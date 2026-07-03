Oživení V4. Fico zveřejnil zásadní plán

Slovenský premiér Robert Fico vystoupil s důležitým projevem u příležitosti přebírání předsednictví Slovenské republiky ve Visegrádské čtyřce. Vyjádřil se k aktuálnímu stavu světového dění a nastínil budoucí směřování slovenské zahraniční politiky. Podle jeho slov dnes žijeme v mimořádně náročných geopolitických časech, kdy se v mezinárodním prostředí zásadně mění dosavadní pořádky.
Fico ve svém projevu konstatoval, že dřívější jistoty a předvídatelnost jsou minulostí. „Absolutně se rozpadl světový řád, neplatí žádná pravidla mezinárodního práva,“ prohlásil slovenský předseda vlády s tím, že současnou globální scénu ovládá vysoká míra pokrytectví a pragmatismu. Podle něj se hlavní hybnou silou stala mocenská dominance. „Pokud něco dominuje v mezinárodní politice, tak je to síla a často síla vojenského charakteru,“ zdůraznil Fico a dodal, že v takových časech se malým zemím, jako je právě Slovensko, daří jen velmi těžce. Této nové realitě je proto podle něj nutné se přizpůsobit.
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V této souvislosti Fico vyzdvihl také konkrétní domácí kroky, které podle něj dokazují úspěšnost suverénní politiky v praxi. Vyjádřil velké potěšení nad tím, že se podařilo spustit do provozu čtvrtý blok jaderné elektrárny v Mochovcích a že vláda udělala maximum pro obnovení domácí produkce strategické suroviny v podobě primárního hliníku. Tyto kroky dává za příklad politického realismu, který v kombinaci s evropskými a aliančními závazky dokáže zemi garantovat stabilitu. Tyto principy suverenity, důsledného dodržování mezinárodního práva a nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států pak hodlá Slovensko prosazovat i během svého vedení visegrádského seskupení.
Máme zájem být opět velmi silní
Při ohlédnutí do minulosti Fico připomněl, že do vrcholné slovenské a mezinárodní politiky poprvé vstoupil v roce 2006. Tehdy podle svých slov zažil na jednom ze svých prvních zasedání Evropské rady ještě francouzského prezidenta Jacquese Chiraca. Od té doby měl možnost spolupracovat s celou řadou klíčových evropských lídrů a z této dlouholeté zkušenosti vyzdvihl tehdejší obrovský význam spolupráce premiérů zemí Visegrádské čtyřky. Uvedl, že státy regionu dokázaly vystupovat mimořádně jednotně a akceschopně.
„Byli jsme velmi silní, pokud jsme se setkali před jednáním Evropské rady a dohodli se na společném postupu, reprezentující více než 60 milionů obyvatel čtyř zemí a reprezentující suverénní názory těchto čtyř zemí,“ popsal tehdejší vliv bloku Fico. Dodal, že na základě této jednoty visegrádské lídry okamžitě kontaktovali nejvýznamnější západní představitelé, jako byla německá spolková kancléřka nebo francouzský prezident.
Slovenský premiér se však otevřeně dotkl i politických tlaků, které měly toto spojenectví narušit. Prohlásil, že existoval eminentní zájem oslabit a zrušit spolupráci v rámci V4, a to právě proto, že tito čtyři premiéři dosahovali v evropské politice velmi významných výsledků. Jako klíčový příklad společného úspěchu uvedl moment, kdy země V4 společně vetovaly návrh na zavedení povinných migračních kvót. Tehdy Slovensko, Maďarsko, Česká republika a Polsko jasně deklarovaly, že touto cestou se Evropská unie vydat nemůže.
Tuto éru úspěchů ale podle Fica vystřídalo problematické období, které označil za „období temna“. Popsal, že po několik let byla setkání čtyřlístku v podstatě jen formální záležitostí. Schůzky podle něj končily bez reálných výsledků a společná stanoviska se smrštila na prázdné politické deklarace, aniž by docházelo ke skutečné koordinaci společných politik.
Tento úpadek se však nyní podle slovenského předsedy vlády daří překonávat. Velmi pozitivně ohodnotil nedávné setkání premiérů, které se uskutečnilo nedaleko Budapešti. Na této schůzce předsedové vlád Slovenska, Česka, Maďarska a Polska vyjádřili jasnou ochotu opětovně v tomto regionálním formátu spolupracovat. Fico uplynulý vývoj shrnul slovy, že země byly nejprve silné, následně prakticky neexistovaly a nyní je společným cílem tento stav změnit. „Máme zájem být opět velmi silní,“ uzavřel tuto historickou bilanci slovenský premiér.
