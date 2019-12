Ukázal jsem jim! Babiš vynesl info z jednání EU: Šlo o naše sousedy

Premiér Andrej Babiš prostřednictvím svého pravidelného týdenního facebookového hlášení „Čau lidi“ tentokrát upozornil, že se „nám povedla v Bruselu velká věc“. Rozepsal se tak především o summitu lídrů zemí Evropské unie, na kterém se Česká republika spolu s dalšími 26 zeměmi shodla na klimatické neutralitě do poloviny století. „Kdo tady říkal, že Češi nemají v Evropě žádný plán,“ strefoval se do svých odpůrců Babiš a rozepsal se o jaderné energii, za niž v Bruselu lobboval. Tvrdě to od něj schytali i naši rakouští sousedi za svůj odpor vůči výstavbě nových jaderných bloků u nás. „Když si naši sousedi v Rakousku chtějí ráno uvařit kafe nebo vyfoukat vlasy, tak celá čtvrtina elektrické energie pochází odkud? No z Česka,“ píše Babiš a Rakušanům vzkazuje, že bez našich jaderných elektráren by si ve Vídni „asi ani neuvařili kafe“.

„Povedlo se mi to, co spousta lidí považovala za nemožné. Přesvědčil jsem lídry ostatních zemí na Evropské radě, aby uvedli v závěrech rady slovo ‚jaderná energie‘, kterému se vždycky bránili. Protože jenom za podmínky, že postavíme nové jaderné kapacity, můžeme dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality,“ napsal Babiš k uskutečněnému summitu, jehož závěry obsahují zmínku o jaderné energii jako součásti energetického mixu, kterou prosazovalo Česko.

„Některé členské státy daly najevo, že využívají jadernou energii jako součást svého energetického mixu,“ zní pasáž z dohody, o kterou Babiš v Bruselu hlasitě bojoval.

„Chápete? Když si naši sousedi v Rakousku chtějí ráno uvařit kafe nebo vyfoukat vlasy, tak celá čtvrtina elektrické energie pochází odkud? No z Česka. Z Temelína. Z Dukovan. Z jaderných i uhelných elektráren. Takže pokud bychom jim proud nedodávali, tak si ve Vídni asi ani neuvaří kafe,“ poukazuje premiér.

Ve svém souhrnu nevynechává ani čísla energetického mixu. Z nich vyplývá, že Francie vyrábí 67,48 procenta energie z jádra. Česko 32,02 procenta z jádra a 32,41 procenta z uhlí, Polsko 55,18 procenta z uhlí a Rakousko 24,39 procenta z vody a 15,04 procenta z plynu. „Přitom bere právě teď 19 procent elektřiny od nás z Česka,“ rýpl si opět do našeho jižního souseda premiér.

Na Evropské radě podle něj „všichni vymýšleli a spekulovali“, že jádro není potřeba konkrétně uvést v závěrech rady. „Je to ale pro nás důležitý symbol. Díky tomu, že jsem se dokonale připravil a každý svůj argument jsem podložil tvrdými čísly, jsem to v debatě s evropskými lídry vybojoval. Zmínka o jádru se poprvé objevila na papíře v závěrech Evropské rady. Kývli na to, že jaderná energie má v energetickém mixu své pevné místo. Znovu opakuju, je to čistý, bezemisní zdroj,“ poznamenává.

Prý mu nejde o to, aby Evropská unie zaplatila výstavbu našich nových jaderných bloků. „Potřebuju si být jistý, že nám ve velmi složitém povolovacím procesu, který zčásti probíhá i v Bruselu, nikdo nebude házet klacky pod nohy. Ani tak to nebude jednoduché. Doufejme, že i Rakousko na to změní názor a nebude výstavbu všech jaderných bloků v Evropě blokovat a žalovat,“ předjímá.

Rád by však viděl příspěvky pro průmyslové země, jako je Česko. „Už teď totiž máme vyčíslené projekty s cílem uhlíkové neutrality ve výši minimálně 625 miliard korun,“ upozorňuje. Díky našemu předchozímu nesouhlasu plánu uhlíkové neutrality však nyní měla Evropská komise přispěchat s návrhem transformačního fondu ve výši 100 miliard eur v příštích sedmi letech. „Teď bude důležitá debata o detailech, odkud se ty peníze získají, a jasně jsme celá V4 řekli, že to nesmí být na úkor koheze, tudíž našich investic,“ doplňuje.

V boji s klimatickou změnou jde podle šéfa vlády i o boj se suchem a kůrovcem a o to, aby „lidi měli dostupnou pitnou vodu“.

Samotnou spolupráci v Bruselu si Babiš nakonec pochvaloval. „Bylo to poprvé, co Evropskou radu řídil její šéf Charles Michel za přítomnosti šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Mám z nového týmu podstatně lepší pocit než z předchozího vedení,“ uvádí.

„Kdo tady říkal, že Češi nemají v Evropě žádný plán? My jasně víme, co chceme, a máme výsledky. V červnu 2018 jsme prosadili zrušení povinných kvót na nelegální migranty. Do čtyř hodin ráno jsme o to bojovali. No a tím, že jsme se v červnu 2019 společně s Polskem nepřidali k dohodě o uhlíkové neutralitě, přišla Komise s návrhem transformačního rozvojového fondu ve výši 100 miliard eur, který by měl být určen pro země, které budou mít podstatně vyšší náklady s přechodem na uhlíkovou neutralitu. A teď jsem do závěrů Evropské rady tvrdě a nekompromisně prosadil slovo ‚jádro‘,“ sčítá úspěchy na evropské půdě Babiš a pak přiložil i zábavnou poznámku od nového předsedy Evropské rady: „Taky když jsem se druhý den hlásil do debaty a chtěl mluvit na jiné téma, řekl Charles Michel, že doufá, že zase nebudu mluvit o jádru.“

