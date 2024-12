Ukrajina má problém. Díry v obranné linii, v ohrožení je více věcí

Rusové decimují Ukrajinu už 1032 dní a Ukrajinci mají plné ruce práce s budováním obranných linií. Veterán bránící Ukrajinu od roku 2014 vystupující pod jménem Constantine ukázal na frontě dvě rozdílná místa.

Jednak vojáka, který i ve sněhu pracuje s pilou na plné obrátky. „Bez ohledu na počasí, naši obránci mají práci, vybavení, které jsme dodali s vaší pomocí, funguje nepřetržitě,“ prohlásil.

no matter the weather, our defenders have to their job, equipment we transferred with your aid is working non-stop. pic.twitter.com/AxIyhI6bMT — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 20, 2024

Ale na druhé straně místa, která mají představovat ukrajinskou obranou linii v Charkovské oblasti. Tady je to prý velmi smutný pohled.

Today I had an opportunity to speak with a friend from an engineering unit on the Vovchansk axis in Kharkiv.

Key takeaway was that our local Kharkiv admin is bullshitting about building proper fortifications. He showed me their second line of defense which they suppose to be… pic.twitter.com/buGToce539 — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 20, 2024

Další problém se prý rýsuje v Chersonské oblasti. Analytici sbírající informace z otevřených zdrojů na účtu AMK Mapping na sociální síti X upozornili na vyjádření gubernátora Chersonské oblasti, podle něhož Rusko včera ráno vypálilo 1000 střel na Cherson (pravděpodobně na celý region) během čtyřiceti minut.

The Ukrainian Kherson Oblast governor claimed that Russia fired 1,000 shells at Kherson (likely the whole region) in a 40-minute-period, yesterday morning. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 21, 2024

A jako by to nestačilo, další problém se podle všeho objevil i v Doněcké oblasti. U Velké Novosilky Rusové opět použili tzv. klouzavé bomby. „V závislosti na tom, kde se to nachází, to může výrazně bránit zásobovacím schopnostem Ukrajiny,“ upozornili analytici z účtu AMK Mapping.

2 Russian FAB-500 bombs equipped with a UMPK struck a reinforced concrete bridge in the Velyka Novosilka area.

Depending on where this is, it may significantly hinder Ukraine's supply abilities. pic.twitter.com/oOZDSULit6 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 21, 2024

Ukrajinci prý na ruský tlak odpověděli vlastním útokem americkými raketami ATACMS v ruské Kurské oblasti.

„Dnes byl Rylsk v Kurské oblasti vystaven významnému útoku. Jeden ukrajinský kanál tvrdil, že bylo použito 6 ATACM, zatímco ruský kanál uvedl, že byly použity ‚zbraně NATO‘, ale nespecifikoval, jaký typ,“ padlo na sociální síti X s tím, že mohlo jít i o útok systémem HIMMARS.

Earlier today, Rylsk, Kursk Oblast was subjected to a significant attack. One Ukrainian channel claimed that 6 ATACMs were used, while a Russian channel said that "NATO weapons" were used, but didn't specify what type. pic.twitter.com/Jnwi2qHYbv — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 20, 2024

Agentura Reuters ve stejné chvíli uvedla, že Spojené státy chystají finální balíček pomoci pro Ukrajinu, než Joe Biden skončí v pozici prezidenta.

„Podle dvou zdrojů obeznámených se situací Bidenova administrativa v příštích dnech oznámí konečnou podobu balíčku Iniciativy na podporu bezpečnosti Ukrajiny a vyčerpá zbývající prostředky určené na nákup nových zbraní pro Ukrajinu,“ napsala agentura Reuters s tím, že balíček má mimo jiné obsahovat dělostřeleckou munici. Celková hodnota balíčku má činit 1,2 miliardy dolarů.

