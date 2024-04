Utekli z Ukrajiny, ale v Evropě je nechtějí. Závodí se o to, kde se budou mít hůř

15.04.2024 14:38

Evropské státy nejsou tak solidární, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tvrdí to Vilde Hernes, vedoucí výzkumný pracovník Metropolitní univerzity v Oslu. Ačkoliv na úrovni Evropské unie všichni mluví o solidaritě, která se má projevit mimo jiné v přijatém migračním paktu, jednotlivé státy se ve skutečnosti předhánějí v azylových opatřeních, které mají odrazit chuť migrantů usadit se. A to podle Hernese nyní pociťují i uprchlíci z Ukrajiny, kteří mají ve skutečnosti mnohem horší podmínky, než by se mohlo na první pohled zdát.