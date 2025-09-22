Ústavní bomba před volbami? Vondráček varuje

22.09.2025 12:45 | Monitoring

„Někdo tu kopal jámu… a možná do ní spadne sám.“ Předseda Svobodných, ale také právník Libor Vondráček se ostře vymezil vůči snahám přehodnotit pojem volebních koalic těsně před volbami. Pokud by Ústavní soud opravdu otočil proti letité praxi, mohla by se podle něj do Poslanecké sněmovny dostat jen hrstka stran – a některé dnešní iniciativy by si paradoxně podrazily vlastní nohy.

Ústavní bomba před volbami? Vondráček varuje
Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Zatímco se volební kampaň rozbíhá na plné obrátky, v tichosti se rozhořela ústavní bitva, která může zásadně přepsat pravidla hry. Ústavní soud se má zabývat otázkou tzv. „nekoalic“ – tedy volebních uskupení, která formálně nevystupují jako koalice, ale v očích některých kritiků se tak chovají.

Předseda Svobodných Libor Vondráček, jehož strana letos kandiduje na společné kandidátce s SPD, však tvrdí, že jakákoli snaha zpochybnit dlouholetou praxi těsně před volbami zavání účelovým zásahem do demokratického procesu.

„Říct najednou těsně před či těsně po volbách, že je protizákonné to, co byla posledních 30 let běžná praxe, by bylo opravdu podezřelé a působilo by to více než účelově,“ vzkazuje Vondráček s tím, že Ústavní soud již v minulosti (1996, 2000, 2021) rozhodl, že kandidující subjekt je tím, kdo určuje, zda kandiduje jako koalice, nebo ne.

„Jediným arbitrem toho, jak se k takovým kandidátkám postavit, je sám volič,“ dodává Vondráček. Podle něj se tak nesmí měnit pravidla hry během zápasu, protože to degraduje důvěru ve spravedlivý volební proces.

Kritizuje také mediální zkratky, které operují se zvýšením volební klauzule na 8 či 11 % pro nekoalice, aniž by braly v potaz reálný dopad na politickou scénu.

„Pokud by opravdu z pro mě nepochopitelných důvodů Ústavní soud popřel svoje předchozí rozhodnutí a dospěl k závěru, že volební klauzule bude navýšena, zdá se, že by měla problém řada uskupení – STAN, Piráti, Přísaha, STAČILO!, Motoristé...“

Vondráček připomíná, že Svobodní a SPD se nikdy netajili záměrem vytvořit společný poslanecký klub, čímž deklarují programovou jednotu a nefungují jako umělá koalice několika nesourodých subjektů.

Na rozdíl od jiných uskupení, kde se po volbách „štěpí“ poslanecké kluby, si Svobodní a SPD drží jasný směr. „A všechno by nakonec dopadlo podle rčení, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“

Článek obsahuje štítky

Svobodní , Ústavní soud , Vondráček

autor: Karel Výborný

