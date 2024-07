Umělci otočili? Jaké překvapení. Zrada Babiše a metál od Pavla, tam je teď síla

„Inu, zůstali jsme v Čechách“. To bychom si mohli říci nad prvním příspěvkem aktuálního Týdne v médiích. „To je koneckonců hláška, kterou známe i z předscén Miroslava Horníčka a Jana Wericha z divadla ABC, kde replikovali mimo jiné ty staré hry Osvobozeného divadla. A tam v podobné souvislosti říká Werich Horníčkovi: ‚Těší mě, že jste zůstal Čechem‘. O čem mluvím. Našel jsem na Aktuálně.cz podcast s hercem Jiřím Vyorálkem, kterého – přiznám se – jsem doteď nezaznamenal, což je možná tím, že se nedívám na české seriály a filmy. Netušil jsem tedy, že je tento člověk nazýván známým hercem. Někdo ho možná zná, tím to nechci v žádném případě snižovat. Ale na rozhovoru s ním mě vyděsil titulek: ‚Stalo se mi, že jsem pracoval pro Babiše. Slušný člověk to není, říká herec Vyorálek‘. Načež se v rozhovoru rozpovídá mimo jiné i o tom, že spolupracoval s Andrejem Babišem a proč tak už nečiní,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 10507 lidí

To mu připomnělo jednání několika dalších lidí z časů, kdy byl v letech 2017 až 2021 Andrej Babiš předsedou vlády a nejvlivnějším člověkem v zemi. „Tehdy se ledaskomu zalíbilo být v jeho blízkosti a požívat – abych tak řekl – ovoce stromů rajských, které on zasazoval pro své spolupracovníky. Ale jakmile jeho formální politická hvězda začala malinko zapadat, to znamená, že se nestal znovu premiérem a zůstal v opozici, tak jsme viděli zástupy lidí, které se od něj začaly odlepovat. Myslím, že úplně první to byl Richard Krajčo, který mu hrával na různých mejdanech v Čapím hnízdě a na mítincích. Velice brzy, možná ještě v týž den, co se konaly volby, tak od něj odešel jeho politický poradce Marek Hanč, který s Lucií Kubovičovou byl tvůrcem mnoha – podle mého názoru – velmi chybných rozhodnutí, která pak Babiš v různých situacích učinil. Vždycky to bylo v době, kdy se Babiš hodně přel o roli České televize,“ připomíná mediální analytik.

Od primátorovi k premiérovi a zase zpátky na magistrát

„V té souvislosti vzpomínám na půldruhahodinový Babišův proslov k Čapímu hnízdu v Poslanecké sněmovně. Hanč byl tehdy víceméně jeden ze dvou lidí, kteří mu zamezili v té aktivitě pokračovat, ačkoli jeho záměr byl původně jiný, s tím, že Českou televizi přece potřebují a musejí s ní udržovat dobré vztahy. No, ty dobré vztahy jsem nikdy neviděl. Ze strany České televize o Babišovi a hnutí ANO nikdy neproběhla ani jedna dobrá zpráva. Takže Hanč zmizel tak, jak se u ANO zjevil. Opustil někdejšího primátora Bohuslava Svobodu z ODS, pro nějž taky pracoval. Těžko říct, v jaké roli, neboť na jeho dveřích nebyla ani vizitka. Byl tam tak trochu tajně. Nicméně opustil i ANO a už je zase u Svobody na magistrátu. Nešel jsem se podívat na jeho dveře, jestli už tam nějakou cedulku má. Ale to je jen legrácka bokem. Další, kdo utekl tímto dosti hloupým způsobem, je nově muzikant a novinář Jan Macháček,“ podotýká Petr Žantovský.

Ten vedl řadu let pro ANO a pro Babiše institut, co měl připravovat ideologické základy politiky ANO. „Myslím si, že mnozí lidé na něj mnohdy i dali. Slyšel jsem na jeho adresu pozitivní výroky od Karla Havlíčka a dalších. Já znám Macháčka ještě z doby, kdy dělal v Respektu, a s těmi výroky jsem nebyl schopen se úplně ztotožnit, ale nekomentoval jsem je. Je to koneckonců věc a právo té strany. A kde najdeme Macháčka teď? Na Hradě, v týmu Petra Pavla, protože tam je teď ta síla, tam je teď ta perspektiva. Takže jsme zase v Čechách, jak jsem o tom mluvil v úvodu. Připomnělo mi to starší historku s Danielem Hůlkou, který se ‚proslavil‘ tím, že odzpíval prezidentskou kampaň Miloši Zemanovi, nechal si za to dát státní vyznamenání, a když Milošova hvězda potemněla, tak metál vrátil, aby se zalíbil novým pánům. To je dosti nevkusné,“ míní mediální odborník a vybavuje si jiný nevkus, který už před časem komentoval.

