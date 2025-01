Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28766 lidí

To zvedlo tlak např. slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který vyrukoval s výhrůžkou, že Slovensko zastaví tok elektřiny ze západu směrem na Ukrajinu. A varoval, že na toto ukrajinské chování doplatí celá EU. Reportér agentury Bloomberg Stephen Stapczynski upozornil, že „evropské ceny plynu vzrostly na 14měsíční maximum po ztrátě ruských toků přes Ukrajinu. Rozhodnutí znamená, že Evropa bude více záviset na skladování a drahém LNG. Přesto trh při ukončení obchodu stanovil cenu. A ceny jsou dost kolísavé.“

European gas prices rise to a 14-month high following the loss of Russian flows via Ukraine?? ?? The decision means that Europe will depend more on storage and pricey LNG ??‍>? Still, the market had priced in the deal ending. And prices are pretty volatile https://t.co/upL72sJWmf pic.twitter.com/XsWgF0nwdy

„V této situaci je mnoho poražených a málo vítězů. Evropa ztratí až 10 % své roční spotřeby energie, přičemž nejvíce postiženými zeměmi jsou východoevropské země mimo EU – Moldávie, Podněstří a Ukrajina. Ta bude připravena jak o přímé dodávky ruského plynu, tak o 1 miliardu dolarů ročně placenou jako tranzitní poplatek. Rusko přijde ročně o 5 miliard dolarů, ale bude i nadále zásobovat Evropu plynem přes plynovod TurkStream. Vazby mezi Ruskem a západní Evropou se však omezí a průmyslový sektor EU se bude nadále hroutit. Rusko bude stále více závislé na Turecku, pokud jde o jeho zbývající jižní plynovody, přepravce LNG a vývozy do Číny,“ napsali glosátoři válečného dění, kteří prezentují své názory na účtu nazvaném „Rusové s názorem“ na sociální síti X.

Chybu podle nich udělal Vladimir Putin, jen ji nevidí v tom, že nařídil rozpoutat největší válku v Evropě po roce 1945, nýbrž v tom, že věřil, že s ním bude EU dál obchodovat. Prý si kvůli tomu některé evropské politiky dokonce předcházel, např. Marine Le Penovou ve Francii, ale nakonec tím nic nezískal. „Rusové s názorem“ popsali evropské politiky jako hlupáky, kterým Putin neměl věřit a kteří by udělali mnohem lépe, kdyby dál obchodovali s Ruskou federací.

„Ale je tu další věc, o které nikdo nemluví. Americký finančník Stephen P. Lynch údajně usiluje o získání švýcarské společnosti, která ovládá ruský Nord Stream 2. Ta sice nevstoupila do provozu, ale byla také poškozena našimi anglo-americkými ‚partnery‘. … Lynch tvrdil, že po skončení války bude ‚pro Rusko i jeho bývalé zákazníky v Německu a Evropě lákavé zapnout ropovod, bez ohledu na to, kdo ho vlastní‘,“ píše WSJ.

Americký investor prý v podstatě věří, že by za pár drobných mohl přijít k velkému zdroji bohatství. Osobně v tom prý vidí velkou příležitost pro Ameriku a Evropu, aby mohly společnými silami kontrolovat zemní plyn v Evropě po zbytek éry fosilních paliv.

The end of an era: The supply of Russian gas to Europe through Ukraine has come to an end



Gazprom has stated that they are now deprived of the technical and legal means to continue supplying gas for transit via Ukraine. Ukraine refused to renew the contract and now is… pic.twitter.com/1vEUstRgNv