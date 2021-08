Univerzity dostanou manuál, jak poznat vliv cizích mocností. Pozor na alkohol a sexuální zážitky. Sepsalo vnitrácké centrum proti terorismu

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra nedávno vydalo po žádosti rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy manuál na obranu vysokých škol proti vlivu cizích mocností. V manuále se čeští akademici mohou například poučit, jak se mají chovat na společenských akcích. „Mohou být místem, kde budete čelit nevědomému vytěžování či pokusům o zverbování Vaší osoby,“ varuje je ministerstvo a pokračuje s upozorněním před „alkoholem, sázkami či gamblerstvím a sexuálními dobrodružstvími“ – podobné „hříchy“ prý může „cizí mocnost“ lehce zneužít. Projekt Sinopsis však upozorňuje, že přestože manuál před nebezpečím od agentů cizích mocností Zima inicioval, měl to být právě on, kdo navazoval kontakt s Čínou.

Anketa Kdo v Ústeckém kraji vyhraje volby? Babiš (ANO) 90% Bartoš (Piráti) 3% Někdo jiný 7% hlasovalo: 5900 lidí

Dokument má českým akademikům pomoci bránit se snaze totalitních států o uplatňování vlivu na akademické instituce v demokratických zemích či pokusům o získání a následné zneužití vědeckého poznání těchto institucí.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra pedagogy vysokých škol varovalo, že špionáž je trestný čin. „Verbování k ní přitom může vypadat velmi nevinně. V Protivlivovém manuálu pro sektor vysokých škol popisujeme metody verbování i způsoby, jak mu předcházet, aniž byste se museli vzdát společenského života,“ píše.

Špionáž je trestný čin. Verbování k ní přitom může vypadat velmi nevinně. V Protivlivovém manuálu pro sektor vysokých škol popisujeme metody verbování i způsoby, jak mu předcházet, aniž byste se museli vzdát společenského života. Více zde: https://t.co/jPY8Vmx5me #vlivovepusobeni pic.twitter.com/kbJLS1yual — CTHH MV (@CTHH_MV) July 13, 2021

Jak se nedostat do problémů a co dělat, až je kupříkladu osloví agent cizí moci, se dočtou v 63stránkovém manuále. „Dostává se Vám do ruky dokument, jehož cílem je pomoci Vám připravit se na to, že se můžete stát předmětem zájmu cizí moci, a zároveň jak na danou situaci reagovat. Chceme Vám představit základní myšlenku a obecný návod, jak postupovat v rámci prevence, jaké otázky si klást, co by měla pokrývat Vaše interní pravidla, ale i jak nastalé situace řešit a jak ve spolupráci s dalšími subjekty sektoru vysokého školství budovat společné know-how ve snaze o zvýšení odolnosti vůči vlivovému působení cizí moci,“ píše se v něm.

Kromě kapitol o kybernetické bezpečnosti či o sdílení znalostí, kde se pracovníci vysokých škol dozvědí, jak útočníci získávají informace, tedy například tím, že sociální jedinci včetně akademiků jsou náchylní, jelikož mají být snahu být nápomocní, získat uznání, „vypadat, jako někdo, kdo je velmi dobře informovaný“, a sklon „šířit klepy a pomluvy“, se v textu píše i o zneužití osobních informací a toho, jak by vysokoškolští pracovníci měli upravit své chování na sociálních sítích a to, co na nich sdílejí.



Dozvědí se tak velice důležité rady, které obsahují doporučení nesdělovat výši platu či aby nezveřejňovali informaci, že pracují na citlivém projektu. Fotogalerie: - Školství nad propastí

Extrémní nebezpečí panuje v zahraničí. Již před cestou by si akademici měli ověřit, co sdílejí na sociálních sítích, a dát pozor i na elektroniku. „Pokud je to jenom trochu možné, používejte předplacené SIM karty a mobilní telefony, které v budoucnu nehodláte znovu používat. Notebook využívejte ideálně zapůjčený a po návratu jej nechte přeinstalovat,“ doporučuje ministerstvo.



