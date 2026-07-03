Ukrajinský ministr jede do Polska žehlit vztahy

Ukrajinci tvrdí, že si mohou sami vybírat své národní hrdiny, ke kterým budou vzhlížet, ale polský prezident Karol Nawrocki, původní profesí historik, to viděl jinak, odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, které ukrajinský prezident obdržel v roce 2023. Zelenskyj přilil olej do ohně tím, že ocenění zaslal zpět poštou. Nikoli přes ambasádu, jak to bývá zvykem.
V rámci probíhajícího sporu ukrajinský parlament 1. července schválil vytvoření památníku ukrajinským národním vůdcům a hrdinům v rámci nedávných iniciativ Kyjeva na připomenutí ukrajinských nacionalistů 20. století.
Podle zdrojů citovaných RBC Ukrajina se očekává, že mezi připomenutými na Národním ukrajinském památníku budou Jevhen Konovalec, šéf Organizace ukrajinských nacionalistů v letech 1929 až 1938; Mychajlo Omeljanovyč-Pavlenko, nejvyšší vojenský velitel Ukrajinské lidové republiky v letech 1918 až 1920; a Vasyl Kuk, velitel Ukrajinské povstalecké armády v letech 1950 až 1954.
A v této atmosféře jede ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha do Varšavy, aby tu jednal s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským a pokusil se nějak narovnat ukrajinsko-polské vztahy. Server The Kyiv Independent v této souvislosti připomněl, že Sybiha je přitom jedním z představitelů vlády, kteří demonstrativně vrátili polské vyznamenání, které obdrželi v minulosti, protože nesouhlasili s tím, jak ho Karol Nawrocki odebral Volodymyru Zelenskému.
Sikorski už se nechal slyšet, že kdyby se ho prezident Nawrocki zeptal, doporučil by mu jiný postup než je odebrání vyznamenání ukrajinskému prezidentovi.
Serhij Kyslycja, první zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny, v reakci na tyto spory vysvětloval, zda Poláci v budoucnu mohou zablokovat vstup Ukrajiny do EU.
„Nemám důvod domnívat se, že polští diplomaté a vládní úředníci sedící v Bruselu nebo jinde nechápou, jak důležité a dokonce jak prospěšné je pro ně, aby se (smluvní) clustery otevíraly,“ řekl Kyslycja v narážce na otevírání jednotlivých kapitol během vyjednávacího procesu o budoucím přistoupení Ukrajiny do EU. Dne 15. června Evropská unie oficiálně otevřela pro Ukrajinu první vyjednávací klastr s názvem Základy v rámci procesu evropské integrace.
Kyslycju citoval server RBC Ukrajina.
První zástupce vedoucího prezidentské kanceláře také zdůraznil, že Ukrajina udělala vše potřebné pro otevření klastrů. „Jak řekl prezident, pokud jde o integraci do EU a otevírání klastrů, jak uvedl na tiskové konferenci v Dublinu, člověk by se měl řídit nikoli emocemi, ale pravidly, která existují v Evropské unii,“ poznamenal.
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Podle polského ministra musí každá země na cestě ke vstupu do EU „dodržovat přísné požadavky, včetně požadavků týkajících se historické paměti“.
Polská europoslankyně Kamila Gasiuk-Pihowicz míní, že Evropský parlament by měl odsoudit zločiny UPA.
„Evropský parlament by měl oficiálně odsoudit zločiny UPA. Vzpomínka na genocidu Poláků na Volyni je posvátná. Historická pravda a úcta k obětem nejsou předmětem vyjednávání. Jedná se o iniciativu Občanské koalice,“ zdůraznila.
Parlament Europejski ma oficjalnie potępić zbrodnie UPA. Pamięć o ludobójstwie Polaków na Wołyniu jest święta. Prawda historyczna i szacunek dla ofiar nie podlegają negocjacjom. To inicjatywa Koalicji Obywatelskiej.— Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) July 1, 2026
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