Evropa si namlouvala, že je nejchytřejší, ale přeběhli ji jiní
Slovenské předsednictví ve Visegrádské čtyřce přichází v geopoliticky složité době, do které chce slovenská vláda vstoupit s jasnými zásadami. Fico jako tři hlavní pilíře svého přístupu jmenoval důsledné dodržování mezinárodního práva, nezasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a respektování cesty, kterou si státy pro řízení svých vnitřních věcí samy zvolí.
Na úrovni premiérů pak představil konkrétní prioritní oblasti spolupráce, z nichž tou úplně první a zásadní je konkurenceschopnost. Podle Fica si evropské státy dvacet let namlouvaly, že jsou nejchytřejší a všechno vědí nejlépe, a najednou zjistily, že je předběhly jiné regiony světa.
Se závistí se dnes podle něj Evropa dívá na Čínu, Indii nebo globální Jih. Klíčem k obnově síly Evropské unie musí být podle slovenského premiéra boj za rozumné ceny energií, přičemž odkázal na zprávu Maria Draghiho, v níž jsou vysoké ceny energií označeny za nejurgentnější problém evropské konkurenceschopnosti. Fico oznámil záměr pokračovat ve formátu V4+ a v krátké době uspořádat setkání premiérů V4 s německým spolkovým kancléřem, kde budou právě ceny energií hlavním tématem.
Druhou velkou prioritou slovenského předsednictví bude rozšiřování Evropské unie. Slovenský premiér zdůraznil, že podle jeho názoru už skončil čas, kdy se Srbsko tahalo za nos. Podle něj není možné přeskočit tři nejlépe připravené státy na vstup, kterými jsou Černá Hora, Albánie a Srbsko. Povinností Evropské unie by mělo být tyto země co nejrychleji přivítat, protože unie potřebuje obrovské množství zdravého rozumu a čerstvé krve. V souvislosti s rozšiřováním mluvil Fico také o Ukrajině. Uvedl, že Slovensko respektuje zájem Ukrajiny stát se členským státem, avšak dodal, že nebudou platit „žádné výjimky a žádné zkratky“ a země musí splnit všechny podmínky pro vstup, s čímž je Slovensko připraveno pomoci svými zkušenostmi.
Třetím pilířem slovenského vedení budou praktické otázky a spolupráce na unijním rozpočtu, konkrétně na víceletém finančním rámci, který začne platit od prvního ledna 2028. Fico s potěšením konstatoval, že partneři ve V4 mají velmi blízké názory na dvě zásadní témata, kterými jsou politika koheze a společná zemědělská politika. Slovenský premiér trvá na tom, že finanční objem pro tyto oblasti nesmí být v žádném případě nižší než v minulosti, a zároveň požaduje, aby unie plně respektovala specifika Slovenska, které je postaveno na velkých farmách. Vedle rozpočtu se chtějí země zaměřit i na zdravotnictví a prezentaci regionu v cestovním ruchu. Čtvrtou prioritou jsou pak mezilidské vztahy a pokračování tradice Mezinárodního visegrádského fondu.
Jako pátou, mimořádně důležitou prioritu, kterou chtěl osobně velmi zdůraznit, označil Fico otázku míru. Konstatoval, že patří do velmi úzké skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco velká většina členských států podle něj podporuje válku na Ukrajině. Prohlásil, že udělá vše pro to, aby v rámci V4 zaznívala především mírová poselství. Západní svět je podle něj dnes prakticky ve válce s Ruskou federací, vezme-li se v úvahu množství profesionálních placených žoldnérů, kteří působí na území Ukrajiny a obsluhují tam významná zbrojní zařízení. Vyzval k tomu, aby se situace na Ukrajině nepřetavila do ještě většího konfliktu, a deklaroval, že Slovensko půjde mírovou cestou.
„Mírová politika, dialog, udržování kontaktů bude to, co budeme mimořádně výrazně prosazovat jako předsedající země Visegrádské skupiny,“ uzavřel slovenský premiér s přáním, aby byl blok V4 opět silný.
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