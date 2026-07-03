Ukrajinský ministr jede do Polska žehlit vztahy

03.07.2026 7:25 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Mezi Polskem a Ukrajinou nadále přetrvává velké napětí. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha jede do Varšavy. Bude se pokoušet narovnat vztahy mezi oběma zeměmi. Bude jednat s polským ministrem zahraničí Radoslawem Sikorskim. Otázka je, zda může něčeho dosáhnout, když je postoj Polska prezentovaný např. Władysławem Kosiniak-Kamyszem, polským ministrem obrany. A nejen jím.

Ukrajinský ministr jede do Polska žehlit vztahy
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: UPA, památník

Anketa

Který člen vlády by měl odejít? Máte více možností.

1%
0%
0%
0%
0%
1%
13%
43%
0%
8%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
hlasovalo: 11308 lidí
Spory mezi Ukrajinou a Polskem neutichají. Mezi oběma zeměmi nadále leží těžký balvan vyznamenání jedné ze současných ukrajinských jednotek oceněním Hrdinové UPA. Toto ocenění udělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a na polské straně tím vyvolal značnou nelibost. Ukrajinci sice příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA) vnímají jako hrdiny, kteří za druhé světové války bojovali za svou nezávislost, ale Poláci tytéž povstalce vnímají jako bojovníky, kteří vraždili i polské rodiny. Nešetřili ani polské ženy a děti.

Ukrajinci tvrdí, že si mohou sami vybírat své národní hrdiny, ke kterým budou vzhlížet, ale polský prezident Karol Nawrocki, původní profesí historik, to viděl jinak, odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, které ukrajinský prezident obdržel v roce 2023. Zelenskyj přilil olej do ohně tím, že ocenění zaslal zpět poštou. Nikoli přes ambasádu, jak to bývá zvykem.

V rámci probíhajícího sporu ukrajinský parlament 1. července schválil vytvoření památníku ukrajinským národním vůdcům a hrdinům v rámci nedávných iniciativ Kyjeva na připomenutí ukrajinských nacionalistů 20. století.

Podle zdrojů citovaných RBC Ukrajina se očekává, že mezi připomenutými na Národním ukrajinském památníku budou Jevhen Konovalec, šéf Organizace ukrajinských nacionalistů v letech 1929 až 1938; Mychajlo Omeljanovyč-Pavlenko, nejvyšší vojenský velitel Ukrajinské lidové republiky v letech 1918 až 1920; a Vasyl Kuk, velitel Ukrajinské povstalecké armády v letech 1950 až 1954.

A v této atmosféře jede ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha do Varšavy, aby tu jednal s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským a pokusil se nějak narovnat ukrajinsko-polské vztahy. Server The Kyiv Independent v této souvislosti připomněl, že Sybiha je přitom jedním z představitelů vlády, kteří demonstrativně vrátili polské vyznamenání, které obdrželi v minulosti, protože nesouhlasili s tím, jak ho Karol Nawrocki odebral Volodymyru Zelenskému.

Sikorski už se nechal slyšet, že kdyby se ho prezident Nawrocki zeptal, doporučil by mu jiný postup než je odebrání vyznamenání ukrajinskému prezidentovi.

Serhij Kyslycja, první zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta Ukrajiny, v reakci na tyto spory vysvětloval, zda Poláci v budoucnu mohou zablokovat vstup Ukrajiny do EU.

„Nemám důvod domnívat se, že polští diplomaté a vládní úředníci sedící v Bruselu nebo jinde nechápou, jak důležité a dokonce jak prospěšné je pro ně, aby se (smluvní) clustery otevíraly,“ řekl Kyslycja v narážce na otevírání jednotlivých kapitol během vyjednávacího procesu o budoucím přistoupení Ukrajiny do EU. Dne 15. června Evropská unie oficiálně otevřela pro Ukrajinu první vyjednávací klastr s názvem Základy v rámci procesu evropské integrace.

Kyslycju citoval server RBC Ukrajina.

První zástupce vedoucího prezidentské kanceláře také zdůraznil, že Ukrajina udělala vše potřebné pro otevření klastrů. „Jak řekl prezident, pokud jde o integraci do EU a otevírání klastrů, jak uvedl na tiskové konferenci v Dublinu, člověk by se měl řídit nikoli emocemi, ale pravidly, která existují v Evropské unii,“ poznamenal.

Anketa

Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?

1%
96%
3%
hlasovalo: 12572 lidí
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz nedávno prohlásil, že Varšava nebude souhlasit se vstupem Ukrajiny do EU, pokud Kyjev bude i nadále ctít řadu historických osobností. Zejména zdůraznil, že „Ukrajina nevstoupí do Evropské unie s Banderou.“ Současně Kosiniak-Kamysz uvedl, že nikdo nebude Polsku říkat, „jak má hlasovat o vstupu té či oné země“ do EU.

Podle polského ministra musí každá země na cestě ke vstupu do EU „dodržovat přísné požadavky, včetně požadavků týkajících se historické paměti“.

Polská europoslankyně Kamila Gasiuk-Pihowicz míní, že Evropský parlament by měl odsoudit zločiny UPA.

„Evropský parlament by měl oficiálně odsoudit zločiny UPA. Vzpomínka na genocidu Poláků na Volyni je posvátná. Historická pravda a úcta k obětem nejsou předmětem vyjednávání. Jedná se o iniciativu Občanské koalice,“ zdůraznila.

 

Psali jsme:

Ne nacistickým kolaborantům a hrdlořezům. Vážný vzkaz ze Slovenska
Nikdo nám nebude říkat, koho máme uctívat. Zelenskyj přiložil pod kotel
„Řeším to. Ale je to těžké.“ Dusno mezi Polskem a Ukrajinou trvá
Posun mezi Ruskem a Ukrajinou? Hned po Trumpových narozeninách

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://newsukraine.rbc.ua

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , EP , EU , Polsko , Sikorski , Ukrajina , zahraničí , x , UPA , Zelenskyj , The Kyiv Independent , Sybiha , Nawrocki , RBC Ukrajina

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Zablokují podle vašeho názoru vstup Ukrajinců do EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Novele zákona o opatrovnictví

Tvrdíte, že jsou proti změny legislativy jak dětský ombudsman i advokátní komora. Jak proti ní může být dětský ombudsman? Proč a k čemu tedy je, když nestojí na straně dětí? A proč jsou proti advokáti? Obecně nechápu, proč je někdo proti, když je prokazatelné, že je změna potřeba, aby tu zbytečně ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na červenecHoroskop na červenec Přebytečná kila nemusí ženy trápit ani po padesátcePřebytečná kila nemusí ženy trápit ani po padesátce

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Odebrat Zelenskému řád? Je v tom háček. Velký

4:44 Odebrat Zelenskému řád? Je v tom háček. Velký

Odebrat Volodymyru Zelenskému nejvyšší české vyznamenání? Návrh SPD nemá podporu ani v koalici, ale …