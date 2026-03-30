Už ne, prosím, ozvalo se z ODS po videu s Fialou

30.03.2026 15:04 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Petr Fiala odpověděl na video Andreje Babiše svým vlastním a navrhl mu, aby v Průhonicích prodával benzín pod cenou „pro lidi“. Fandové Petra Fialy slaví, jak Babiše „setřel“. Ale zdaleka ne všichni jsou z Fialova upozorňování na svou osobu nadšeni.

Foto: Repro X
Popisek: Petr Fiala navrhuje Andreji Babišovi, aby prodával benzín pod cenou

V říjnu minulého roku Petr Fiala prohrál volby s výsledkem 23,36 %. Na následujícím kongresu ODS pak již funkci předsedy strany neobhajoval a „složil účty“. Prohlásil ale své předsedování ODS dvanáct 12 úspěšných let.

„Ač se to v roce 2014 zdálo jako science fiction, tak jsme dokázali vstát z popela, vyhrát volby, zásadně ovlivňovat politiku a směřování naší země. Ještě nedávno jsme řídili zemi ze Strakovy akademie, máme největší klub v Senátu a jeho předsedu, největší opoziční klub v Poslanecké sněmovně, jsme úspěšní v Evropském parlamentu, jsme zastoupeni ve všech krajích, vedeme tři největší města v zemi…,“ prohlašoval na kongresu bývalý předseda a dodal, že strana neskončila v „propadlišti dějin“, jak se jí předpovídalo.

Vysvětloval také, proč funkci neobhajuje. „Nebylo to primárně kvůli tomu, že jsme na podzim nevyhráli volby. I když to samozřejmě hrálo také roli. Nebylo to proto, že byste mě k rezignaci nějak tlačili, spíše naopak a za to vám mnohým děkuji. Nebylo to ani proto, že bych se cítil unavený nebo bez chuti dál bojovat. A nebylo to ani proto, že bych nevěděl, jak dál. Stejně jako před 12 lety vidím jasně, co ODS potřebuje, kterým směrem má jít, aby středopravicová politika byla úspěšná. A proto taky vím, že ODS se musí změnit, že ta změna musí být odvážná a že ta změna bude bolet,“ prohlásil.

„Ale v posledních měsících – a to už před volbami – jsem si více a více uvědomoval, že přestože bych třeba, možná nějak znovu uspěl a zvolili byste mě nějak i posedmé, tak tentokrát, tentokrát bych už neměl ten mandát, a hlavně tu důvěru, kterou jsem měl od vás vždy v minulosti, a kterou bych teď potřeboval pro to, abychom mohli udělat kroky, které by vedly k příštím vítězstvím. A přitom bych potřeboval obrovské množství vaší důvěry, ne respektu – za ten děkuji, ale ten nestačí – ne respektu, ale důvěry a víry v mou cestu, abychom to dokázali. Ale vím a vidím, že by tomu tak tentokrát už nebylo,“ dodal Fiala.

„Končím sice jako předseda ODS, ale zůstanu poslancem ODS, budu se více věnovat studentům a rád bych začal pracovat na občanském projektu, jehož ambicí bude přivést více mladých lidí k zájmu o politiku a také do politiky. Protože bez mladých lidí, bez nové energie, nových myšlenek a postojů nebude mít demokratická pravicová politika v naší zemi žádnou budoucnost,“ slíbil Fiala a ve volbě nového předsedy podpořil Martina Kupku.

Fiala opět vystrčil růžky

Nedávno ale Fiala uspořádal debatu s přáteli a příznivci. Na tu mu však přišel i jeho odpůrce, který pak byl vyveden. A již tehdy se objevily hlasy, že Fiala svým jednáním zastiňuje předsedu Martina Kupku.

O víkendu se pak Petr Fiala začal trefovat do Andreje Babiše za jeho video, kde Babiš narážel na nechvalně známé video s Nutellou. Fiala doporučil Babišovi, aby z pumpy v Průhonicích udělal „národní centrum levného benzínu a nafty“. „Že byste tam tu cenu držel pod čtyřiceti korunama?“ nadhazoval Fiala s tím, že by taková pumpa sice byla prodělečná, ale Babiš říká, že mu nejde o zisk, ale o lidi. „A toto by lidem opravdu pomohlo,“ prohlásil ironicky.

Fialův rýpanec se líbil zejména mezi těmi, kdo mají v profilu ukrajinskou vlaječku.

Ale nesklízel zdaleka jen nadšení. „Já fakt prosím, ať už Fiala mlčí. Tohle je totální Václav Klaus syndrom, ten člověk každým dalším vystoupením ničí svůj odkaz…“ vzkázal člen ODS Martin Cvrček.

„Je to fakt smutný konec lídra, který býval premiérem ČR. Návštěva UA – statečný čin. Postupně ztratil svou pravicovou identitu a nyní navštěvuje čerpací stanici svého oponenta, který ho porazil ve volbách a je úspěšný podnikatel. Strašné. Quo vadis, ODS?“ přidal se Zdeněk Domínek.

„Že by se tímto získal jediný volič dnešní vládní koalice, o tom lze s úspěchem pochybovat. I když fanynky Petra Fialy, které ho nazývaly ‚premčou‘, tomu věřit nebudou. ODS mezitím předběhl v preferencích i STAN, který byl dlouho na 5 %. Kde chybují soudruzi v ODS? V AntiBabišovi?“ ptal se pak Nikos Pagunadis.

„Měl to v rukou a AB by se už nikdy nevrátil. V trojici Fiala/Stanjura/Blažek to ale podělali, a to je fakt. Volby prohráli. Všichni skončili nebo museli skončit a teď co? Tohle? Zničit poslední (i když zřejmě marné) snahy ODS ozdravení od Spolu a vrátit SPOLU? Tohle přesně AB potřebuje. Hrát jeho hru na jeho hřišti,“ mínil o Fialově videu investor Michal Šnobr.

K Fialovi a jeho videu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také komentátor Petr Holec. „Petr Fiala se očividně rozhodl, že když utrpěl ostudný volební debakl s Andrejem Babišem, nedá šanci ani svému nástupci v čele ODS Martinu Kupkovi. Rozjel rozhovorové turné, kde lítá víc bomb než v Íránu, je to fakt exploze šílenství,“ hodnotí akce bývalého premiéra.

A ještě podotkl: „Navíc nepochopil, že není Babiš, takže to, co funguje Babišovi, u něj smrdí trapností, frustrací a zhrzeností. Je to samozřejmě nedůstojné expremiéra, ale berme to i pozitivně. Fiala teď národu ukazuje, kdo tu čtyři roky vládnul. A současně ukazuje, proč to dopadlo takovým průšvihem. Jinak se bojím o Kupku, aby kvůli tomu nespáchal něco fatálně sebepoškozujícího. Tohle je totiž normálně totální sabotáž rozumu!“

