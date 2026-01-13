Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Akcionáři Dobry jsou TechMet a Rock Holdings a očekává se, že projekt přiláká kapitálové investice ve výši nejméně 179 milionů dolarů, včetně 12 milionů dolarů na průzkum a audit zásob, uvedla také Svyrydenková.
Deník The New York Times informoval, že mezi investory je i Ronald S. Lauder, miliardář, majitel TV Nova a přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho majetek je odhadován asi na 5 miliard dolarů. Za měsíc oslaví 82. narozeniny. Podle NYT právě Lauder předložil Trumpovi nápad na získání Grónska coby území bohatého na suroviny.
TechMet je energetická firma částečně vlastněná americkou vládní investiční agenturou, která byla založena během prvního Trumpova funkčního období.
V rámci dohody o sdílení produkce bude Dobra rozvíjet jeden z největších ukrajinských zdrojů lithia a produkci rozdělí s ukrajinským státem. Lithium je kritický kov používaný pro baterie elektromobilů a další technologie.
Spolupráce Ukrajiny a USA v oblasti těžby vzácných surovin se rozjíždí ve chvíli, kdy je ukrajinská energetická síť pod obrovským tlakem. Server Kyiv Independent tvrdí, že současná situace je vůbec nejhorší za celou dobu ruské agrese. Platí to i v samotném Kyjevě. „Kyjev čelí dlouhodobým výpadkům proudu a teplotám pod bodem mrazu a úředníci i energetičtí experti varují, že infrastruktura města se blíží svým limitům,“ napsal server Kyiv Independent.
Podle kyjevského starosty Vitalije Klička zůstává k 12. lednu v hlavním městě bez vytápění asi 800 obytných budov – což je výrazný pokles oproti 6 000 budovám, které zůstaly v chladu po masivním nočním útoku 9. ledna, jehož cílem byla kritická infrastruktura a při kterém zahynuli nejméně čtyři lidé.
„Nejvyšší prioritou je obnovit dodávky tepla a elektřiny do všech obytných budov,“ uvedla Svyrydenková na Telegramu. „Záchranné složky pracují za mrazivých podmínek, bojují se silným ledem a téměř každý den k tomu čelí i ruským útokům.“
Mezitím teploty v Kyjevě klesly na –16 Celsia.
Pavlenková vysvětlila, že probíhající útoky v posledních letech vážně poškodily ukrajinskou energetickou infrastrukturu. „Pokaždé je těžší se z nich zotavit. Všechno je pokryto ledem a opravy kabelů a sítí jsou nyní dvakrát až čtyřikrát složitější,“ řekla.
Pavlenková také prozradila, že Ukrajině chybí kritické náhradní díly pro kombinované teplárny, na které se Rusko speciálně zaměřuje. Zdůraznila, že vláda nedala lidem najevo, jak zoufalá je situace, a vyzvala ministerstvo energetiky k lepší komunikaci.
„Ministerstvo energetiky musí být otevřenější vůči lidem a mezinárodním partnerům. Mlčení je často vnímáno jako ignorance. Vysvětlení toho, co se děje, by pomohlo obnovit důvěru a získat podporu a vybavení, které naléhavě potřebujeme,“ uvedla. Ministerstvo energetiky v době vydání článku na dotaz deníku Kyiv Independent nereagovalo.
V Kyjevě Státní záchranná služba nasadila generátory, které dočasně dodávají elektřinu do obytných budov, kde stále probíhá oprava.
Státní lesní úřad země neustále doplňuje sklady palivovým dřívím, protože se situace zhoršuje, a připravuje se na „jakýkoli scénář“, uvedl úřad v tiskovém prohlášení. Dosud nashromáždil 220 000 metrů krychlových dřeva – dostatek pro občany, armádu a civilní zařízení.
Podle Denyse Sakvy, energetického analytika ukrajinské investiční firmy Dragon Capital, se zdá, že Rusko cílí na ukrajinskou rozvodnou síť způsobem, který by mohl izolovat průmyslové regiony od hlavních center výroby energie v zemi. „Snaží se odpojit průmyslově rozvinuté východní oblasti, jako je Dnipro a Záporoží, od pravého břehu, kde se nachází většina výroby elektřiny,“ řekl Sakva listu Kyiv Independent.
Elektřina z pravého břehu musí být přenášena přes řeku Dněpr pomocí vysokonapěťových rozvoden provozovaných společností Ukrenergo, státním provozovatelem rozvodné sítě, z nichž mnohé byly záměrně zničeny.
„Je to čím dál těžší. Když je elektrárna zasažena desetkrát, opravy pokaždé trvají déle. Docházejí náhradní díly. Nemůžete donekonečna kanibalizovat z jiných elektráren,“ řekl Sakva.
Poznamenal také, že Rusko má nyní tisíce dronů a mnohem více zkušeností s útoky na ukrajinskou rozvodnou síť než v roce 2022, což nedávné útoky činí ničivějšími.
