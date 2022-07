Turbína, bez které nebude plyn. Němci mají plán. Ale už je řev

Německo se zřejmě rozhodne obejít západní sankce proti Rusku. Stane se tak z důvodu obav Německa, že mu Moskva utne dodávky plynu, které do země proudí plynovodem Nord Stream, což by Berlín nebyl schopen nahradit jinými zdroji. Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck láteří, že pokud Berlín sankce neporuší, bude na tom německá ekonomika více bita nežli ta ruská. Prosí tak Kanadu, aby Putinovi vyhověla, obešla sankce a odeslala do Ruska turbínu potřebnou pro chod plynovodu. Německo ji chce při obcházení jejích vlastních sankcí pomoci.

Rusko již dříve upozornilo, že pro pokračující spolupráci s Německem v oblasti dodávek plynu bude nutné, aby se mu vrátila opravená turbína napojená na plynovod Nord Stream 1, která má být rozhodující pro tok plynu do Evropy. Problémem však je, že se na tuto turbínu, nacházející se nyní v Kanadě, vztahují sankce zavedené proti Rusku.



Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck tak nastínil, že Německo udělá vše pro to, aby obešlo sankce Západu proti Rusku, které samo podpořilo.

„Budu první, kdo bude bojovat za další silný balíček sankcí Evropské unie, avšak účinné sankce znamenají, že to musí bolet a poškodit Rusko a Putina více než naši ekonomiku,“ vysvětlil pro televizi RTL. Naléhá, aby se turbína do Ruska vrátila již před zahájením údržbových prací příští pondělí.



„S těžkým srdcem jsme o to museli požádat,“ dodal pak německý ministr pro Bloomberg.



Pokud Německo obejde sankce proti Rusku a turbínu Moskvě dodá, bude to podle Habecka znamenat, že Putin ztratí záminky pro možné ukončení dodávek plynu.



Že by se tak mohlo stát, již Německo pocítilo v červnu, kdy se dodávky plynu Nord Streamem 1 snížily o 60 %. Moskva tvrdí, že se tak stalo právě kvůli chybějící turbíně, jež byla v Kanadě na opravě.



Navrácení turbíny Rusku však dříve narazilo o německého Siemensu, jelikož sama firma upozornila, že by tím porušila sankce na ruský ropný a plynárenský průmysl, které vyhlásila vláda kanadského předsedy vlády Justina Trudeaua.

Kromě firmy Siemens energy na to poukazuje i Ukrajina, která také Kanadě připomenula, že by tím porušila sankce uvalené po vyslání ruských ozbrojených sil na Ukrajinu. Jak uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdroj z ukrajinského ministerstva energetiky, „sankce zakazují převod jakéhokoli zařízení souvisejícího s plynem“. Německo tak zřejmě vědomě poruší sankce Západu.



„Pokud země nedodržují rozhodnutí, na kterých se dohodly ohledně sankcí, jak můžeme mluvit o solidaritě?“ ptají se kvůli krokům Berlína na Ukrajině. Ukrajina má mít již informace o tom, že se Kanada chystá turbínu Rusku nějakým způsobem předat.



To potvrzuje také server Euractiv, který poukazuje, že Německo v pátek obdrželo od Kanady pozitivní signál ohledně dodávky turbíny. Aby Kanada neporušila své vlastní sankce, dodá turbínu do Německa a to se pak již napřímo bude snažit vyhovět Moskvě a opravenou turbínu odeslat na místo určení. Že bylo rozhodnutí o vrácení turbíny již přijato, potvrdil také obeznámený zdroj agentury Reuters.

Siemens Energy Canada však zprávy o tom, že bude muset obejít sankce proti Rusku, prozatím odmítá. „Nadále se držíme sankcí,“ uvedla zástupkyně společnosti pro CBC News. Řekla, že Siemens očekává, že se záležitost bude řešit prostřednictvím formální výjimky ze sankcí, odůvodněné humanitárními důvody a energetickými potřebami Německa.



Portugalský politik a analytik Bruno Maçães po oznámení o německé snaze o obcházení západních sankcí Berlín nešetřil. „Musíme poděkovat Německu za podkopání západních sankcí. Psychologicky je to pro Putina obrovská vzpruha, která ho jistě přesvědčí, že může pokračovat,“ pustil se do německého kabinetu.

We have to thank Germany for undermining Western sanctions. Psychologically this is a huge boost to Putin, sure to convince him he can push ahead https://t.co/4XLzSN0R8o — Bruno Maçães (@MacaesBruno) July 8, 2022

„Pokud by to udělala soukromá společnost, byla by trestně odpovědná za obcházení sankcí,“ upozornil rovněž na německou taktiku nechat turbínu odeslat z Kanady do Německa, jež ji předá Gazpromu.

If a private company this did they would be criminally liable for sanctions evasion — Bruno Maçães (@MacaesBruno) July 8, 2022

