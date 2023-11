Učitelka si stěžovala, že bude volit Babiše. „Ať jde do fabriky.“ Ve školství to vře

Za necelý týden se odehraje stávka škol kvůli tomu, že se na jejich pracovnících má šetřit. Nemá se to týkat učitelů, ti prý v roce 2024 budou mít 130 % průměrného platu. Podle zkušeností v terénu ovšem panuje alespoň u některých učitelů nedůvěra, že koalice slib splní. „Příště volím Babiše. Této vládě už to nehodím, jsem na tom čím dál hůř a už mi to prostě nevychází. A nevěřím jí, že učitelům přidá, co jim slíbila,“ řekla učitelka dle novináře Vratislava Dostála. Dotyčné pak bylo na sociálních sítích doporučeno, ať tedy jde dělat do fabriky za dvojnásobný plat. Ale přišly další zkušenosti učitelů.

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 2% Nelíbily 85% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 3472 lidí Například Základní a mateřská škola Na Beránku. „Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí,“ uvádí.

A dodává: „Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.“

„V posledních dvou letech přišly do školy desítky žáků cizinců bez znalosti českého jazyka – tvoří 9 % žáků školy. Ve třídách máme i inkludované žáky se sníženými rozumovými schopnostmi, kteří pracují s asistentkami pedagoga. Snižováním peněz do školství má dojít k redukci počtu asistentských míst – ale inkludovaní žáci zde zůstanou,“ stěžují si na základní škole v Prodloužené v Pardubicích, a proto se ke stávce připojí.

„Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které se zaměstnanci školy zapojili, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak z některých médií a z řad veřejnosti zaznívá. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků,“ apeluje pak na rodiče, kteří si zřejmě budou muset v pondělí zajistit hlídání dětí, ředitelka Jitka Majerová ze ZŠ Tyršova v Českém Brodě.

Nepřidá se naopak Gymnázium Thomase Manna, protože chce zachovat kontinuální vzdělávací proces. I to ale uvádí: „Rozumíme a sdílíme obavy a potřeby pedagogů i nepedagogů ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků a nesouhlasíme se škrty v resortu školství.“ S dovětkem: „Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství, a respektujeme také právo našich pedagogů vyjádřit svůj nesouhlas.“

Platy učitelů by tedy neměly být důvodem stávky. Ovšem podle Vratislava Dostála a jeho zkušeností ani avizované zvyšování platů není pro učitele jistotou. „Já vím, že je to strašný, ale příště volím Babiše. Této vládě už to nehodím, jsem na tom čím dál hůř a už mi to prostě nevychází. A nevěřím jí, že učitelům přidá, co jim slíbila,“ sdělila mu matka dvou malých dětí, která je samoživitelkou a také učí na základní škole.

Učitelka na základní škole, matka dvou malých dětí, samoživitelka:

"Já vím, že je to strašný, ale příště volím Babiše. Této vládě už to nehodím, jsem na tom čím dál hůř a už mi to prostě nevychází. A nevěřím jí, že učitelům přidá, co jim slíbila." — Vratislav Dostál (@VrataDostal) November 20, 2023

Jeden z diskutujících žádal o kontakt. „Vím o několika fabrikách po republice, kde šíleně hledají lidi za dvojnásobek platu, co má ve škole. Pokud ovšem chce svůj život reálně řešit, ne pouze nadávat (když zrovna nemá prázdniny),“ chtěl doporučit zmíněné učitelce.

„Možná jste to nepochopil, to není o té paní, ona si poradí, to je o situaci ve školství, o vládě, o systémových reformách, o politických proklamacích. Lze to brát i jako zpětnou vazbu z terénu,“ odpověděl na to Dostál.

„No já myslím, že každý si poradí, když opravdu chce. Do školství se už sype tak moc peněz, i platy stouply mnohem víc, než v privátní sféře, že už by jistě i stačilo fňukání a natahování rukou. Ať si paní volí, koho chce. Ač si tedy myslím, že jste si ji vymyslel,“ osočil ještě dotyčný Dostála.

Prosím, pokud tedy není tento příběh zcela vymyšlený, dejte mi na paní kontakt. Vím o několika fabrikách po republice, kde šíleně hledají lidi za dvojnásobek platu, co má ve škole. Pokud ovšem chce svůj život reálně řešit, ne pouze nadávat (když zrovna nemá prázdniny). Děkuji. — Michael (@Papa_od_vedle) November 20, 2023

No já myslím, že každý si poradí, když opravdu chce. Do školství se už sype tak moc peněz, i platy stouply mnohem víc, než v privátní sféře, že už by jistě i stačilo fňukání a natahování rukou. Ať si paní volí, koho chce. Ač si tedy myslím, že jste si ji vymyslel. — Michael (@Papa_od_vedle) November 20, 2023

Přidal se další diskutující pod jménem Viktor, podle kterého si učitelé na platy nestěžují, což předchozí považoval za důkaz, že zmíněná učitelka je vymyšlená.

