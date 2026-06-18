Nechce tu mohamedány. Ondřej Kolář se vyjádřil k migraci

Ondřej Kolář (TOP 09), člen klubu Evropské lidové strany (EPP), se na svém facebookovém účtu vyjádřil k migračnímu paktu. „Kolegům z ANO doporučuji, aby začali ‚makat‘, ostatním, aby pozorně četli, co si během nicnedělání vlády odpracovala EPP Group in the European Parliament.“
Uvádí, co všechno on a jeho kolegové z evropské frakce připravili a schválili. Připisuje si zásluhy např. za zrychlení a zjednodušení návratů. „Čtyři z pěti migrantů, kterým byl nařízen návrat, v EU zůstávali. Nová pravidla celý proces zrychlí a dávají víc možností, jak návrat vymáhat,“ vysvětlil politik.
„Bude probíhat na hranicích, ne uvnitř EU. Tohle všechno bude součástí Migračního paktu, který naše vláda odmítá. Ta stejná vláda, která žádné konkrétní protimigrační opatření, které by se alespoň blížilo tomu, co my jsme v Evropském parlamentu schválili, nevymyslela, natož aby ho přijala. My v EPP jsme práci odvedli. Kolegové z Patriotů (tedy ANO), kteří se zapojili tím, že pro to nakonec aspoň zvedli ruku, se teď mohou realizovat doma a vysvětlit vládě, co s migračním paktem odmítá,“ napsal Kolář.
Bc. Stanislav Kolařík
Europoslanec hrozí, že místo Ukrajinců přijdou „mohamedáni“
V přiloženém videu vzkázal: „Tak jste si zatleskali za naši práci. My jsme totiž připravili všechny věci týkající se migrace. Tady v EU totiž vládneme my. Doma v ČR ale vládnete vy. A je proto na vás, abyste vašemu premiérovi vysvětlili, aby řekl ministrovi vnitra, že výjimka, kterou ČR z migračního paktu má, se musí dojednat znova. A je taky na vás, abyste vašemu předsedovi sněmovny vysvětlili, že nesmí domů posílat Ukrajince. Protože se klidně může stát, že místo těch Ukrajinců budeme mít doma mohamedány. Já to nechci. Vy říkáte, že to nechcete. Tak proto prosím začněte konečně něco dělat.“
Předseda vládního kabinetu Andrej Babiš (ANO) se k migračnímu paktu vyjádřil na tiskové konferenci po pondělním zasedání vlády. „Platí, že nepřijmeme ani jediného nelegálního migranta. Implementujeme jen užitečné paragrafy migračního paktu, které zabrání příchodu nelegálních migrantů,“ uvedl premiér.
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