Rizikové situace mohou přinášet i návštěvy zástupců cizí moci na jejich pracovišti. Je prý možné, že součástí delegace je osoba pověřená úkolem získávat citlivé informace, a tak si mají dát akademici pozor nejen na ně, ale i na osoby, které se jim ve školách vydávají za studenty či třeba novináře.

Vznikl protivlivový manuál pro sektor vysokých škol https://t.co/SxfA2hf825 Po negativních zkušenostech s Česko-čínským centrem iniciovala Univerzita Karlova vznik manuálu na obranu vysokých škol proti vlivu cizíc... — Sinopsis (@sinopsiscz) August 11, 2021

Ministerstvo varuje, že zneužitelné mohou být i materiály mapující jejich sexuální zážitky, či že si akademici mají dát pozor při degustaci drog a alkoholu. „Neriskujte svůj profesní a soukromý život pro krátkodobý zisk či úlevu, a to ani v situacích, které v daný okamžik vnímáte jako bezvýchodné. Podlehnutí nátlaku cizí moci skončí ve valné většině případů daleko hůř než řešení situace standardní cestou,“ varuje je manuál, co dělat v případě vydírání. Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Projekt Sinopsis, na kterém se podílí i Ústav Dálného východu FF UK však tvrdí, že i přestože manuál vznikl pod záštitou rektorátu Univerzity Karlovy, měl to být dle něj „právě rektor Zima, kdo v roce 2016 začal navazovat styky s představiteli Čínské lidové republiky“.



„V červnu 2015 na půdě Univerzity Karlovy přivítal členku politbyra Liou Jen-tung poté, co prostřednictvím Jana Hamáčka předjednával čínské investice do studentské výměny. O rok později pak založil Česko-čínské centrum, které pořádalo konference propagující čínský politický narativ,“ píše server s tím, že „činnost centra skončila v roce 2019 po provalení skandálu tajemníka centra Miloše Balabána, který si za konference nechával skrze svou soukromou firmu platit od čínské ambasády“.

„Kromě problematických kontaktů s Čínskou lidovou republikou se rektor Zima pokusil navázat spolupráci také se společností Home Credit, která v ČLR měla ekonomické zájmy a snažila se je realizovat i za pomoci lobbování v českých politických kruzích a ovlivňování české zahraniční politiky vůči ČLR. Na tuto skutečnost systematicky upozorňoval projekt Sinopsis. Společnost pak v roce 2019 uzavřela s univerzitou partnerskou smlouvu, v níž se obě strany zavázaly, že si nebudou navzájem poškozovat dobré jméno. Smlouva se stala terčem kritiky akademické veřejnosti jako pokus ovlivňovat akademické svobody. Výměnou za nevelký příspěvek půl milionu korun pro univerzitu smlouva předpokládala ukončení kritiky Home Creditu ze strany akademických pracovníků UK, mezi něž patří i spolupracovníci projektu Sinopsis. Po vlně protestů nakonec Home Credit sám od smlouvy odstoupil,“ tvrdí dále. Fotogalerie: - Obrázky z Číny

Sinopsis varuje, že hrozba je v Česku silná zejména od Číny i pro jiné univerzity: „Kromě Univerzity Karlovy mají čilé kontakty s ČLR i další české univerzity, pro které je manuál také určen. Při navazování spolupráce s univerzitami v ČLR si čeští akademici musí uvědomovat především odlišnost čínského akademického prostředí, které je ve značné míře propojené se státem, stranou, ale také s armádou, přičemž ne vždy tyto konexe čínské univerzity svým západním partnerům přiznávají.“

Psali jsme: Pozor, špioni: Nepijte a nebavte se s cizími! radí Univerzita Karlova USA: Rusové nám ukradli informace. Ty nejcennější! Nikdo si nevšiml V Rusku obvinili novináře z vlastizrady. Měl spolupracovat s českou rozvědkou Posametový bordel v rozvědce. To se děly věci! Disidenti tam šli přímo, vzpomíná zpravodajec na neuvěřitelné příběhy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.