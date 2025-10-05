Ukázala čísla: Babiš víc než Fiala, Rakušan a Hřib dohromady. Schillerová drtí Fialu

05.10.2025 12:50 | Monitoring

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová porazila premiéra Petra Fialu (ODS) hned dvakrát – v celkovém výsledku i v počtu preferenčních hlasů. V Jihomoravském kraji, kde oba kandidovali jako volební lídři svých stran. A nechybi i další zajímavosti z výsledků preferenčních hlasů napříč stranami.

Ukázala čísla: Babiš víc než Fiala, Rakušan a Hřib dohromady. Schillerová drtí Fialu
Foto: Archiv AS
Popisek: Alena Schillerová (ANO)

Místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové uštědřila hned dvojí porážku premiérovi Petra Fialy (ODS) v Jihomoravském kraji.  Oba zde kandidovali jako lídři svých stran, hnutí ANO tu zvítězilo s podporou 32,29 % hlasů, zatímco koalice Spolu získala 27,24 %.

Ještě citelnější pro Petra Fialu však byla osobní porážka – Schillerová ho zde překonala i v počtu preferenčních hlasů. Získala 39.468 kroužků, zatímco Fiala, coby celostátní lídr koalice, o zhruba 1,5 tisíce méně.

Vysoká volební účast na jižní Moravě – přes 70 % – dodala souboji mezi oběma rivaly ještě větší váhu. Schillerová přitom nebyla jedinou, kdo na kandidátce ANO výrazně zabodoval. Významný počet 11.403 preferenčních hlasů nasbírala i bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá.

V samotném Brně, odkud premiér Fiala pochází, si naopak koalice Spolu zajistila první místo se 32,79 % hlasů, zatímco ANO zde získalo 25,17 %. 

Na sociálních sítích už se objevují první shrnutí a glosy k výsledkům preferenčních hlasů. Publicista Jakub Kvasnička si všímá několika překvapení i paradoxů letošních voleb. „Babiš dostal přes 70 tisíc preferenčních hlasů, což je víc než Fiala, Hřib a Rakušan dohromady. Bublina blum!“ poznamenal ironicky a dodal, že předseda hnutí ANO se tím „momentálně stává totálně nejmocnějším politikem Česka“.

Zajímavostí je, že končící ministr zahraniční věcí Jan Lipavský, kandidující za SPOLU a navržený ODS, získal od pražských voličů přes 62 tisíc preferenčních hlasů, čímž přeskočil i ministryni obrany a jedničku kandidátky SPOLU Janu Černochovou z ODS. Pro srovnání, premiér Petr Fiala jich nasbíral pouhých 36 tisíc. Lipavský šel původně do vlády jako reprezentant Pirátů a po jejich odchodu z vlády v ministerském křesle zůstal jako zástupce SPOLU.

Rovněž mezi Piráty se karta obrátila: „Nejvíc preferenčních hlasů od Pirátů dostala Olga Richterová, nikoliv Hřib nebo Bartoš.“

„Ve SPOLU zářil vodopád preferenčních hlasů pro Moniku Brzeskovou – dříve Židkovou, Miss Česko 1995 a Miss Europe 1996. Namazala si na chleba Evu Decroix i Janu Černochovou,“ zmínil Kvasnička další zajímavost.

A že v SPD „se schyluje k velkému vlasteneckému dusnu“, protože Jindřich Rajchl (PRO) dostal víc preferenčních hlasů než Tomio Okamura.

„Mladá instagramová hvězda Matěj Gregor přeskočil svého šéfa Petra Macinku,“ dodal Kvasnička k preferenčním hlasům u Motoristů.

A svůj komentář pak uzavřel poznámkou k bývalému předsedovi vlády a někdejšímu šéfovi ČSSD: „Jiří Paroubek dostal v Praze 70 hlasů. Důstojně.“

 

Článek obsahuje štítky

preferenční hlasy , volby , x , Petr Fiala , Schillerová

autor: Natálie Brožovská

Proti komu bojujete chápu

Ale má otázka je s kým? Respektive s kým byste pak chtěli vládnout? Na to vládnout sami asi mít nebude (myslím hlasy) a jestli jste proti této vládě a pirátům, tak kdo vám pak zbývá? Opravdu je pro vás přijatelnější SPD nebo komunisté než třeba ODS nebo STAN? Děkuji za vyjádření. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

