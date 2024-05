Ukazoval s Černochovou „zákaz Slovákům“, teď se Naď chlubí národním dresem. Lidé mu napsali své

„Fotit se s cedulkou ‚Slovákům vstup zakázán‘ a potom se předvádět ve slovenském dresu může jen čistý k***t.“ I takovýto názor jsme našli na sociálních sítích poté, co se exministr obrany a poradce české ministryně obrany Jany Černochové Jaroslav Naď nechal vyfotit v dresu Slovenska. Ona tomu totiž předcházela jiná fotografie, která část slovenské společnosti rozpálila doruda.

„To necítí ani kousek hanby, obléct si slovenský dres. Odpad Slovenska a zaprodanec. Měli ho tam pořádně ponížit, chrapoun jeden,“ píše se na Facebooku. Slovenský exministr obrany Jaroslav Naď se totiž na současném mistrovství světa v hokeji nechává vidět v dresu slovenské reprezentace, přitom ještě nedávno se vyfotil v české hospodě, jak v ruce drží cedulku „Slovákům a dezolé vstup zakázán“. A tady to je se vším všudy…

Hokejový fanoušek Slovenska

Když se podíváte na facebookový profil Jaro Naď, tak tam uvidíte fotku slovenského exministra obrany se synem a dvěma fanoušky v dresech slovenské hokejové reprezentace ze třináctého května. To Slovensko hrálo s USA a vyhrálo. „Chci říct, a opravdu to myslím upřímně, že respektuji výsledky voleb a uvědomuji si postavení mimoparlamentní strany,“ zní Naďovo stejně staré prohlášení. Druhá fotka, kterou s úpravou – nechceme způsobit potíže jeho synovi – zveřejňujeme, je z o den staršího utkání s Kazachstánem. Slovensko také vyhrálo. „Byl to takový jiný den matek, byl to den otce,“ reaguje sympatizantka.

A teď reakce Slováků, kteří ho nemusejí, ale které na jeho facebooku zaručeně nenajdete. Buď jsou smazány, anebo si je jeho odpůrci posílají na svých vlastních profilech. „Ještě že mu koupila soudružka Černochová lístek,“ podotýká muž s českým jménem. „Dezolátní Slovák fandí Slovensku. Neuvěřitelné,“ píše se v dalším komentáři. „Když se mu to hodí, je ‚hrdý‘ Slovák… A když si je třeba kopnout do Slováků, neváhá a udělá to… Pokrytec je to, nic jiného…,“ zní následný. A jeden z dalších? „Fotit se s cedulkou ‚Slovákům vstup zakázán‘ a potom se předvádět ve slovenském dresu může jen čistý k***t.“

O této fotce, ani ne moc staré, ale na profilu Jaro Naď nenajdete ani zmínku. Vůbec nic, žádná omluva, nejspíš „mlčeti zlato“. Tak si to připomeňme. ParlamentníListy.cz již dříve napsaly, že před cedulkou „Slovákům a dezolé vstup zakázán“ se nechali vyfotit bývalý slovenský ministr obrany Jaroslav Naď – ten ji držel v ruce – a současná česká ministryně stejného resortu Jana Černochová. Stalo se v hospodě Dno pytle na pražských Vinohradech, již spoluvlastní kontroverzní ódeesák Dušan Makovský. Stal se z toho velký skandál, byť opomíjený mainstreamovými médii. Je třeba doplnit, že Naď je dnes poradcem Černochové a lídrem malé slovenské strany Demokraté v eurovolbách.

Brankářem bez chráničů

Na Slováky dehonestující fotografii upozornila přímo na půdě české Poslanecké sněmovny poslankyně ANO Berenika Peštová, která mimo jiné prohlásila: „... jestli v tom pan exministr viděl nějaký vtip, tak je hloupý! Vy jste měla na to upozornit, a ne se fotit!“ Ministryně Černochová na to také řekla nejspíš ve snaze se z celé situace vyvinit: „... tu cedulku držel slovenský občan, občan Slovenské republiky, držel cedulku ‚Slovákům vstup zakázán‘ poté, co dvě hodiny v té restauraci seděl.“

Majitel hospody Dno pytle, kde se to celé odehrálo, v dlouhém vysvětlení na Facebooku třeba napsal: „Jako ano, vyfotit Jara Nadě s touhle cedulkou původně přišlo jako dobrej fór, zpětně viděno to nadělalo víc škody než užitku a všem, kterých se to týká, se omlouvám. Měl jsem tu cedulku radši schovat.“ A Jaroslav Naď? Autor článku se na tomto místě sám omlouvá, že nenašel jeho reakci. Prostě nenašel!

Když jsem se nyní bavil s řadou Slováků, tak i přes jejich starost o zdraví premiéra Fica jsem v kontextu tohoto komentáře zaznamenal jisté touhy. Asi bych je vyjádřil příběhem: „Jaro Naď je stejně neschopný brankář, jako byl ministrem obrany. Nicméně je to virtuálně odvážný chlap, jak to jeho profil na Facebooku ukazuje. Stojí tedy v brance bez jakékoliv ochrany, tedy i bez helmy a suspenzoru, a jeho odpůrci mají samostatné nájezdy, což je forma trestného střílení. ‚Vratár’ se diví, že skoro všechno vykryje, byť za cenu značné bolesti. Jenže nechápe, že útočníci nechtějí rozvlnit síť, tedy vstřelit gól!“

