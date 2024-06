Ukrajina chce další mírový summit. Zelenskyj na něj má „deset bodů“

Válka na Ukrajině trvá už 856 dní americký list New York Times tvrdí, že během května padlo či bylo zraněno v bojích na Ukrajině den co den přes tisíc ruských vojáků. Ale pozor. Rusové sice na bojišti za měsíc ztratí 30 tisíc vojáků, ale podle New York Times Kreml měsíc co měsíc rekrutuje 25 tisíc až 30 tisíc vojáků. Takže síly, které Rusové na bojišti ztratí, jsou měsíc co měsíc schopni vykompenzovat. Byť to v praxi znamená, že ruští velitelé posílají jednotky pěchoty do mlýnku na maso v naději, že Ukrajinci se jednoho dnes unaví, případně jim dojdou náboje a Rusové projdou.

A dvakrát už prošli. Dobyli Bachmut. A dobyli Avdijivku. Analytici britské vojenské rozvědky však tvrdí, že během útoků za květen Rusové ztratili na bojišti dokonce 1200 lidí denně. Buď jde o zraněné, nebo o zabité okupační vojáky. Podle amerického ministra obrany Lloyda Austina Rusové od rozpoutání války přišli nejméně o 350 tisíc vojáků. Podle britských odhadů je to spíše půl milionu.

Rusové mají k dispozici jak trestance z věznic, tak rekruty z chudších oblastí Ruské federace, které Kreml láká na vysoké výdělky. A do třetice Kreml láká žoldáky ze zahraničí např. v Africe.

„Prezident Putin a Moskva se skutečně pokusili dosáhnout velkých zisků, prolomit frontovou linii letos na jaře,“ řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru pro redakci The New York Times. „Zkoušeli to a neuspěli. Dosáhli velmi malých zisků a platí velmi vysokou cenu.“

Miny a kazetová munice činí z pohybu po otevřeném prostranství téměř sebevražedné úsilí.

Není přitom jasné, kolik sil ztratili Ukrajinci. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jde asi o 31 tisíc zabitých či zraněných osob. Podle amerických analytiků je však toto číslo podhodnocené.

A skutečností je, že Rusové zabírají další a další metry ukrajinského území.

„Ruské síly udržují tempo svých útočných operací ve směru Toretsk,“ napsal washingtonský Institut pro studium války (ISW) s tím, že i do této operace Rusové nasadili jen omezené množství jednotek, což naznačuje, že okupanti nadále dávají přednost vytvoření nárazníkového pásma před velkým úspěchem v podobě prolomení ukrajinských obranných linií v jednom konkrétním směru.

„Ruské útočné operace ve směru Toretsk naznačují, že ruské vojenské velení nepovažuje rozsáhlou operaci k postupu na Kosťantynivku z více operačních směrů za proveditelnou,“ uvedl institut.

Plán ruských sil podle ISW odpovídá záměru ruského prezidenta Vladimira Putina postupně zmenšovat ukrajinské území a současně Ukrajincům účinně bránit v provádění jejich vlastních útočných operací tak, aby neosvobodili jednou ztracená území. Jinými slovy, ruští vojáci naplňují plán vedení opotřebovávací války.

Lze tento plán narušit? Podle ISW ano.

„Západ musí proaktivně poskytnout ukrajinským silám potřebné vybavení a zbraně v rozsahu, načasování a s pravidelností, které ukrajinským silám umožní osvobodit významné části okupované Ukrajiny,“ poznamenal institut.

Mezitím Zelenskyj chystá druhý mírový summit.

„Nemáme mnoho času. Máme mnoho zraněných, zabitých, vojáků i civilistů. Takže nechceme, aby tato válka trvala roky. Proto musíme připravit tento plán a předložit ho na druhém mírovém summitu,“ řekl ukrajinský prezident.

Na jeho vystoupení upozornila agentura Ukrainform. Zprávu převzal i server Kiv Independent.

Kyjev plánuje uspořádat druhý globální mírový summit do konce roku 2024. Ukrajinci doufají, že se na základě Zelenského desetibodového mírového návrhu vypracuje nový společný mírový plán, jsou však otevřeni názorům dalších zemí.

Chce, aby na příštím summitu došlo k vypracování akčního plánu, podle něhož se dospěje k míru.