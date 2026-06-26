Ukrajinští muži jako zdroj pro frontu. Evropa mění pravidla ochrany

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Evropská komise sice v pátek navrhla prodloužit status dočasné ochrany pro osoby prchající před válkou na Ukrajině do března 2028 – ale právě s vyloučením nově příchozích mužů v bojovém věku.
Změnou v textu oproti dřívějšku je však pasáž zmiňující se, že „další prodloužení dočasné ochrany by nemělo narušit legitimní celkovou schopnost Ukrajiny se bránit“. „Měly by být plně zohledněny vojenské potřeby Ukrajiny k obraně proti ruské nezákonné útočné válce, a zejména branná povinnost tak, jak je legitimně definována Ukrajinou v jejím právním řádu, přičemž by zároveň měla být prostřednictvím dočasné ochrany poskytována plná podpora vysídleným osobám z Ukrajiny. Je proto nezbytné, aby Unie uplatňovala dočasnou ochranu způsobem, který zajistí celkovou schopnost Ukrajiny co nejlépe se bránit proti ruské nezákonné útočné válce a svobodně rozhodovat o organizaci svých obranných sil,“ zaznívá v textu návrhu.
Návrh specifikuje, že dočasná ochrana by se zpravidla neměla udělovat osobám, které nemohou vnitrostátním orgánům prokázat, že jsou ukrajinskými orgány oprávněny opustit Ukrajinu v souladu se svými vojenskými povinnostmi – tedy ukrajinským mužům ve věku 25 až 60 let, kteří jsou v branném věku, a mužům ve věku 23 až 25 let, kteří jsou na seznamu vojenských záložníků.
Právě muži z těchto dvou skupin mají zakázáno opustit Ukrajinu již nyní, pokud se jim však hranici podaří překonat, až dosud měli možnost status dočasné ochrany v EU získat. V případě schválení pozměněného návrhu Komise by se jim již však tato možnost, jak se vyhnout nucenému odchodu na frontu, uzavřela.
Na muže, kteří obdrželi dočasnou ochranu před vstupem nových pravidel v platnost, by se konec udělování dočasné ochrany nevztahoval.
Server Euronews poznamenává, že změna přístupu k ukrajinským mužům přichází po tlaku několika členských států EU na zpřísnění pravidel dočasné ochrany s odvoláním na integrační problémy a potřebu Ukrajiny získat dodatečný vojenský personál.
„Je to to, co od nás chtějí Ukrajinci,“ řekl již dříve komisař pro migraci Magnus Brunner pro Politico po jednání v Lucemburku na začátku června. Komise „velmi pozorně naslouchala ministrům… a zejména těm, kteří jsou nejvíce postiženi… České republice, pobaltským státům, Polsku, Německu, Rakousku,“ dodal.
Aktuální návrh – který ještě musí schválit země EU kvalifikovanou většinou, a tudíž pro něj musí vyjádřit podporu alespoň 15 z 27 států, které zastupují alespoň 65 % celkové populace EU – se těší právě podpoře Kyjeva. Zdaleka ne všichni Ukrajinci však nad návrhem, který má podle Komise pomoci obranyschopnosti jejich země, projevují nadšení.
Ukrajinská historička Marta Havryshko návrh tvrdě kritizovala slovy, že ukrajinští muži již „nejsou považováni za oběti války, za lidské bytosti s vlastní iniciativou, důstojností a právem na život a na svobodné rozhodování“. „Místo toho jsou považováni za nástroje v rukou zkorumpovaných ukrajinských a západních elit, které jsou ochotny je obětovat, aby oslabily Rusko,“ míní.
„Bylo by fascinující, kdyby Rusko teď těmto mužům nabídlo ochranu – včetně ochrany před nucenou mobilizací. Člověk by se divil, kolik ukrajinských mužů by pod těmito okolnostmi volilo odchod do Ruska,“ podotkla.
Today, the European Commission officially proposed excluding Ukrainian men of military age from refugee protection.— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) June 26, 2026
They are no longer seen as victims of war, as human beings with agency, dignity, and the right to life and to make their own choices.
Instead, they are treated… pic.twitter.com/1uMkadi1zi
Připomíná také své nedávné poznatky ve článku pro Berliner Zeitung, v němž popisuje, že ji žádost Ukrajiny čelící nedostatku vojenského personálu nepřekvapuje. Zejména i ve vztahu k tomu, že 60 % Ukrajinců, kteří do Německa přišli v posledních 16 měsících, byli muži v odvodovém věku. „Jedná se o muže, kteří nechtějí zabíjet ani být zabíjeni a nevidí se jako zaměnitelná těla ve válce, kterou odmítají. Evropští politici to dokonale chápou. Přesto na tyto muže stále více pohlížejí ne jako na uprchlíky, ale jako na strategickou rezervu personálu, jejíž místo je na bojišti spíše než v bezpečí,“ píše Havryshko.
Návrh Komise však dle ní značně podkopává integritu unijního přístupu k uprchlíkům. „Evropa neodmítá ochranu mužům v bojovém věku ze Sýrie, Afghánistánu nebo jiných válečných zón. Proč by měli být ukrajinští muži traktováni jinak? Evropští politici pravidelně provolávají lidská práva, individuální svobodu a lidskou důstojnost. Avšak když jde o ukrajinské muže, kteří prchají před stejnými raketami, stejným ničením a stejnou nejistotou jako všechny ostatní válečné oběti, mnozí najednou přecházejí z jazyka ochrany na jazyk vojenské nutnosti. To je selektivní humanitární přístup,“ kritizuje historička daný přístup.
Mezi Kyjevem a jeho evropskými partnery se tak dle ní vyvíjí nevyřčená dohoda: „Ukrajinští muži už nebudou primárně vnímáni jako oběti války, ale jako zdroj.“
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