Tvrdé ústupky, nebo totální porážka. Šándor postavil Ukrajinu před realitu

02.03.2026 17:33 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Před totální porážkou může Ukrajinu zachránit jen ochota k tvrdým ústupkům. Generál Andor Šándor varuje před patem na frontě i hrozbou energetického kolapsu. Upozorňuje, že Kyjev má nedostatek mužů ochotných bojovat za vlast. Konec války podle něj může nastat za podmínek, které si nadiktují vítězové.

Foto: Repro Datarun life, YT
Popisek: Andor Šándor

Současný konflikt na Ukrajině se nachází v kritickém bodě, kdy se původní naděje na rychlé vítězství Kyjeva střetávají s neúprosnou realitou opotřebovávací války. Generál v záloze a bezpečnostní poradce Andor Šándor v aktuálním rozboru situace varuje, že představa o úplném vytržení Ukrajiny z orbitu ruského vlivu byla od počátku naivní a ignorovala základní geopolitické zákonitosti. Podle jeho slov je situace na frontě natolik vážná, že Ukrajině hrozí totální vojenská porážka, pokud nedojde k brzkému diplomatickému řešení, i když by to znamenalo přijetí velmi tvrdých podmínek ze strany Moskvy.

Kořeny dnešní tragédie vidí Šándor už v roce 2008, kdy se tehdejší americký prezident George Bush mladší snažil na summitu v Bukurešti prosadit příslib členství v NATO pro Ukrajinu a Gruzii. „Tehdy mu oponovali Němci, především Angela Merkelová, ale i francouzský prezident, ale přesto začalo to, co začít nemělo,“ uvádí generál s tím, že velmoci mají své sféry zájmů, které prosazují bez ohledu na ideály liberální demokracie.

Rusko vnímá Ukrajinu jako klíčovou pro svou vlastní bezpečnost a historickou identitu, což Západ podcenil.

Západ pomohl příliš málo a příliš pozdě

Zlomovým momentem byl rok 2014 a události na Majdanu, které Šándor bez obalu označuje za akci v režii Spojených států. „Američané velmi dobře zorganizovali státní převrat, v jehož rámci byl odstraněn proruský prezident Janukovyč,“ vysvětluje expert na kanálu Datarun life.

Následná eskalace napětí mezi ukrajinským nacionalismem na západě a ruským etnikem na východě země vedla k vleklému konfliktu, který vyvrcholil ruskou agresí v únoru 2022. Ačkoliv se Ukrajincům podařilo v první fázi odrazit útok na Kyjev, Šándor se domnívá, že právě v té chvíli mělo dojít k dohodě. Namísto toho byl Kyjev podle něj přesvědčen Západem, aby bojoval dál, přičemž slíbená podpora se ukázala jako „příliš málo a příliš pozdě“.

Dnešní podoba bojů připomíná spíše první světovou válku než moderní konflikt, jaký si mnozí představovali. Je to válka v zákopech, kde masivní nasazení dronů prakticky znemožňuje jakýkoliv utajený přesun techniky. „Všecko, co se hýbe, drony zadetekují a jsou schopny to ničit,“ popisuje generál situaci.

Tato nekontaktní válka má děsivé dopady na lidskou sílu. Evakuace raněných z první linie může trvat desítky hodin, což drasticky snižuje šance na přežití. Navíc Rusko přešlo k taktice totálního ničení energetiky, což staví Ukrajinu před hrozbu kompletního blackoutu a humanitární katastrofy ve městech, jako je Kyjev.

Kromě technického vybavení se Ukrajina potýká s kritickým nedostatkem mužů. Šándor poukazuje na to, že zatímco politici v zázemí mohou žít v luxusu, vojáci v zákopech jsou měsíce nevystřídaní a vyčerpaní.

„Když máte dva miliony Ukrajinců, kteří se vyhýbají mobilizaci, a máte velkou armádu asi dvě stě tisíc zběhů, tak to je úhelný kámen problému,“ upozorňuje generál na rozklad morálky.

A zmiňuje také všudypřítomnou korupci.

Jedinou skutečnou zárukou bezpečnosti je jednota

I kdyby Západ dodal veškeré peníze světa, vojáky za zběhlé Ukrajince nikdo nenahradí, neboť vyslání vojsk NATO na Ukrajinu je pro Donalda Trumpa i evropské lídry nepředstavitelné. Americký prezident však vnáší do konfliktu novou dynamiku. Trump podle Šándora nepovažuje Rusko za existenční hrozbu a jeho prioritou je ukončení války za každou cenu, i kdyby to bylo pro Ukrajinu nevýhodné.

Generál zdůrazňuje: „Vítězové si diktují, a ne ti, co prohrávají.“ Pojmy jako spravedlivý mír označuje v kontextu reálné politiky za nesmysl. Pokud Ukrajina nebude ochotna ustoupit v otázce Donbasu, riskuje, že bude vojensky totálně poražena a ztratí i přístup k moři v Oděse, což by z ní udělalo nefunkční vnitrozemský stát.

Šándor upozorňuje, že svět přestává věřit v mezinárodní právo a vrací se k právu silnějšího. Evropa se v tomto novém uspořádání chová nejednotně a zmateně. Zatímco někteří lídři mluví o nevyhnutelné válce s Ruskem, jiní to popírají.

„Evropa by se měla skutečně pochlapit, jsme relativně silní, ale největší problém naší reakce je nejednota,“ uzavírá generál.

Rusko podle něj nepředstavuje konvenční hrozbu pro zbytek Evropy v podobě tankové invaze, ale bude nás neustále ohrožovat kyberútoky a dezinformacemi, aby dále rozleptávalo jednotu Západu, která je jedinou skutečnou zárukou bezpečnosti.

