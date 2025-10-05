Bez Motoristů a SPD vláda nevznikne, udělal tečku ve studiu Macinka

Václav Moravec ve svých Otázkách v ČT řídil diskusi místopředsedů stran Karla Havlíčka z hnutí ANO, Martina Kupky z ODS, Radima Fialy z SPD, Michaely Šebelové ze Starostů a předsedů Zdeňka Hřiba z Pirátů a Petra Macinky z Motoristů sobě.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Moravec v souvislosti s volbami připomněl divákům i 34 let stará slova tehdejšího prezidenta Václava Havla.
„Politika je oblast lidské činnosti, která klade zvýšené nároky na mravní cit, na schopnost kritické sebereflexe, na skutečnou odpovědnost, na vkus a takt, na schopnost vcítění se do duše druhých, na smysl pro míru. Je to zaměstnání pro obzvlášť skromné lidi, pro lidi neobelhatelné,“ konstatoval na konci února roku 1991 Václav Havel. Dnes by Václav Havel oslavil 89. narozeniny. Ale již čtrnáct let není mezi námi.
Havel zdůraznil, že politika je práce jako každá jiná, jen je třeba mít se v ní na pozoru, neboť se v ní lze mimořádně zašpinit.
Pak dostal slovo Karel Havlíček, který zdůraznil, že by si přál, aby nová vláda vznikla co nejrychleji už proto, že se bude muset změnit rozpočet na příští rok.
„My máme hotovou naši hospodářskou strategii. Je připravena s nejschopnějšími lidmi z oblasti podnikání, výzkumu, vědy. A ukazuje, jakým způsobem nastartovat hospodářský růst. Já jsem přesvědčen, že se na drtivé většině těch věcí dokážeme shodnout,“ podotkl Havlíček s tím, že motorem českého hospodářství by měl být soukromý sektor. Hnutí ANO prý považuje jak bezpečnost, tak hospodářský růst Česka za zásadní prvky.
Zdůraznil také, že Česko musí posílit bezpečnost vnitřní i vnější a musí zůstat členem NATO i EU. „S tím, že musíme EU zásadním způsobem reformovat. My jsme k EU velmi kritičtí, ale nepřipustíme její destrukci. Chceme její reformu,“ zdůraznil Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Když dostal slovo Kupka, konstatoval, že nenastane eroze koalice SPOLU, i když připustil, že bude na jakékoli straně, jak chce postupovat dál.
„Velmi pravděpodobně bude nejpozději v lednu. … Já jsem dával jako důležitou věc, že spolupracuji s Petrem Fialou dlouho. Petr Fiala provedl tuhle zemi obtížnými situacemi a já nepůjdu proti Petru Fialovi,“ uvedl Kupka v souvislosti s kongresem ODS. Ale kdyby se uvolnil post předsedy, Kupka naznačil, že pak by uvažoval, co bude dělat dál.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Zdeněk Hřib oznámil, že Piráti budou jednat o ustavení svého nového klubu a o chodu Sněmovny.
Havlíček v této souvislosti zdůraznil, že by zeštíhlil vedení Sněmovny. To by v praxi znamenalo, že hnutí ve Sněmovně by mělo být zastoupeno jedním předsedou a maximálně pěti místopředsedy. Havlíček v této souvislosti podotkl, že nebude budoucí opozici personálně kádrovat, koho kam posadí.
Kupka se tady dovolával proporcionálního zastoupení všech zvolených politických subjektů. Radim Fiala okamžitě připomínal, že končící vláda SPOLU do vedení Sněmovny nepustila žádného zástupce SPD. „Ale my vám to budeme oplácet dobrem,“ pousmál se Fiala s tím, že SPD si nárokuje místo ve vedení Sněmovny, ale jaké místo to bude, to prý bude součástí dalšího vyjednávání.
Martin Kupka ve vysílání zdůraznil, že SPD v žádném případě není konzervativní stranou.
„Co je konzervativního na SPD. To přece žádná konzervativní strana není. SPD o sobě od první chvíle volební kampaně říká, že je to národovecká strana, která má ke skutečnému konzervativismu velmi daleko. ODS je racionální pravice.“
„My jsme mnohem konzervativnější než vy. My nezvyšujeme daně. My hájíme rodinu,“ ohradil se okamžitě Radim Fiala.
Kupka okamžitě kontroval, že hnutí SPD není konzervativní, ale čistě národovecké hnutí.
Havlíček se znovu vrátil k EU a konstatoval, že EU jde v mnoha věcech proti zdi a za to si rozhodně nezaslouží pochválit, protože v porovnání s Čínou či Spojenými státy jí ujíždí vlak. „A pokud jde o NATO, bez Spojených států NATO nebude dělat to, co se od něho očekává. … Když se podíváme na počty jaderných hlavic, tak Rusko šest tisíc, USA šest tisíc a Evropa asi 600. Takže tady vždycky NATO musí být vyztuženo Spojenými státy,“ zdůraznil Havlíček.
