutné řešit jako první?
Místo Pavla, Macinky a Turka? Jak jsem již řekl o odstavec výše. Jsme určitě v obchodní válce o naši budoucnost. Je zapotřebí maximálně uvolnit ruce našim podnikatelům, nezatěžovat je zbytečnou byrokracií a snížit daňové zatížení práce. Pak to půjde samo. Český národ je šikovný, vždy se umí prosadit, ale není možné ho taranovat z vlastních řad s akcentem, že EU to tak chce. Pokud ekonomicky zeslábneme, nebude už téma EU nikoho na světě zajímat.
Kněz Tomáš Halík žádá vypsání předčasných voleb, aby voliči – mimo jiné PRO a SPD – měli možnost „reparátu“ a určitého „pokání“ za to, že podle něj volili špatně. Co mu na to odpovědět?
Panu Halíkovi v ateistickém Česku přeji mnoho zdaru. Tím se prosím nevymezuji proti věřícím, v tomto ohledu jsem velmi liberální osobnost, jen si myslím, že to není nosné téma pro pana Halíka, i když samozřejmě se může věnovat tomu, co uzná za vhodné. Naše společnost trpí mnoha dalšími problémy, kde si umím představit, že by bylo jeho pomoci zapotřebí.
