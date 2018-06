Ty děti nic nevědí! Ringo Čech se předvedl u Soukupa

Do posledního dílu Instinktů Jaromíra Soukupa si generální ředitel TV Barrandov pozval také bývalou ministryni školství a současnou poslankyni Kateřinu Valachovou (ČSSD). Do debaty přispíval také stálý host František Ringo Čech. Jaká bude budoucnost českého školství? Dostanou konečně učitelé přidáno?

Jaromír Soukup se na úvod rozhovořil o takzvaném Pygmalion efektu, kdy dochází k jakémusi sebenaplňujícímu proroctví. Proč se někdy z trojkařů stanou podnikatelé a z jedničkářů jejich zaměstnanci? A proč chodí dvojkaři pracovat do státní správy? „Podle odborníků tkví tajemství mnohdy větších úspěchů trojkařů v tom, že jejich úsilí muselo být často mnohem větší, než u těch jedničkářů, které v jejich snaze ještě podporoval nejeden učitel,“ řekl Jaromír Soukup.

Poté popsal výsledky vědeckého výzkumu, který prokázal, že vliv na prospěch studenta má jednoznačně intenzita pozornosti, kterou žákovi věnuje učitel. Pokud tedy učitel věří, že žák je perspektivní, tráví s ním během hodiny více času. Takový žák poté dosahuje lepších výsledků.

Je podle bývalé ministryně školství skutečně Pygmalion efekt platný? Jsou trojkaři zvyklí tvrději pracovat? „Určitě souhlasím, že když dáte dospělému člověku příležitost se projevit, tak to má své ovoce. Kéž by to tak bylo u každého dítěte v každé škole,“ řekla Kateřina Valachová. Přiznala se, že ona sama byla jedničkářka. „Ale jinak jsem normální,“ pobavila publikum.

Podle Kateřiny Valachové je také důležité mít štěstí na lidi kolem sebe a štěstí na dobré rodiče a učitele. Jaromíra Soukupa zajímalo, jestli vede cesta k úspěchu výhradně přes pracovitost. „Od svých kolegů většinou slýchám spíše kritiku, že jsem bláznivý workoholik a měla bych si to naladit spíše na odpočinek a rodinu. Takže se spíše snažím být vstřícnější k požadavkům mého manžela, protože ten s mou aktivitou ve vysoké politice není příliš spokojený,“ řekla Valachová.

Pak přišla řada na „trojkaře“ Ringo Čecha. „Za kolik jsi maturoval,“ zeptal se ho Jaromír Soukup. „Já jsem chodil na konzervatoř, nematuroval jsem na normální škole. Ale chci připomenout, jakou jsme my měli školu! My trojkaři, čtyřkaři, já byl bit! Nás pan profesor Machala vyplácel trojúhelníkem, to byla nádhera,“ rozesmál Ringo Čech publikum. „Dneska děti nevědí, co to jsou uhelný prázdniny. Najednou měsíc nebyla škola! To bylo školství,“ pokračoval v humorném duchu Ringo Čech.

Ringo Čech poté vzpomínal na dobu, kdy chodil k tabuli absolutně nepřipraven, a přesto dostával trojky. „To je teprv výkon,“ ohodnotil své počínání. Podle něj to dá mnohem více práce, než když člověk látce rozumí a u tabule ji zopakuje za jedna. Jaromír Soukup se ale nechal slyšet, že věří v práci. Pokud chce někdo dosáhnout velkého úspěchu, je k tomu podle něj zapotřebí extrémní pracovitosti. Talent je podle něj sice důležitý, ale ne klíčový.

