Ukázala čísla: Babiš víc než Fiala, Rakušan a Hřib dohromady. Schillerová drtí Fialu

Místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové uštědřila hned dvojí porážku premiérovi Petra Fialy (ODS) v Jihomoravském kraji. Oba zde kandidovali jako lídři svých stran, hnutí ANO tu zvítězilo s podporou 32,29 % hlasů, zatímco koalice Spolu získala 27,24 %.
Ještě citelnější pro Petra Fialu však byla osobní porážka – Schillerová ho zde překonala i v počtu preferenčních hlasů. Získala 39.468 kroužků, zatímco Fiala, coby celostátní lídr koalice, o zhruba 1,5 tisíce méně.
Vysoká volební účast na jižní Moravě – přes 70 % – dodala souboji mezi oběma rivaly ještě větší váhu. Schillerová přitom nebyla jedinou, kdo na kandidátce ANO výrazně zabodoval. Významný počet 11.403 preferenčních hlasů nasbírala i bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá.
V samotném Brně, odkud premiér Fiala pochází, si naopak koalice Spolu zajistila první místo se 32,79 % hlasů, zatímco ANO zde získalo 25,17 %.
Na sociálních sítích už se objevují první shrnutí a glosy k výsledkům preferenčních hlasů. Publicista Jakub Kvasnička si všímá několika překvapení i paradoxů letošních voleb. „Babiš dostal přes 70 tisíc preferenčních hlasů, což je víc než Fiala, Hřib a Rakušan dohromady. Bublina blum!“ poznamenal ironicky a dodal, že předseda hnutí ANO se tím „momentálně stává totálně nejmocnějším politikem Česka“.
Zajímavostí je, že končící ministr zahraniční věcí Jan Lipavský, kandidující za SPOLU a navržený ODS, získal od pražských voličů přes 62 tisíc preferenčních hlasů, čímž přeskočil i ministryni obrany a jedničku kandidátky SPOLU Janu Černochovou z ODS. Pro srovnání, premiér Petr Fiala jich nasbíral pouhých 36 tisíc. Lipavský šel původně do vlády jako reprezentant Pirátů a po jejich odchodu z vlády v ministerském křesle zůstal jako zástupce SPOLU.
Rovněž mezi Piráty se karta obrátila: „Nejvíc preferenčních hlasů od Pirátů dostala Olga Richterová, nikoliv Hřib nebo Bartoš.“
„Ve SPOLU zářil vodopád preferenčních hlasů pro Moniku Brzeskovou – dříve Židkovou, Miss Česko 1995 a Miss Europe 1996. Namazala si na chleba Evu Decroix i Janu Černochovou,“ zmínil Kvasnička další zajímavost.
A že v SPD „se schyluje k velkému vlasteneckému dusnu“, protože Jindřich Rajchl (PRO) dostal víc preferenčních hlasů než Tomio Okamura.
„Mladá instagramová hvězda Matěj Gregor přeskočil svého šéfa Petra Macinku,“ dodal Kvasnička k preferenčním hlasům u Motoristů.
A svůj komentář pak uzavřel poznámkou k bývalému předsedovi vlády a někdejšímu šéfovi ČSSD: „Jiří Paroubek dostal v Praze 70 hlasů. Důstojně.“
autor: Natálie Brožovská