Vzal metál od komunisty, i když ho komunisté zakazovali

Ten se týkal Vladimíra Mišíka, kterého si vždy vážil pro jeho hudbu a tvorbu, ale také pro jistou neoblomnost názorů. „Ty jsme nemuseli sdílet, ale on se jich držel. Odmítl tak z nějakých etických důvodů státní vyznamenání od Miloše Zemana, ale pak ho přijal z rukou Petra Pavla. To mi přišlo hodně bizarní, protože komunisté přece Mišíka zakázali. Vzpomeňte si na ty nápisy na zdech ‚Nechte zpívat Mišíka‘. Dokonce se tak jmenovala jedna deska, co vyšla po roce 1990. Tohle trapné skotačení mezi jednotlivými mocnými snad bylo typické pro augusty všeho druhu po celé dějiny, ale neměli bychom tyto příběhy zapomínat a neměli bychom si následkem toho heroizovat určité typy lidí. Měli bychom počítat s tím, že jejich přízeň je vratká stejně jako vratké jsou pohyby mocenských ker. Jen bychom si měli uvědomovat, že pokud je toto považováno za typickou českou vlastnost, tak nám to ke cti opravdu moc neslouží,“ krčí rameny Petr Žantovský.

Událostí těchto dnů minimálně v oblasti tištěných médií je ohlášené ukončení vydávání papírových Lidových novin. „Ty jsou takovým zvláštním fenoménem, který nás provází více než sto let. Vznikly původně jako Moravské listy roku 1889 v Brně, pak se na popud Tomáše Masaryka přejmenovaly na Lidové noviny. Byly věhlasné nejen tím, že do nich psal nejen sám Masaryk, byť pod různými značkami či pseudonymy, ale zejména tím, že měly v redakci neuvěřitelnou přehršel špičkových českých spisovatelů: Karel Čapek, Josef Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček, Rudolf Těsnohlídek, a tak bych mohl pokračovat dál. A byli i různých světonázorových orientací. Našli byste mezi nimi třeba i Jana Drdu nebo Václava Řezáče, o kterých by se zcela jistě nedalo říct, že by to byli nějací velcí přívrženci toho prvorepublikového uspořádání. Ale protože šlo o kvalitní autory, tak se v těch novinách uplatnili velmi dobře,“ zdůvodňuje mediální analytik.

Po roce 89 byly LN Havlův výrazně zpolitizovaný deník

Po válce se LN nejdříve přejmenovaly na Svobodné noviny, a to proto, že během války byly pod původním názvem zneužity lidmi, jako byli Lažnovský, Krychtálek, Vajtauer a zejména Emanuel Moravec. „Tudíž zůstat u názvu Lidové noviny by bylo trochu vošajstlich, jak se říká hezky česky. V roce 1948 se deník vrátil ke svému původnímu názvu Lidové noviny, nicméně v roce 1952 bylo jejich vydávání zastaveno. Možná právě proto, že to mnohým pamětníkům připomínalo jiné časy, než které nastaly po únoru 48, kdožví. Ale každopádně kdyby si tehdy komunisté chtěli osedlat Lidové noviny tak, jak si osedlali mnohé jiné, tak by to jistě dokázali. Ale pro ně bylo jednodušší jejich vydávání zastavit a vnucovat lidem Rudé právo a podobné listy,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Dva roky před listopadem 89 se parta bývalých komunistických novinářů, jako byli Rudolf Zeman, Jiří Ruml a Jiří Dienstbier, podjala vydávat Lidové noviny jako samizdat. „Už po roce 1989 vyšla dvě taková tlustá čísla jako soubory předlistopadových článků. Tahle skvadra – zejména tedy Rudolf Zeman – se potom přetavila do vedení Syndikátu novinářů. A Lidové noviny měly podporu tehdejšího prezidenta Václava Havla, staly se tak trochu deníkem Hradu, podobně jako za Masaryka. Ale tentokrát to bylo výrazně politizované, zatímco za první republiky to bylo hodně intelektuální. Po roce 89 to byl Havlův deník, a i když do něj Havel nepsal, jeho názory z toho čouhaly skoro z každého druhého slova. Pak se ty noviny hodně proměňovaly vlivem různých majetkových přesunů. Patřily nějakým německým podnikatelům, v roce 2013 je koupil v rámci Mafry Andrej Babiš,“ rekapituluje mediální odborník.

