Ukrajinci zastavili Rajchla na ulici. Pak přišlo překvapení

Policejní statistiky nedávno přinesly konkrétní čísla případů, kdy Ukrajinci s dočasnou ochranou v České republice zneužívají dávky. Hovoří o 279 případech za zhruba poslední rok. Je to skutečný problém? Není to tak, že se prostě podobné případy objeví vždy, jak by patrně řekl leckterý opoziční politik?
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Nemohu absolutně souhlasit s takovou marginalizací problému. Obrovsky mi vadí morální rozměr. Je v tom, že si zde čtyři roky hrajeme na to, že pomáháme Ukrajincům, kteří prchají z válečného konfliktu a najednou vidíme, že celá řada z nich jsou lidé, kteří odnikud neprchají a jen využívají naší pohostinnosti a solidarity tím, že se snaží za každou cenu využít naše sociální systémy a tunelovat peníze našich daňových poplatníků. Tohle je z mého pohledu velmi problematické.
Je potřeba hlavně zdůraznit fakt, že vámi zmiňované číslo je pouze absolutní špička ledovce. Policejní statistiky zdaleka nezahrnují skutečný rozsah problému. Jak ve své reportáži uvedla TV Nova, rozhodně nejde o desítky nebo stovky případů. Každý pátý Ukrajinec zneužívá dávky a škody nejdou do jednotek, ale do mnoha desítek a spíše stovek milionů korun. O tyto peníze jsou připravováni naši lidé, kteří je vydělali a zaplatili na daních. Vidíme zde fakticky dávkovou turistiku, kdy zde ti Ukrajinci často vůbec nežijí a jezdí si sem pouze pro dávky, fingují místo svého pobytu, aby na ně dosáhli atd. Realita je taková, že problém je mnohonásobně vyšší než co ukazují policejní statistiky. Fakticky to ukazuje, že se do policejního vyšetřování dostane jen naprosto minimální počet všech případů. Je to obrovský problém, který není řešen. To nejhorší zjištění je, že nám zde někdo rozkrádá stovky milionů korun a policie přijde na možná jedno procento případů.
Vláda nicméně deklaruje, že dočasnou ochranu a tím i vyplácení dávek hodlá omezit. Nebo je to podle Vás málo?
Vítám ten krok, ale je to málo. Je to zoufale málo. Dnes už podle mého názoru není žádný důvod vyplácet dávky Ukrajincům vůbec. Kdo sem chce přijít, může si normálně najít práci a fungovat na základě toho, co zde vyprodukuje svou prací a ne, abychom ho zde živili. Nevidím také důvod nadále prodlužovat institut dočasné ochrany, dávno je to přežité. Lidé, kteří z míst válečného konfliktu prchali, jsou z daných oblastí dávno pryč, protože fronta se fakticky nepohybuje. To znamená, že neexistuje důvod, proč by k nám měly proudit další tisíce lidí pod záminkou, že prchají z války. Tak to už prostě není. V současné situaci je naprosto evidentní, že institut dočasné ochrany je zcela přežitý. Pojďme se vrátit k české azylové politice a tomu, že kdokoli sem chce přijít, musí buď získat povolení k dočasnému či trvalému pobytu, anebo musí skutečně prokázat, že mu v zemi jeho původu hrozí nějaké nebezpečí. Paušální institut dočasné ochrany, kterým vlastně říkáme, že každému Ukrajinci hrozí v jeho zemi nebezpečí, je úplně mimo a není žádný důvod to nadále prodlužovat.
Tématem je rovněž kriminalita Ukrajinců. Před časem byla zveřejněna zpráva o ukrajinském organizovaném zločinu, ale nejde pouze o tyto velké věci. Očekáváte, že se to může zhoršovat?
Snaha vlády to řešit zde je. Podstatné je, že předchozí Fialova vláda nám lhala nejen o těch zmiňovaných dávkách, ale lhala také o kriminalitě Ukrajinců. Statistiky zpracované ministerstvem vnitra Víta Rakušana, který se snažil toto téma zametat pod koberec stejně jako Eva Decroix zametala bitcoiny. Velká část případů se buď řešila tak, že se státní příslušnost pachatelů neuváděla, anebo se to řešilo na místě domluvou, aby se ty případy vůbec neobjevily ve statistikách. Dokonce máme místa, kam policisté v noci už raději nejezdí, protože se obávají o svou vlastní bezpečnost. Ten problém je rozsáhlý.
