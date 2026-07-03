Malá (ANO): Jak se zapne mikrofon, tak někteří mluví občas z cesty

03.07.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

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Malá (ANO): Jak se zapne mikrofon, tak někteří mluví občas z cesty
Foto: psp.cz
Popisek: Taťána Malá (ANO)

Dobré dopoledne.

No, já jsem fakt nechtěla vystupovat tady k tomuhle tématu, ale nedá mi to. Kolegyně, kolegové, já mám prosbu. Opravdu nakolejme tu debatu zpátky, protože tahle debata povede jenom k tomu, že ten pozměňovací návrh nebude schválen, protože vy moc dobře víte, co v tom pozměňovacím návrhu je. A já říkám, že jako předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO ho podpořím, ale jenom proto, že politika je o symbolech. A proto, že si myslím, že bychom měli lidem dát tu message, že prostě pro nás je normální tady ten alkohol nepít.

Ale vy všichni, kteří jste ten pozměňovací návrh četli a vzhledem k té debatě začínám mít pocit, že vás moc nebylo, kteří jste ho četli, víte, že je absolutně bezzubý. Je jenom o tom, že předseda nebo předsedající může vykázat poslance, který je v podnapilém stavu. Už tam není vůbec nic o tom, jak se to bude prokazovat, jako jestli si tady namalujeme bílou čáru a budeme chodit, jestli udrží rovnováhu nebo jak to jako budeme dělat.

Já se omlouvám, ale někteří poslanci, když se rozsvítí tady to světýlko na té kameře a zapne se mikrofon, tak mluví občas z cesty, že nepůjde opravdu poznat, jestli jsou v podnapilém stavu nebo ne. Takže jsem moc zvědavá, jak to bude ten předsedající rozhodovat, opravdu mu to nepřeju. A jak říkám, podpořím ten návrh, ale už jako tu debatu, prosím, nakolejme normálně, protože těch poslanců, kteří pro to zvednou ruku, bude míň a míň a míň.

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

jednací řád , sněmovna , Malá , ANO , 24. schůze , 3.7

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