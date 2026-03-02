Současný konflikt na Ukrajině se nachází v kritickém bodě, kdy se původní naděje na rychlé vítězství Kyjeva střetávají s neúprosnou realitou opotřebovávací války. Generál v záloze a bezpečnostní poradce Andor Šándor v aktuálním rozboru situace varuje, že představa o úplném vytržení Ukrajiny z orbitu ruského vlivu byla od počátku naivní a ignorovala základní geopolitické zákonitosti. Podle jeho slov je situace na frontě natolik vážná, že Ukrajině hrozí totální vojenská porážka, pokud nedojde k brzkému diplomatickému řešení, i když by to znamenalo přijetí velmi tvrdých podmínek ze strany Moskvy.
Kořeny dnešní tragédie vidí Šándor už v roce 2008, kdy se tehdejší americký prezident George Bush mladší snažil na summitu v Bukurešti prosadit příslib členství v NATO pro Ukrajinu a Gruzii. „Tehdy mu oponovali Němci, především Angela Merkelová, ale i francouzský prezident, ale přesto začalo to, co začít nemělo,“ uvádí generál s tím, že velmoci mají své sféry zájmů, které prosazují bez ohledu na ideály liberální demokracie.
Rusko vnímá Ukrajinu jako klíčovou pro svou vlastní bezpečnost a historickou identitu, což Západ podcenil.
Západ pomohl příliš málo a příliš pozdě
Zlomovým momentem byl rok 2014 a události na Majdanu, které Šándor bez obalu označuje za akci v režii Spojených států. „Američané velmi dobře zorganizovali státní převrat, v jehož rámci byl odstraněn proruský prezident Janukovyč,“ vysvětluje expert na kanálu Datarun life.
Následná eskalace napětí mezi ukrajinským nacionalismem na západě a ruským etnikem na východě země vedla k vleklému konfliktu, který vyvrcholil ruskou agresí v únoru 2022. Ačkoliv se Ukrajincům podařilo v první fázi odrazit útok na Kyjev, Šándor se domnívá, že právě v té chvíli mělo dojít k dohodě. Namísto toho byl Kyjev podle něj přesvědčen Západem, aby bojoval dál, přičemž slíbená podpora se ukázala jako „příliš málo a příliš pozdě“.
Dnešní podoba bojů připomíná spíše první světovou válku než moderní konflikt, jaký si mnozí představovali. Je to válka v zákopech, kde masivní nasazení dronů prakticky znemožňuje jakýkoliv utajený přesun techniky. „Všecko, co se hýbe, drony zadetekují a jsou schopny to ničit,“ popisuje generál situaci.
Tato nekontaktní válka má děsivé dopady na lidskou sílu. Evakuace raněných z první linie může trvat desítky hodin, což drasticky snižuje šance na přežití. Navíc Rusko přešlo k taktice totálního ničení energetiky, což staví Ukrajinu před hrozbu kompletního blackoutu a humanitární katastrofy ve městech, jako je Kyjev.
Kromě technického vybavení se Ukrajina potýká s kritickým nedostatkem mužů. Šándor poukazuje na to, že zatímco politici v zázemí mohou žít v luxusu, vojáci v zákopech jsou měsíce nevystřídaní a vyčerpaní.
„Když máte dva miliony Ukrajinců, kteří se vyhýbají mobilizaci, a máte velkou armádu asi dvě stě tisíc zběhů, tak to je úhelný kámen problému,“ upozorňuje generál na rozklad morálky.
A zmiňuje také všudypřítomnou korupci.
Jedinou skutečnou zárukou bezpečnosti je jednota
I kdyby Západ dodal veškeré peníze světa, vojáky za zběhlé Ukrajince nikdo nenahradí, neboť vyslání vojsk NATO na Ukrajinu je pro Donalda Trumpa i evropské lídry nepředstavitelné. Americký prezident však vnáší do konfliktu novou dynamiku. Trump podle Šándora nepovažuje Rusko za existenční hrozbu a jeho prioritou je ukončení války za každou cenu, i kdyby to bylo pro Ukrajinu nevýhodné.
Generál zdůrazňuje: „Vítězové si diktují, a ne ti, co prohrávají.“ Pojmy jako spravedlivý mír označuje v kontextu reálné politiky za nesmysl. Pokud Ukrajina nebude ochotna ustoupit v otázce Donbasu, riskuje, že bude vojensky totálně poražena a ztratí i přístup k moři v Oděse, což by z ní udělalo nefunkční vnitrozemský stát.
Šándor upozorňuje, že svět přestává věřit v mezinárodní právo a vrací se k právu silnějšího. Evropa se v tomto novém uspořádání chová nejednotně a zmateně. Zatímco někteří lídři mluví o nevyhnutelné válce s Ruskem, jiní to popírají.
„Evropa by se měla skutečně pochlapit, jsme relativně silní, ale největší problém naší reakce je nejednota,“ uzavírá generál.
Rusko podle něj nepředstavuje konvenční hrozbu pro zbytek Evropy v podobě tankové invaze, ale bude nás neustále ohrožovat kyberútoky a dezinformacemi, aby dále rozleptávalo jednotu Západu, která je jedinou skutečnou zárukou bezpečnosti.