Zdeněk Hřib se tady dovolával větší rychlosti a transparentnosti u armádních zakázek. „Dneska vám na obstrukce armádních zakázek stačí dva průměrní právníci,“ poznamenal Hřib. „A může jít klidně o hybridní operaci z Ruska,“ nechal se slyšet.
MUDr. Zdeněk Hřib
Kupka vyjádřil naději, že hnutí ANO neuhne z prozápadního směřování země, ale naznačil, že se obává toho, že reálné kroky nebudou odpovídat dnešním deklaracím. „Pokud tady zaznívá, že se nemění nic na zahraničněpolitické orientaci České republiky, pak to také musí znamenat, že si plníme své úkoly,“ zdůrazňoval Kupka.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Karel Havlíček prohlásil, že armáda logicky vždy chce to nejlepší vybavení, ale pak je na politicích, aby rozhodli, zda na to máme dostatek peněz.
Radim Fiala se poté znovu dovolával zavedení referenda, aby si Češi, Moravané a Slezané mohli znovu rozhodnout o přijetí eura, o přijetí EU.
Kupka okamžitě oponoval, že je třeba přemýšlet nad tím, co se může skrývat za takovýmto požadavkem, který může ohrozit bezpečnost Česka.
Ve druhé polovině diskuse Radim Fiala konstatoval, že končící koalice chce trestat Tomia Okamuru za plakát, za vyjádření názoru. A tomu SPD rozhodně pomáhat nebude. Šlo o narážku na plakát tzv. chirurga z dovozu.
Kupka se okamžitě ozval, že zákon má platit pro všechny stejně a obliba či neobliba v politice, zvolení či nezvolení do Sněmovny by tady nemělo hrát roli.
Prostor dostali také místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová a předseda Motoristů Petr Macinka. Ten se nechal slyšet, že Motoristé navrhnou do vedení Sněmovny kvalitní osobnost.
„Myslím, že ty volby dopadly tak, že většina lidí si může oddechnout v tom smyslu, že Českou republiku opravdu čeká stabilní období. Nějaké stabilní období, stabilní práce. No a uvidíme,“ nechal se také slyšet Macinka.
Michaela Šebelová začala kroutit hlavou.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
„Pardon, paní Šebelová, jsem já extremista?“ ptal se na to konto Macinka.
Zdůraznila, že když mluvila o extremistech, měla na mysli SPD.
Jedním dechem však dodala, že Babišovo hnutí ANO chce přidávat peníze tam či onde, zatímco Motoristé dopředu hlásají, že chtějí šetřit.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Když se znovu dostal ke slovu Macinka, jasně si řekl o účast ve vládě.
„Naší ambicí je stát se součástí příští vlády a k tomu také povedeme ta jednání. Hnutí ANO bez Motoristů vládu nesestaví. Ta matematika je jasná. Bude tady zastoupena konzervativní pravice a my se také chceme podílet na vládě. Bez hlasů Motoristů žádná vláda nevznikne. A je férové říct, že ani bez hlasů SPD tady vláda nevznikne. A nepodpořili bychom žádnou vládu, kde by figurovala některá ze stran bývalé vládní koalice,“ pravil Macinka.
Když se znovu dostal ke slovu Karel Havlíček, konstatoval, že mimo jiné bude nutné vyřešit situaci v resortu dopravy. „To je jeden z největších průšvihů, který tady byl. Oni nemohou podepisovat smlouvy,“ soptil Havlíček s tím, že dopravě teď schází 38 miliard korun. „To je velký švindl ministra Stanjury a ministra Kupky,“ rozčiloval se Havlíček. „Chybí 38 miliard na dopravu, aby se nezastavily stavby. Chybí 38 miliard. … Máme tam opravdu dneska Pandořinu skříňku,“ rozčiloval se Havlíček.
Petr Macinka kontroval, že by nová vláda měla nastolit takový kurz, aby se za čtyři roky dopracovala k vyrovnanému rozpočtu. „Realistické to určitě je. … Musí dojít k tomu, že ten stát si teď přehodnotí své priority. Když máte priorit hodně, tak nemáte prioritu žádnou. My jsme třeba zastánci toho, že sociální systém nemá být alternativou k možnosti pracovat,“ poznamenal Macinka s tím, že včerejší dluh je dnešní vysokou inflací a dnešní dluhy se přetaví v zítřejší vyšší daně, čemuž je podle Motoristů třeba se postavit.
Tady se Šebelová usmívala a konstatovala, že je moc zvědavá na to, jak se jednotliví členové nové koalice postaví k úpravám rozpočtu, když zaznívá to, co zaznívá.
Macinka trval na tom, že současná vláda bude hájit národní zájmy, bude pravicově orientovaná a bude rozpočtově zodpovědná.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák