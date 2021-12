Ukrajino, NATO za tebe s Ruskem bojovat nebude, vyletělo z Jandovy neziskovky

„Vždy to bylo Rusko, kdo se choval agresivně a asertivně. Západ jenom reagoval, někdy s opožděním, někdy rychle,“ okomentoval pro Český rozhlas ruský postoj k dialogu bývalý diplomat EU David Stulík, jenž také působí jako seniorní analytik v neziskové organizaci Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty ředitele Jakuba Jandy. Válka s Ruskem dle něho nehrozí, mluvit s ním by ovšem Západ měl. Kdyby pak skutečně došlo k velkému konfliktu, Ukrajina se dle jeho mínění má spolehnout jen na sebe, Severoatlantická aliance by totiž podle Stulíka za Ukrajinu nebojovala. Řekl rovněž, proč nehrozí, že Rusko „vypne plyn“.

Rusko dle něj šíří ve své domácí propagandě názory, že je ohrožené Západem, který jej obkličuje a obyvatelům prý tvrdí, že hrozí zničení Ruska a jejich hodnot se stylem žití.



S rostoucím napětím mezi Ruskem a Západem podle Stulíka panuje na obou stranách nevědomost, co se stane, a ani samotný Putin prý netuší, co podnikne za další kroky. Stulík spekuluje, že by to mohlo být něco směrem k energiím, k Bělorusku či destabilizace Balkánu, zejména prý Bosny a Hercegoviny.

Putin, dle mínění analytika Evropských hodnot, hraje svou rétorikou zejména o podporu ruské veřejnosti, které chce dokázat, že Rusko pod jeho vedením je opět váženou velmocí.



Přestože Stulík neočekává nějaký velký konflikt, hrozí nastat eskalace v lokálních měřítcích. Zmínil, že se prý šíří zprávy o údajném přemisťování chemických zbraní směrem k Donbasu, což prý může být příprava k intervenci.



Přesto, v případě konfliktu na Ukrajině by NATO dle něj příliš nezasáhlo. V případě intervence by se podle jeho mínění během prvního klíčového měsíce útoku NATO nebylo schopné dohodnout, zda Kyjevu pomoci a jak – a myšlenka vojáka zemí NATO bojujícího za Kyjev je tak prý mylná.

Moskva by dle něj chtěla návrat do stavu za Sovětského svazu – a v Rusku je dle Stulíka za oblast ruského výsostného vlivu považováno i Česko, Slovensko, Maďarsko či Polsko. „Tahle teze v Rusku přežívá. Rusko se snaží vracet k minulosti,“ zmínil s tím, že je tomu proto, že budoucnost Rusů není nikterak růžová a u obyvatel tak pomáhá právě tato nostalgická vlna. „V Rusku se žije podle televize a ledničky,“ dodává, že jde o cílení na tamní obyvatele.



Diplomat se ve Dvaceti minutách Radiožurnálu vyjádřil, že slib Ruska k deeskalaci konfliktu působí podivně v rámci toho, že to „je právě Moskva, kdo konflikty vyvolává“. „Vždy to bylo Rusko, kdo se choval agresivně a asertivně. Západ jenom reagoval, někdy s opožděním, někdy rychle. Nemáme potřebu udělat nějakou tlustou čáru za tím, co se stalo v Gruzii v roce 2008. Rusko dodnes okupuje část gruzínského území. To samé Moldavsko,“ jmenoval analytik Evropských hodnot s tím, že „to není možné akceptovat“.

Rusko dle něj nemá právo zasahovat ani do práva Ukrajinců určit si, zdali budou chtít vstoupit do NATO či nikoliv. Podotkl, že Ukrajinci do NATO nechtěli až do ruské agrese v roce 2014, po níž mnozí z nich změnili názor.



Že by Rusko Evropě „vyplo plyn" prý nehrozí, jelikož potřebují peníze Evropanů a současná eskalace se Rusku hodí zejména díky tomu, že roste cena plynu na burzách.

