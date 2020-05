Umělec David Koller: Z Prymuly je mi špatně! Čínský byznys, ukradené peníze. A knihovna Václava Havla slyšela i mnoho dalšího

Po Evropské unii se v knihovně Václava Havla probírala kultura. Padlo, že česká státní pomoc kultuře je o jeden až dva řády menší, než v Německu. A navíc plná byrokracie. Ředitelka festivalu Colours of Ostrava se vyjádřila, že epidemiologové "balamutí lidi strachem" z druhé a třetí vlny. "Kdo si koupí lístek na koncert, na festival, kamkoliv?" ptala se. A zpěvák David Koller řekl, že z Prymulových slov o cestování "šel do kolen".

Po debatě o tom, zda pandemii přežije Evropská unie, následovala další debata Michaela Žantovského, tentokrát zda krizi přežije česká kultura. Hosty byli tentokrát ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová, zpěvák David Koller, ředitel Nakladatelství Argo Milan Gelnar, zakladatel a ředitel DOX - Centra pro současné umění Leoš Válka a redaktor týdeníku Echo24.cz Jiří Peňás.

V debatě se řešila kupříkladu pomoc státu, Žantovský zmínil, že záchranný balíček ministerstva kultury se pohybuje v řádu 1,7 miliardy korun a bude rozdělen mezi různé oblasti v kultuře. "Když se to porovná s čísly, která čteme například z Německa, tak je to řádově úplně jinde, a to možná ne o jeden, ale o dva řády," doplnil Žantovský.

Leoš Válka doplnil, že stále není známo, jak s těmito penězi bude nakládáno a tato situace trvá už měsíc od okamžiku, kdy byl balíček na záchranu kultury oznámen. Zajímal ho hlavně časový horizont: "Jestli se o Vánocích dozvíme, že si tedy můžeme zažádat o podporu v rámci nějakého nového grantového titulu, tak to nás už taky nemusí zajímat, nebo další subjekty, protože kultura neprojde tím sítem administrativním, byrokratickým, systémovým, procesním, koordinačním, bohužel, jak je zvykem na ministerstvu kultury," řekl ředitel centra DOX s tím, že má velkou skepsi k tomu, jak se peníze budou rozdělovat, a uvedl, že se zatím s touto pomocí počítat nedá.

Žantovský se pak vrátil k festivalům s otázkou, zda u nich bude nějaká pomoc od státu. Ředitelka Colours of Ostrava k tomu řekla, že o pomoci státu je možné se bavit, ale chybí rámec. "Jak chcete vůbec vyjádřit potřebnost, když vůbec nevíte, kde se pohybujeme. Ve chvíli, kdy epidemiologové velice rádi dávají prohlášení typu: Možná přijde druhá vlna a pak přijde třetí vlna a určitě nejhorší bude, když se smíchá chřipka s covidem, balamutí nás strachem a vytvářejí v nás tento strach, tak nám rovnou berou možnost cokoliv si naplánovat," stěžovala si a co je dle ní ještě horší, je to, že není známo, zda je současné "vězení" opodstatněné. "Stát nás velice rád bude držet ve vězení," pravila ještě.

Proti tomuto pohledu už se postavil sám Žantovský, který prohlásil, že by debatu rád vedl v duchu, že nejhorší už je za námi a už je vidět světlo na konci tunelu. "Oni neuvažují, že nám tím ničí jakékoliv prognózy. Kdo si koupí lístek na koncert, na festival, kamkoliv? Já netvrdím, že to dělají sadisticky, ale nemají otevřený obzor toho, kam až to všechno půjde, a to, že nevidíme prognózu, je zcela realistická úvaha a vzpomenete si na mě za půl roku," opáčila Holušová.

Žantovský uznal, že Prymula by mohl "nechat promluvit i jiné" a zeptal se na názor Davida Kollera. "Já jsem teda šel do kolen, když tenhle člověk, spojovaný s čínským byznysem, který mu nevyšel, to bych chtěl připomenout, jak plánovali tu čínskou nemocnici a ještě se okolo točily ukradené peníze s jeho jménem. Já jsem šel do kolen, když řekl, že za dva roky se podíváme ven," uvedl zpěvák s tím, že se mu z Prymuly udělalo špatně. A jako zpěvák v žánru pop-music žádné peníze od státu neočekává, protože jak uvedl, tento asi nejpopulárnější žánr je nedostával nikdy.

Dystopické představy Zlaty Holušové krotil Jiří Peňás, s tím, že by jim mohl věřit, kdyby Česko bylo s restrikcemi ojedinělé, ale není tomu tak a nejistota, co bude dál, existuje v podstatě v celé Evropě. "Já skutečně nevěřím na nějakou touhu mocných ovládat společnost, protože lidé budou muset nosit roušky a nebudou moci na koncerty a podobně," dodal. A ke Kollerovi dodal, že podle jeho názoru by teď měli dostat podporu či náhradu škody všichni, bez ohledu na žánr, i ti kdo hrají "největší šmíru". "To znemožnění činnosti bylo totální a pro všechny," uzavřel. Peňás pak dodal, že krize nastolila i otázku, zda se umělec musí svým uměním živit a to, že je zde privilegovaná skupina umělců, kteří mají "právo" se svým uměním živit a když si nevydělají dost, tak jim stát pomůže, teď není samozřejmé.