Vážíme si v Česku dostatečně pracovitosti? Kateřina Valachová zavzpomínala na svou učitelku ze základní školy, která žáky hodnotila nikoli podle výsledků testů, ale podle nasazení, které dosaženým výsledkům obětovali. Pokud tedy kvalitní student předváděl průměrné výsledky, dostal dvojku. Pokud ale horší student předváděl velkou snahu, byl za ni odměněn jedničkou. Podle Valachové má ale každý talent na něco jiného. Jaromír Soukup si pro změnu myslí, že úspěchem mnohdy Češi pohrdají, protože věří, že k úspěchu lidé došli mnohdy tak, že něco ukradli, nebo si pomohli jinak. Kateřina Valachová souhlasila, že divoké poměry devadesátých let nám v tomto ohledu příliš nepomohly. Pochválila ale spoustu dobrých lékařů, vynálezců a podnikatelů.

„Ona je práce a práce. Mně vyprávěl Honza Kačer, jak studoval Hamleta v Ostravě a potřeboval vykopat příkop, 35 metrů. A zavolal si na to cikána a říká: „Kolik by to stálo?“ a on říká: „No, dvacet tisíc.“ „Tak kopejte“. Tak on kopal, kopal a Kačer na něj z toho okna koukal, jak on nejdřív zmizel v té jámě a pak jel, jel a už měl vykopáno deset tisíc, pak patnáct, a to už Hoza Kačer nevydržel, vyletěl ven a říká: „dej sem tu Lopatu, já mám za Hamleta sedm tisíc, já si to dokopu sám.“ To je poměr intelektuální a manuální práce,“ pobavil diváky Ringo Čech.

A co tedy nesrovnalosti v ohodnocení práce? Podle Jaromíra Soukupa mají u nás ženy takřka o 25 % nižší odměnu než muži. „Nemáme na co být hrdí v tomto ohledu. Musím říct, že já jsem byla ohodnocena stejným způsobem až jako ministryně, protože tam je to takříkajíc natvrdo, podle paragrafu. Takže ministr nebo ministryně, oba mají stejně za stejnou práci,“ přidala svou trošku do mlýna Valachová. Dále řekla, že ženy potřebují, aby o férovém ohodnocení více mluvili i muži. Manžel Kateřiny Valachové s jejím politickým angažmá příliš nesouhlasí. „A svezla jste ho v autě s majáčkem,“ ptal se Ringo Čech. Když dostal zamítavou odpověď, mávl zklamaně rukou.

Poté přešla řeč na každodenní život veřejně známých lidí. Kateřina Valachová se svěřila se zážitkem, který pobavil jejího manžela. Když byli nakupovat v supermarketu, přiběhla k ní jakási paní a říkala, že přeci není možné, že tam nakupuje i ministryně. Jaromír Soukup poté myšlenku rozvedl. Podle něj panuje představa, že bohatí lidé nevaří, neperou, neuklízí, ani nenakupují. Je ale skutečně nějaká činnost, kterou Kateřina Valachová nedělá? „Přiznám se, že domácí práce a vaření, pečení, uklízení, to provádím, a když běží Sněmovna a vrátím se, tak nejenže je to relax, ale někdy si z toho dělám legraci, že dělám takový ten ženský úklid,“ řekla Valachová.

Pak se debata stočila ke školství. Jaromír Soukup vzpomněl vzdělávací systém v Americe, kde si elitní instituce mnohdy volí, koho k sobě na studium přijmou. Je prý potřeba chodit už na elitní střední školu. „Chraň bůh české školství před takovým elitářstvím,“ zhrozila se Kateřina Valachová.

Jaromír Soukup pak vyjádřil svůj názor, že o zvýšené finanční podpoře českého školství každý mluví, ale reálně se nic neděje, k ničemu nedochází. Dopadne to tentokrát jinak, pokud vstoupí ČSSD do vlády? „Já pevně veřím, že ve Sněmovně se o školství poslanci poperou, aby to konečně dopadlo. Byla bych ráda, aby školy ty peníze dostaly. Padly velké sliby, tady je nutné říci, že to slibovaly všechny politické strany. Já budu pevně střežit, aby se to konečně splnilo,“ řekla bývalá ministryně školství.

