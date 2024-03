Ukrajinská armáda se podle amerického deníku The Wall Street Journal dostává do stále větších problémů s nedostatkem vojáků. „Úsilí o povolání mladých mužů brání politika, demografický vývoj a rostoucí neochota Ukrajinců vstoupit do armády,“ hodnotí deník. Velmi zapeklité se zdá především téma snížení odvodového věku z 27 na 25 let, jelikož zatímco by ukrajinská opozice snížení odvodového věku podpořila, prezident Volodymyr Zelenskyj stále považuje vyslání mladých lidí na frontu za „velmi citlivou záležitost“ a nadále jí vzdoruje. Narážet to má přitom na nelibost úředníků v USA. Jinde bývá věk pro odvod do armády 18 let, upozorňují.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 5% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 12493 lidí podle amerického deníku The Wall Street Journal v situaci, kdy naléhavě potřebují nové vojáky, aby mohly zadržet masivní ruskou ofenzivu, avšak kvůli politické váhavosti Kyjeva nedochází k žádnému průlomu, a jednotky v první linii jsou tak čím dál více vyčerpané.



Návrh zákona, jehož cílem je rozšířit brannou povinnost na Ukrajině, se po měsících debat zasekl v ukrajinském parlamentu, a to i přestože deník vnímá změny jako „poměrně skromné“. Věk odvedenců by se podle uvedeného návrhu snížil z 27 na 25 let a vojáci by měli právo opustit armádu po třech letech služby. Významnější by byl tvrdší přístup k těm mužům, kteří se vyhýbají registraci k odvodu, jež by za to čekal postih.



Ukrajinský poslanec Fedir Venislavskij z vládnoucí strany prezidenta Volodymyra Zelenského podotkl, že „nepopulární rozhodnutí“ spočívá ve snížení věku pro odvod na 25 let.

List podotýká, že drtivá většina Ukrajinců podporuje vládu v pokračování boje proti Rusku, avšak jejich důvěrou již otřásla loňská protiofenziva, která spíše než osvobození území znamenala pro ukrajinskou armádu vyčerpání lidských zdrojů a opadnout již měly fronty dobrovolníků, kteří se z počátku války hlásili v náborových kancelářích, aby bránili svou zemi.



Muži ve věku od 18 do 60 let mají od počátku invaze zakázáno opustit zemi. K odvodu však mohli být povoláni pouze ti, kterým je nejméně 27 let, takže většina mladých mužů v zemi byla od odvodu osvobozena. Zelenskyj přitom v prosinci uvedl, že armáda požádala o půl milionu dalších vojáků, byť velitelé uvedli, že je všechny nepotřebují okamžitě.



Registraci na místním odvodním úřadě v této situaci mají statisíce mužů a skupiny ze všech částí ukrajinské společnosti podle amerického deníku žádají o výjimky či se hlásí i některé podniky s žádostí, že by raději platily daň, která by umožnila, že by jejich zaměstnanci nebyli posláni do první linie bojů.

Studenti tvrdí, že by jim mělo být umožněno dokončit studium před nástupem do služby, a mnozí rodiče se snaží, aby jejich děti raději pokračovaly ve studiu. „Chápu, že máme v zemi válku a potřebujeme lidi. Ale já jsem matka a nechci posílat svého syna do války,“ řekla podle listu 47letá Chrystyna Moličuková, jejímuž synovi je 23 let a hodlá pokračovat ve studiu na univerzitě, která mu umožňuje výjimku.



Návrh na snížení věku pro odvod na 25 let si prošel během loňského května už ukrajinským parlamentem, ale Zelenskyj jej nikdy nepodepsal. A to přestože takovýto věk vyvolává v zahraničí otázky. The Wall Street Journal píše, že úředníci ve Spojených státech poukazují, že jde o neobvykle vysoký věk branců, jelikož v USA a mnoha dalších západních zemích bývá věk pro odvod do armády 18 let.



Opoziční poslanec Roman Kostenko Zelenského kritizoval, že se vyhýbá nepopulárnímu kroku. „Je to nepopulární rozhodnutí. Je úkolem prezidenta dělat nepopulární rozhodnutí v době války. Nelze za ně přenášet odpovědnost na někoho jiného,“ kritizoval prezidenta Ukrajiny, jenž se netají, že je pro něj i snížení odvodového věku z 27 na 25 let „velmi citlivou záležitostí“.

Ukrajinští vojáci přitom sami volají po tom, že armáda mladé muže potřebuje. „Nemůžete bojovat se starými muži,“ řekl Ihor Belous, jednatřicetiletý voják, který je v armádě již dvanáct let. Nyní je podle něj mnoha jeho spolubojovníkům kolem čtyřicítky a potřebují více času na zotavení z každé mise. „Každý se musí smířit s tím, že to bude dlouhá válka… Dobrovolníci nejsou nekoneční,“ uvedl.



Že Ukrajina potřebuje více bojovníků, si všímá také magazín Foreign Policy, který před několika týdny komentoval, že je mobilizace na Ukrajině „nepopulární“ a politicky citlivá otázka. Připomíná, že koncem loňského roku byla tato záležitost jádrem prvního otevřeného sporu mezi Zelenským a jeho tehdejším šéfem armády Valerijem Zalužným, neboť se ukázalo, že ukrajinský prezident se zvýšit tempo odvodů zdráhá. „Osobně nevidím smysl v tom, abychom nyní mobilizovali půl milionu lidí,“ uvedl Zelenskyj opětovně v lednu, přičemž byl Zalužnyj, který prosazoval navýšení počtu vojáků, 8. února odvolán.



Myroslav Borysenko, bývalý profesor historie na Národní univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě, který nyní slouží jako dělostřelecký důstojník v brigádě námořní pěchoty na jihu Ukrajiny, jenž se přihlásil do armády hned v první den ruské invaze v únoru 2022, nyní pro Foreign Policy podotkl, že současní vojáci jsou již unavení fyzicky i psychicky. Někteří podle něj nezažili delší přestávku od bojů již déle než rok.

