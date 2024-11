USA odstoupily od dohody s Ruskem, aby vyvinuly rakety proti Číně. Nevyvinuly nic, připomíná analytik

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 4% Kateřina Konečná 74% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 8% Robert Šlachta 4% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 5331 lidí

„Myšlenka byla taková, že tyto systémy – lehčí a levnější než mezikontinentální střely soudného dne, přičemž jsou téměř stejně rychlé a těžko se jim bránit – by umožnily jedné nebo druhé straně zdevastovat vojenské síly druhé strany rozmístěné v Evropě překvapivým útokem, kterému nebylo možné se rozumně bránit či chránit,“ napsal Weaver na sociální síti X s tím, že jak Sověti, tak Američané namířili na Evropu obrovské množství raket a Weaver považuje za pozitivní, že je nikdo neodpálil. Ani na jedné, ani na druhé straně.

Dojednaná smlouva se však podle Weavera zhroutila o generaci později. Viděl to tak, že k tomu došlo ze dvou důvodů.

V prvé řadě údajně „Spojené státy přijaly ve východní Evropě vysoce konfrontační politiku proti právnímu nástupci Sovětského svazu, Ruské federaci, zaměřenou na povzbuzení místních satelitních států, aby si medvěda znepřátelily,“ konstatoval analytik.

Druhé pochybení této smlouvy leží podle amerického právníka taktéž na straně USA.

„Američtí váleční plánovači se domnívali, že limity smlouvy nepřiměřeně omezují jejich plány vojensky čelit Čínské lidové republice, která nebyla smluvní stranou uvedené dohody, ale disponovala obrovskou silou raket středního doletu,“ upozornil. Od té doby se z Weaverova pohledu Američané chystají na konfrontaci s Čínou. „Myšlenka tehdy byla, že odstoupení od smlouvy INF nám umožní jim hrozit našimi vlastními raketami umístěnými na pevnině v prvním a druhém ostrovním řetězci. Takže jsme odstoupili, svedli to na Rusy a začali pracovat na novém kompletu raket dlouhého doletu, s nimiž bychom mohli bojovat proti Číňanům,“ shrnul.

Háček je podle Weavera v tom, že Američané začali vyvíjet nové rakety, jako prostředek pro válku s Čínou, ale „žádná z těchto nových raket nefungovala“. „Krize schopností zasáhla americkou raketovou vědu snad nejvíce ze všech oborů a úroda nových hypersonických raket, o kterých si váleční plánovači Pentagonu mysleli, že je už budou mít, se neurodila“. A rozmísťování stávajících systémů pak dle Weavera bylo extrémně pomalé.

Američané na to konto pracovali s raketami Tomahawk. Ještě v roce 2024 Američané rozmístili na Filipínách 16 raket Tomahawk, což je jen o málo více, než představuje náklad raket jedné útočné ponorky nebo polovina těch, které obvykle nosí raketové torpédoborce.

A když Rusové viděli, jak Američané na tuhle smlouvu kašlou, odstoupili od ní. Tak to vidí Tyler Weaver s tím, že Rusové v poslední době ani nedostali možnost provést inspekci amerických zbraňových systémů, aby se zmírnili jejich obavy. Protože k tomu nedošlo, Rusové začali vyvíjet další rakety, jako Ořešník, který teď použili na Ukrajině.

