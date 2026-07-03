Finanční práva: Portál MOJE daně využívá stále více lidí

Tento den byl posledním dnem prodloužené lhůty, která platí pro poplatníky se zdaňovacím obdobím odpovídajícím kalendářnímu roku, jejichž přiznání podal daňový poradce nebo advokát. Do 1. července podávají daňové přiznání také poplatníci, kteří mají zákonem stanovenou povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. Vedle rostoucího počtu elektronicky podaných přiznání se opět zvýšil počet uživatelů portálu MOJE daně (ZDE).
Obliba elektronických podání i letos rekordní
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Také v letošním roce pokračoval trend rostoucího využívání online prostředí. Elektronicky bylo podáno 76,66 % všech daňových přiznání k daním z příjmů.
„Rostoucí podíl elektronických podání i vyšší počet uživatelů portálu MOJE daně potvrzují, že nejen firmy, ale i občané stále více využívají digitální služby finanční správy. Online podání je pohodlné, rychlé a bezpečné a zároveň usnadňuje plnění daňových povinností a minimalizuje administrativní zátěž,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Fyzické osoby využily elektronické podání v 71,42 % případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř stoprocentně.
Portál MOJE daně: Pohodlné řešení pro plnění daňových povinností
Prostřednictvím portálu MOJE daně mohou občané vyřídit své daňové záležitosti online z pohodlí domova. Nabízí intuitivní prostředí, automatickou kontrolu formálních chyb a návodné formuláře, které usnadňují podání daňového přiznání i plnění dalších daňových povinností.
Finanční správa jej průběžně rozvíjí a vylepšuje i na základě zpětné vazby od jeho uživatelů. Letos představila beta verzi nové pomůcky využívající umělou inteligenci (ZDE), která usnadňuje vyplnění daňového přiznání a představuje další krok v rozvoji digitálních služeb.
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