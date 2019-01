Už se perou! Krysa... drsný výrok na adresu Kláry Samkové, která tuší Okamurův konec. Politici SPD reagují na plán Soukupa

Anketa Je v České republice ohrožena demokracie? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 5596 lidí

Jan Čížek na svém Facebooku napsal: „Krysy opouštějí loď jako první... Před komunálními volbami přišli, někteří dnes již bývalí, členové SPD s myšlenkou angažovat paní Samkovou na přední místa kandidátky. Byl jsem jedním z těch, kteří varovali před problematickou minulostí této právničky a lidskoprávní aktivistky. Ona vždy patřila mezi největší a nejagresivnější kritiky našeho předsedy Tomia Okamury, to ještě pracovala pro Romea.cz. Pak se s nimi rozešla ve zlém (mluví se i o jejich finančních sporech) a přešla na protistranu. Její působení v klubu TOP 09 na radnici Prahy 2 bylo neméně problematické. Nyní si opět přeje konec našeho předsedy Tomia Okamury! Já říkám, neposlouchejme tyto falešné proroky! Držme při sobě, ať žije SPD!“

Svůj text doplnil odkazem na komentář advokátky Kláry Samkové. Ta ve svém příspěvku píše: „Aneb... konec Tomia Okamury a jeho SPD. Realita. Bez hodnocení (P. S. Schází mi emotikon: ‚JENOM ZÍRÁM...‘)“ a přikládá odkaz na článek, ve kterém jsme vás informovali o založení nového hnutí LIST Jaromíra Soukupa a o souvisejících reakcích, jež se po tomto oznámení objevily. Samková tak zřejmě naznačuje „odliv příznivců SPD“, který by v návaznosti na toto nově založené hnutí mohl nastat.

JUDr. KLára A. Samková, Ph.D. BPP

nekandiduji - to by totiž žádný stranický sekretariát nedal

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tydýt. Konec světa! Jaromír Soukup „načural do mraveniště“, Praha šílí

Jan Čížek se svým komentářem opřel do Kláry Samkové a její bohaté profesní a politické minulosti. Samková se od počátku 90. let angažovala hned v několika politických organizacích. Po sametové revoluci byla Samková ve volbách roku 1990 zvolena do Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, a to přímo za Romskou občanskou iniciativu. