USA a Čína jednají za zavřenými dveřmi. Trump hlásí „skvělý pokrok“

Prezident USA Donald Trump se po skončení prvního dne rozhovorů nechal slyšet, že šlo o „zcela nový začátek ... v přátelském, ale konstruktivním duchu“. Na své platformě Truth Social uvedl: „Dnes velmi dobré jednání s Čínou ve Švýcarsku. Projednáno mnoho věcí, na mnohém dosaženo shody.“ Zdůraznil také, že USA usilují „v zájmu obou zemí“ o větší otevřenost Číny vůči americkým podnikům. A uzavřel zvoláním „SKVĚLÝ POKROK!!!“ Bez dalších podrobností.

Jednání se konají na pozadí výrazně eskalujících obchodních sporů, které od února vyvolal Trump masivními cly, na což Čína reagovala obdobnými opatřeními. Tato konfrontace podle agentury Reuters „prakticky zastavila dvoustranný obchod v hodnotě téměř 600 miliard dolarů ročně“.

Washington se snaží snížit svůj obchodní deficit s Čínou, který dosahuje 295 miliard dolarů, a zároveň přimět Peking k opuštění tzv. merkantilistického modelu a k většímu zapojení do světové spotřeby. Čína naopak požaduje „snížení amerických cel, jasné vymezení požadavků a rovnoprávné zacházení na mezinárodní scéně“. Podle čínské státní agentury Sin-chua americké „bezohledné zneužívání cel destabilizovalo globální ekonomický řád“, přesto ale označila probíhající jednání za „pozitivní a nezbytný krok k vyřešení neshod a k odvrácení další eskalace“.

Agentura Sin-chua dále uvedla: „Ať už bude další vývoj směřovat k vyjednávání, nebo konfrontaci, jedno je jisté: odhodlání Číny chránit své rozvojové zájmy je neotřesitelné a její postoj k udržení globálního ekonomického a obchodního řádu zůstává pevný.“

Podle švýcarského ministra hospodářství Guye Parmelina je už samotné uskutečnění jednání úspěchem. „Pokud z nich vzejde plán dalšího postupu a strany se rozhodnou pokračovat, napětí se sníží,“ uvedl v pátek a připustil, že rozhovory by mohly pokračovat až do pondělí.

Důvěra mezi oběma stranami je však na bodu mrazu a očekávání analytiků zůstávají nízká. Trump v pátek poprvé konkrétně naznačil alternativu ke stávajícím clům ve výši 145 %, když prohlásil, že „80 % na čínské zboží se zdá být správné“. Zároveň dodal, že Čína by se měla otevřít USA. „Čína by měla otevřít svůj trh USA. Bylo by to pro ni samotnou dobré. Uzavřené trhy už nefungují!“ napsal Trump na své sociální síti. Zároveň z americké strany zaznělo, že jednání iniciovala Čína, zatímco Peking trvá na tom, že požadavek přišel z americké strany.

Kromě Bessenta a Greera, kteří se na jednání dostavili s úsměvem a s vlaječkami USA na klopách, bylo možné zahlédnout i čínské delegáty opouštějící hotel v černých mercedesech s tmavými skly. Zatímco delegace mířily na jednání, v ulicích Ženevy se mezitím rozcvičovali běžci připravující se na víkendový maraton.

Prezident Trump od nástupu do úřadu v lednu prudce zvýšil cla na čínské zboží na 145 % a obvinil Peking z nespravedlivých obchodních praktik i z nedostatečné kontroly vývozu chemikálií používaných k výrobě smrtelného syntetického opioidu fentanylu. Čína odpověděla zavedením odvetných cel ve výši 125 % a označila Spojené státy za „imperialisty“ a „šikanující mocnost“, které se nemíní podřídit.

Šéfka Světové obchodní organizace Ngozi Okonjo-Iwealová, se kterou by se měl vicepremiér Che během své návštěvy rovněž setkat, uvítala jednání jako „pozitivní a konstruktivní krok k deeskalaci“ a vyzvala k udržení dialogu mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Jednání v Ženevě představují jednu z mála nadějí, že svět neupadne do dalšího kola obchodní konfrontace, která by mohla mít nedozírné důsledky pro globální ekonomiku. Výsledek rozhovorů zůstává nejistý, avšak podle diplomatických zdrojů fakt, že se obě strany opět sešly u jednacího stolu, lze považovat za první krok k uklidnění situace.

