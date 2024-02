Tvrdé zúčtování s Vondrou. A teď už jsou traktory v Praze

reklama

Europoslanec za ODS Alexandr Vondra označil bývalého prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska za „známou firmu, agrobarona a figurku Andreje Babiše“. Do televize Prima, do vysílání CNN Prima News přinesl kopii údajného dopisu v ruštině, který měl Jandejsek adresovat ruské ambasádě v Praze po napadení Ukrajiny. Jandejska označil za proruského kolaboranta. Jandejsek se k celé věci vyjádřil v pořadu Aby bylo jasno.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 99% Nemají 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 302 lidí

„Je třeba razantně odmítnout hlouposti, které jsou tady nastavené. Pan Babiš je můj konkurent a nejednou jsme spolu měli diskusi o tom, jak hospodaříme vedle sebe a jak by se k sobě měli sousedé chovat. Takže nakonec jsme nějakým způsobem se chovali k sobě tak, jak se mají chovat sousedé. Co se týká těch nesmyslů kolem nějakého dopisu. K tomu musím říct jednoznačně, že dezinformátoři, předseda vlády, pak samozřejmě Vondra a pan ministr udělali zase obrovský podvod. V době, kdy jsem poprvé začal mluvit o tom, že budou růst potraviny, že ceny potravin půjdou nahoru a dojde k té situaci, kde jsme teď, tak samozřejmě mě kriminální policie kontaktovala, je to skoro dva roky a vysvětlovala mi, jestli jsem psal nějaký dopis atd. Já jsem jim vysvětloval, že jsou to hlouposti, protože ani žádný stroj na azbuku nemám a nevím, proč bych někomu nabízel nějaké peníze,“ popsal Jandejsek.

„Byl to tenkrát nějaký podvrh, který chtěl tenkrát vlastně ta moje slova k těm, ke komu spějí, tak aby mě zatlačili někam. Ale policie to po krátké době a krátkém zkoumání odložila a řekla, že to je podvrh. Představte si, že po téměř dvou letech současná pětidemolice udělá to, že jde do těchto zdrojů, které měly a využije to k tomu, aby mě nějakým způsobem dehonestovala. Udělá takový krok, abych nějakým způsobem byl očerněný. Řekněte mi, co jsou to za lidi, když si dovolí mluvit o tom, o čem jsou přesvědčeni a vědí, že to bylo vyřešeno a že to byl podvrh a že jejich policie to odložila,“ dodal Jandejsek.

Fotogalerie: - Sjezd ČSSD se Zemanem

Dokument měl Vondra získat, podle svých slov v pořadu CNN Prima News, z okruhu zemědělců. „Tento pán je skutečně proruský kolaborant. Oklamal některé zemědělce, kteří s ním v pondělí přijedou do Prahy a budou dělat bordel. Ta rozumná část s vládou jedná, ať už jde o Agrární komoru nebo Asociaci soukromého zemědělství,“ sdělil Vondra, ale sám dodal, že neví, jestli dopis není fake. S Jandejskem nemluví, a tak nemá možnost pravost dopisu ověřit.

Vondrova slova rozlítila mimo jiné také zemědělce a jednoho z organizátorů protestů Adama Láda, který se rozhodl dát podnět na policii.

Dnes kolem půl páté ráno pak začali do Prahy vjíždět za hlasitého troubení první zemědělci se svými traktory a další zemědělskou technikou. Demonstrací před Ministerstvem zemědělství chtějí upozornit na špatnou situaci českého zemědělství.

Doprava na příjezdových cestách do Prahy – celkem jich má být šest – je podle policie zatím plynulá. Podle informací na webu pražské Technické správy komunikací byla před 6. hod. zdržení v řádu minut v Evropské, Strakonické či Zenklově ulici.

Před tři čtvrtě na šest pak už na magistrále u Národního muzea v horní části Václavského náměstí stálo pět vozů. Policie tam uzavřela jeden jízdní pruh. Traktory mají na sobě vesměs české vlajky.

Část nespokojených farmářů z Česka chce traktory a další technikou zablokovat pražskou magistrálu. Hodlá tak vyjádřit nesouhlas se stavem zemědělství. Protest organizuje právě předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

Psali jsme: F-35 a jaderné zbraně. Profesor Krejčí a mrazivé údaje Dovoz ukrajinského obilí. A další problém. Ptačí chřipka. U nás vybíjíme, co jinde? Vědec má obavy Kdepak po moři, jenom po zemi. Přišel zákaz. S elektromobily jsou trable Supermarket Lidl, tam je panečku sleva. Ze 126 Kč na 125,90 Kč. A tržby? Šly nahoru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama