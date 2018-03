Údajného ruského hackera Nikulina, pro kterého chtěl Zeman milost, zatím vydat nelze. Ústavní soud odložil vykonatelnost

Rusa Jevgenije Nikulina zatím nelze vydat ke stíhání ani do USA, ani do Ruska. Obě tyto velmoci tvrdí, že se dopustil zločinů proti jejich občanům. Ústavní soud (ÚS) totiž odložil vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost vydání do obou zemí. Odklad potrvá, dokud ÚS nerozhodne o Nikulinově stížnosti. Termín nelze podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové předjímat.

Nebýt toho, že se Nikulin na ÚS obrátil, záviselo by jeho vydání už jen na úvaze ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Městský soud totiž loni konstatoval, že vydání je možné do obou zemí, které o Nikulina požádaly. Ústavní stížnost sama nemá odkladný účinek. Soud však může rozhodnout o odkladu, není-li to v rozporu s důležitým veřejným zájmem a výkon napadeného rozhodnutí by znamenal pro pisatele stížnosti nepoměrně větší újmu, než která při odkladu vznikne jinému. Podmínky jsou podle soudců splněné.

„Ústavní soud (...) přistoupil k odkladu vykonatelnosti ústavní stížností napadeného usnesení Městského soudu v Praze, aniž by jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti,“ stojí v usnesení.

„Ministerstvo spravedlnosti usnesení Ústavního soudu respektuje. Do doby, než Ústavní soud rozhodne o stížnosti pana Nikulina, není možné předjímat vývoj v této věci,“ sdělil Jakub Říman z tiskového oddělení na dotaz ČTK, nakolik může aktuální usnesení reálně oddálit rozhodování o Nikulinově vydání. Podle některých zdrojů z ministerstva to však může v praxi znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu, možná až v řádu let.

Nikulin se údajně dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.

Pelikán podle nedávného vyjádření rozhodne, zda vydá Nikulina do USA, nebo do Ruska, hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později.

Prezident Miloš Zeman podle médií žádal opakovaně Pelikána, aby Nikulin byl vydán do Ruska. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dnes nechtěl případ komentovat s odvoláním na diplomatickou zdrženlivost. Podotkl, že prezident má právo zvát členy vlády ke konzultacím.

Lidové noviny dnes napsaly, že loni v říjnu byl údajně na základě české žádosti propuštěn z vazby na Krymu Čech, o něhož stojí česká justice. „Jsem přesvědčen, že důvodem byl Nikulin. Ruská strana by nevydala někoho z Krymu, kdyby na tom neměla žádný zájem. Podle mě je to něco za něco,“ řekl LN advokát propuštěného Čecha Jan Švarc. Noviny informovaly, že právě toto vydání zmínil ruský prezident Vladimir Putin během rozhovorů se Zemanem jako gesto ruské strany, aby získala „svého“ člověka. Nikulinův advokát Martin Sadílek naopak o spojitosti s výměnou z Krymu nic neví. „Tuto zprávu nemohu nijak komentovat, protože se ke mně nedostala,“ uvedl Sadílek.

Podle serveru Lidovky.cz prezident Zeman dokonce zvažoval, že využije i svou výlučnou pravomoc a udělí Nikulinovi milost. Zemanovi prý muselo být vysvětleno, že Nikulinovi jako cizímu státnímu příslušníkovi, jehož vydání žádají cizí země, na jejichž území měl spáchat zločin, udělit milost nemůže. Nikulin v Česku také požádal o azyl, avšak neuspěl. V pátek jeho žalobu na vnitro projedná v pankrácké vazební věznici Městský soud v Praze.

autor: nab