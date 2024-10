Ukrajinci ve velkém kotli. Mohou jen ustoupit, padnout do zajetí nebo i hůř

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20805 lidí

Ukrajinská posádka je zhruba dvakrát větší než ukrajinská posádka ve Vuhledaru, tedy 4000 mužů. Pokud se tato síla chce evakuovat jen s mírnými ztrátami, musí se evakuovat nyní. „Jinak budou čelit velmi temné budoucnosti, při útěku z města utrpí vysoké ztráty nebo budou obklíčeni a eliminováni,“ poznamenal analytik s tím, že Selydove padne nejpozději za dva týdny. Potom prý Rusové pročesají dům od domu a pochytají všechny Ukrajince, kteří v té době ještě ve městě budou.

Na další průšvih je podle bezpečnostního analytika zaděláno v okolí Hirnyku a dalších menších měst – opět u Pokrovska. U Hyrnyku a Vovchenky a Kurachivky, které stojí výše než okolí, což armádě přinese taktickou výhodu.

„Nyní je tato ukrajinská městská oblast ohrožena obklíčením ze západu. Ruské síly jsou na severu a východě,“ napsal švédský odborník. A tady podle něj Rusové mohou ukrajinské vojáky též obklíčit. Rusové si podle experta dokonce mohou vybrat, jak velký kotel uzavřou. Rusové buď mohou do oblasti přistoupit z jihu u nádrže Kurachove, nebo se mohou přesunout k západní části nádrže Kurachove a obklíčit ukrajinské vojáky tady, i když podle Valterssona budou operace kolem Hirnyku trvat o něco déle, než u Selydove, a švédský analytik varuje, že Ukrajinci nemají nekonečné množství času k akci.

ANALYSIS: NEW CAULDRONS IN SOUTH DONETSK TO ELIMINATE FOR RUSSIA, OCT 24, 2024

After a while of grinding battles both north and south of Selidove RuAF seems to make real progress and are on the verge of creating two cauldrons. The coming 3-4 weeks much of the focus at the Donetsk… pic.twitter.com/t0ibOqCBwT