Ta zpráva, o které mluvíte, je studie Institutu pro kriminologii, který oslovil 61 zkušených expertů z NCOZ a z Národní protidrogové centrály. Anonymně se jich ptali na zkušenosti a poznatky s tím, že výsledek byl jasný. Organizovaný zločin v České republice ovládli Ukrajinci. Práce na černo, obchod s bílým masem, obchod s drogami, obchod se zbraněmi a mnohé další velmi negativní jevy. V neposlední řadě jde o tzv. telefonickou podvodnou kriminalitu, kdy vylákají peníze většinou od občanů staršího věku. Jde o obrovské částky. Pod falešnou záminkou, že se jedná o bankovního úředníka nebo policistu, jsou schopni vylákat desetitisíce či statisíce korun z peněz lidí, kteří nemají nazbyt a celý život si šetřili. Takto ukrajinští kriminálníci připraví naše občany třeba o jejich celoživotní úspory. Tahle kriminalita zde roste naprosto nekontrolovaným způsobem a velmi těžko se proti ní bojuje, protože je to organizováno často ze zahraničí a v drtivé většině ty oběti tipují Ukrajinci. Kdybych dneska seděl na Ministerstvu vnitra, vyčlenil bych na to tým, který by se zabýval pouze touto kriminalitou, protože je to extrémně závažná věc.
JUDr. Jindřich Rajchl
Koneckonců, ministr spravedlnosti Jeroným Tejc uvedl, že ve vězeních máme od roku 2022 o 120 procent víc Ukrajinců než jsme měli tehdy. K tomu je potřeba dodat, že velká část těch soudních procesů trvá delší dobu, takže to číslo není zdaleka konečné. Takových soudů probíhají tisíce a počty Ukrajinců v českých vězeních se budou zvyšovat.
Když dovolíte, chci říci ještě jednu věc. Včera mě zastavili dva Ukrajinci na ulici, oslovili mě a čekal jsem, co bude. Víte, co mi řekli? Pane Rajchle, my vám strašně fandíme. Ptal jsem se na důvod a oni odpověděli, že jsem jediný, kdo upozorňuje na obrovský rozdíl mezi Ukrajinci, co sem přišli před rokem 2022, a těmi, kdo sem přišli potom. Jim samým to prý strašně vadí, protože zde pracují, platí daně a nikdy nic špatného neudělali. Najednou mají pokaženou reputaci kvůli těm, co sem přišli po únoru 2022 na základě politiky otevřených dveří. Říkali, že kvůli tomu cítí obrovské napětí ve společnosti.
Jsem strašně rád, že si to sami Ukrajinci uvědomují. Proto chci znovu zopakovat, že vnímám obrovský rozdíl mezi Ukrajinci, kteří u nás slušně žijí a pracují už dávno a nikdy jsem je neurážel a nenazýval jako “úkáčka” jako pražská kavárna, která se k nim dnes modlí. Těch původních jsem si vždy vážil. Mám ale obrovský problém s vyžírky, kteří přišli po roce 2022. Vždy budu tento rozdíl zdůrazňovat a nikdy Ukrajince u nás neházím do jednoho pytle.
Zpátky k té rostoucí kriminalitě. Co s tím dělat?
První krok v řešení je automatický trest vyhoštění pro každého Ukrajince, který zde spáchá trestný čin nebo přestupek násilného charakteru. To je primární věc, která fantasticky funguje u řady zemí s vysokou migrací. Například ve Spojených arabských emirátech je velké množství Pákistánců a Indů, přesto je tam nulová kriminalita. Důvod je jediný. V případě spáchání jakéhokoli trestného činu nebo přestupku by byli vyhoštění zpět do Indie a Pákistánu. Proto si to nikdo z nich nedovolí. Kdyby Ukrajinci u nás věděli, že při první rvačce někde u hospody, při prvním tasení nožů a při prvním trestném činu tohoto charakteru budou bez milosti okamžitě vyhoštěni zpátky na Ukrajinu, kde budou odvedeni na frontu, nikdo z nich si to nedovolí. Tenhle jeden základní krok by ihned zásadně snížil kriminalitu Ukrajinců.
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