Tůma: Pavel? Slabý prezident. Padá na mě strach, co jsem viděl při cestě po Asii

01.02.2026 11:08 | Rozhovor
autor: Jaroslav Polanský

Musím konstatovat, že pana prezidenta jsem nevolil a nejsem nadšený, že je náš prezident. Je to slabý lídr, který neumí udělat kompromis pro dobro naší země, říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Pavel Tůma, zastupitel Ústeckého kraje a Chomutova, místopředseda PRO. Věnuje se i iniciativě Tomáše Halíka, který by voličům vládních stran umožnil reparát v podobě předčasných voleb.

Foto: Archiv
Popisek: Pavel Tůma

Tak máme novou zábavu – SMS zprávy Petra Macinky, které zveřejnil prezident Petr Pavel. Nicméně po několika dnech se nabízí otázka: je to skutečně tak horké téma, jak se původně zdálo?

Jediný, kdo z této situace potřebuje udělat horké téma, je pan Kolář s panem prezidentem. Je mi líto, že se vrcholný představitel naší země poníží k vytahování soukromé korespondence, která ještě k tomu ani nebyla mezi ním a panem ministrem. Musím konstatovat, že pana prezidenta jsem nevolil a nejsem nadšený, že je náš prezident. Je to slabý lídr (to bylo vidět na tiskové konferenci, kde si nebyl jistý tím, co vlastně čte), který neumí udělat kompromis pro dobro naší země. Ale i přesto respektuji jeho zvolení, jelikož vzešel z řádných a demokratických voleb. Jen to musíme ještě chvilku vydržet. Také musím dodat, že kádrovat Filipa Turka s minulostí pana prezidenta musí být projev čistého pokrytectví, nebo známka toho, že se pan prezident asi zbláznil. Ještě více nechápu, jak hodnotové spektrum našich voličů (které já s oblibou nazývám kavárenskými povaleči) dokáže tvrdě bojovat za komunistického rozvědčíka.

Opozice křičí, že se Macinka snažil prezidenta „vydírat“. Ty samé politické strany ale v roce 2021 vyhrožovaly Miloši Zemanovi, že mu rozpočet seškrtají na nulu. Jak se v tom má veřejnost orientovat?

Macinka nikoho nevydíral, jen mu chybí zkušenost z reálné politiky, kdy si neuvědomil, s kým má tu čest. Věřím, že se z toho pan ministr nezhroutí, bude dodržovat volební program a půjdeme vpřed. Co se týče rozpočtu Hradu, tak nedávno si prezidentská rodina polepšila o plat první dámy, tak snad asi vyjdou.

Ve svém okolí slýchám hlasy, že lidi nezajímají ani Macinkovy SMS zprávy, ani Filip Turek, ani demonstrace Milionu chvilek, ale především ekonomický stav této země a jejich vlastní životy. Co jim z pozice politického činitele vzkázat?

Ano, to je to důležité. Životy našich lidí. Nedávno jsem se vrátil z dovolené v Asii, konkrétně Vietnam. Nejdůležitější věcí, kterou jsem si odnesl, byl drtivý pocit strachu. Když jsem viděl, jaký ekonomický rozvoj probíhá v přímém přenosu bez větších problémů, tak mě opravdu zamrazilo. Jsem z podnikatelské sféry a většinu času jsem se věnoval obchodu a výrobě. Proto dobře vím, jak je těžké uvádět produkty na trh, udržet se v konkurenčním boji a udržet ziskovost firmy při tlaku ztráty z objemu zakázek. To, že jsou evropské firmy v nevýhodě, je jasné. Také vím, že pokles 30-40 % objemu zakázek vede k úpadku dotčené společnosti, jelikož se většinou jede na 10% hrubý zisk. To je za mě jediné téma, které má smysl řešit. Bez ekonomické síly nebude nic. Ale zdá se mi, že to nikdo nechce vidět.

Pokaždé, když se křičí kolem podobných „kauz“, skutečná práce stojí. Co je z vaší pozice krajského zastupitele, podnikatele a místopředsedy strany nutné řešit jako první?

Místo Pavla, Macinky a Turka? Jak jsem již řekl o odstavec výše. Jsme určitě v obchodní válce o naši budoucnost. Je zapotřebí maximálně uvolnit ruce našim podnikatelům, nezatěžovat je zbytečnou byrokracií a snížit daňové zatížení práce. Pak to půjde samo. Český národ je šikovný, vždy se umí prosadit, ale není možné ho taranovat z vlastních řad s akcentem, že EU to tak chce. Pokud ekonomicky zeslábneme, nebude už téma EU nikoho na světě zajímat.

Kněz Tomáš Halík žádá vypsání předčasných voleb, aby voliči – mimo jiné PRO a SPD – měli možnost „reparátu“ a určitého „pokání“ za to, že podle něj volili špatně. Co mu na to odpovědět?

Panu Halíkovi v ateistickém Česku přeji mnoho zdaru. Tím se prosím nevymezuji proti věřícím, v tomto ohledu jsem velmi liberální osobnost, jen si myslím, že to není nosné téma pro pana Halíka, i když samozřejmě se může věnovat tomu, co uzná za vhodné. Naše společnost trpí mnoha dalšími problémy, kde si umím představit, že by bylo jeho pomoci zapotřebí.