„Je to lepší, než to bývalo, ale tolik, kolik je nám v médiích slavnostně slibováno to ještě zdaleka není. Ale já si myslím, že oni jsou s tím kantoři už tak nějak smíření, že v tomto odvětví nezbohatnou a buď tu práci milují, nebo oceňují jiné benefity té práce. Miluju ty rady, že má jít člověk pracovat jinam, aby si polepšil. Tak ok, ale kdo bude potom ty podhodnocené profese vykonávat? Pak se divíme, že sestry a doktoři nám prchají za hranice, mladých učitelů je jak šafránu...“ ozvala se pak učitelka z Klatov Marcela Havlíčková.

Vždyť říkám, že si tu paní nejspíš vymyslel. Já mám od mých známých ze školství úplně stejnou zpětnou vazbu: hodně se to zlepšilo. — Michael (@Papa_od_vedle) November 20, 2023

Je to lepší, než to bývalo, ale tolik, kolik je nám v médiích slavnostně slibováno to ještě zdaleka není. ??Ale já si myslím, že oni jsou s tím kantoři už tak nějak smíření, že v tomto odvětví nezbohatnou a buď tu práci milují, nebo oceňují jiné benefity té práce. Miluju ty rady, — Marcela Havlíčková (@Tharsis90) November 20, 2023

Zbude nám tu potom někdo? Myslím někdo kvalitní a kompetentní? Jestliže všichni uposlechnou těchto dobře míněných rad? Nehledě na to, že když se budou do těch fabrik hrnout všichni a na každé místo bude třicet zájemců, tak oni ti zaměstnavatelé svoji mzdovou politiku taky změní. — Marcela Havlíčková (@Tharsis90) November 20, 2023

Šéf stomatologické komory Roman Šmucler poukázal na to, že volit levici je u učitelů na základní škole tradiční.

Učitelka na základní škole byla a je volič levice. Tím neobhajuji vládu, jen svět funguje, jak má… — Roman Šmucler (@smucler) November 20, 2023

„No z mé zkušenosti jsou učitelské kabinety a sborovny dlouhodobě baštou ANO...“ svěřil se učitel češtiny Ivo Biršel. A ozvala se i kuchařka z MŠ, Laura Dušková: „Jako kuchařka v MŠ odpovídám, že žádná ze stran v Parlamentu nezastupuje moje zájmy. Natož zájmy našich dětí. Babiš je pravicový produkt a fakt bych se musela pozvracet mu to hodit. Ta laťka byla nastavena hodně nízko, ale tahle vláda ji spolehlivě ještě dokázala podlézt.“

„Strašný, ale chápu to, a nejen jako máma a nejen jako učitelka. I když sama jsem se ještě do toho bodu nedostala. Ale to zklamání ze současné vlády je obrovské,“ přidala se Jana Pokorná.

No z mé zkušenosti jsou učitelské kabinety a sborovny dlouhodobě baštou ANO... — Ivo Biršel (@Ivinho_19) November 20, 2023

Tak jako kuchařka v MŠ odpovídám, že žádná ze stran v Parlamentu nezastupuje moje zájmy. Natož zájmy našich dětí.

Babiš je pravicový produkt a fakt bych se musela pozvracet mu to hodit. Ta laťka byla nastavena hodně nízko, ale tahle vláda ji spolehlivě ještě dokázala podlést. — Laura D (@LauraDusek) November 20, 2023

Strašný, ale chápu to, a nejen jako máma a nejen jako učitelka. I když sama jsem se ještě do toho bodu nedostala. Ale to zklamání ze současné vlády je obrovské. — Jana Pokorná (@JanaPokkorna) November 20, 2023

A nemohly chybět nadávky a pochyby o inteligenci učitelky, když chce volit Babiše. „Akorát že učitelka, u který se předpokládá nějaká úroveň vzdělání a všeobecnej přehled, by měla vědět, že to především díky Babišovi je státní kasa prázdná. A až se dostane znova k moci, tak vyhrabe pro sebe i ty zbytky,“ zaznělo. „Učitelka, ale úplně blbá“ a „Kdo nic neumí, ten učí. To je známá věc. I mezi učiteli je plno pitomců, co nevidí dál, než do vlastní ledničky.“

„Asi bych nechtěl, aby mediálně a finančně negramotný člověk něco ‚učil‘ moje děti…“ uvedl Radek.

Akorát že učitelka, u který se předpokládá nějaká úroveň vzdělání a všeobecnej přehled, by měla vědět, že to především díky Babišovi je státní kasa prázdná. A až se dostane znova k moci, tak vyhrabe pro sebe i ty zbytky. — Sušenka (@pavlina_sus) November 20, 2023

Kdo nic neumí, ten učí. To je známá věc. I mezi učiteli je plno pitomců, co nevidí dál, než do vlastní ledničky. — Domovní nástěnkář (@domovni) November 20, 2023

Učitelka, ale úplně blbá — UsmevavyAndy???? (@UsmevavyA) November 20, 2023

Asi bych nechtěl, aby mediálně a finančně negramotný člověk něco “učil” moje děti… — Radek? (@RadekKlein3) November 20, 2023