Za jediný rok přišly tištěné deníky o desetinu kupujících

A konečně loni byla skupina Mafra převzata skupinou Kaprain Group Karla Pražáka, který před pár dny oznámil, že tištěné Lidové noviny v srpnu skončí. „Problém je v tom, že tištěná média jako taková jdou všechna s prodaným nákladem velmi dolů. Když se podíváte na statistiky, které zveřejňuje Unie vydavatelů, máte tam prodaný náklad. Ten je důležitý, protože dělá ekonomiku, od něj se odvozuje cena inzerce. Z těch čísel zjistíte, že meziroční pokles u téměř všech takzvaných plnoformátových deníků je 10 procent. Neplatí to pro Blesk a Sport, ale to jsou žánrově výjimečné tituly. Plnoformátové deníky jako Lidové noviny, MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny vykazují velmi patrný pokles. MF Dnes měla ještě před pár lety nějakých 300 tisíc prodaných výtisků, teď jich má s bídou 50-60 tisíc. Neberte to doslova, ale ze stovek tisíc se staly desítky tisíc. A ten vývoj pochopitelně postihuje ekonomiku jednotlivých vydavatelů,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Vzhledem k tomu, že Mafra vlastní dva tištěné deníky a jejich internetové protipóly iDnes a Lidovky, tak jakousi ekonomizaci a propojení těch dvou titulů očekával mnohem dřív. „Myslel jsem si, že to udělá už Babiš, protože to je docela logický krok. Ale vnímáme skutečnost, i když ji nepřijímáme s radostí, že zaniká jeden z nejvýznamnějších titulů českých novinářských dějin, když pominu Havlíčkovy tituly Slovan, Pražské noviny a podobně, tak Lidové noviny byly skutečným fenoménem. Prošla jimi spousta rozmanitých lidí, jak jsem je už jmenoval, různých názorů, ale to nejlepší vždycky přežilo. Kdo bude chtít studovat dějiny žurnalistiky, tak se Lidovým novinám nevyhne. Já doufám, že nikoho nenapadne zároveň zlikvidovat celý kompletní tištěný archív. To by byla opravdu velká ztráta, něco jako když vyhořela Alexandrijská knihovna. Takže sbohem, Lidové noviny,“ vzdává mediální analytik hold historickému titulu.

Tak precizních překladatelů v životě moc nepotkáte

Stalo se už smutnou tradicí, že v této rubrice se tu a tam loučíme s odcházejícími osobnostmi, které se zapsaly výrazně do dějin české žurnalistiky a třeba i kultury, což je dnešní případ. „V 77 letech zemřel známý překladatel zejména z francouzštiny, scénárista, publicista Jiří Žák. Šaramantní člověk, který rozdával plnými hrstmi dobrou náladu a optimismus. Poznal jsem ho před třiceti lety, když jsem vedl nakladatelství Melantrich. Jirka Žák mi tam tehdy přišel nabídnout svůj překlad francouzského románu Královna Margot od André Castelota. Jak jsem ho do té doby neznal, jen jsem o něm slyšel, že má blízký vztah k Francii, že tam často jezdí a že se zná se spoustou tamních celebrit jako Jean-Paul Belmondo, Annie Girardotová nebo Jean Marais, tak jsem byl velmi potěšen. Na ten překlad jsem nemusel redakčně ani sáhnout, poněvadž to byla perfektně odvedená práce. Takových překladatelů jsem v životě moc nepotkal,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Pak zjistil, že to má vlastně dva důvody. Jeden spočíval v tom, že Jiří Žák byl velmi precizní a nikdy neodevzdával polotovary. „A druhý důvod tkvěl v tom, že byl kromě jiného herec, a tudíž měl pro jazyk a pro slovo specifický cit, který tak trochu překlápěl i do toho překladového slovníku. Pak jsme mu takhle vydali ještě detektivku José Giovanniho, což je slavný francouzský autor, podle jehož knih byly natočeny spousty slavných filmů. S odchodem z nakladatelství, vlastně s koncem Melantrichu, protože ho tehdejší vlastník Chemapol nechal naprosto brutálně a neomluvitelně zkrachovat, se mi Jiří ztratil trošku z očí. Tu a tam jsem ho někde potkával, ale i když jsme už nespolupracovali, stále jsem sledoval jeho neuvěřitelnou píli, ať už hereckou nebo překladatelskou,“ přiznává mediální odborník.

Žákovy rozhovory s francouzskými ikonami dávaly smysl

Také publicistickou, proto o Jiřím Žákovi mluví, neboť on s mnohými ikonami francouzského filmu, divadla i kultury sepsal knihu rozhovorů nebo vůbec rozhovory jako takové. „A všechny byly vedeny v nefamiliární, vkusné a osobní rovině, která odrážela, že zpovídající i zpovídaný mají k sobě lidsky blízko a respektují se. Pak takové rozhovory dávají smysl. Zato rozhovory, jaké dělají někteří redaktoři – nebudu je jmenovat – v televizích, aby ze zpovídaného udělali co největšího hlupáka, nepřinesou vůbec žádnou informaci. Jinak vypadá rozhovor, který vedete jako rozpravu dvou rovnocenných lidí nebo lidí, kteří pro tu chvíli přistoupili na hru na rovnocennost. Jistěže si s prezidentem nebo s jinou významnou postavou každý hned netyká, nicméně ta postava vás musí jako novináře respektovat. A to si myslím, že u Jirky Žáka určitě platilo. Vzpomenu na něj vždy velmi rád a doporučuji jeho dílo laskavému čtenáři,“ dodává Petr Žantovský.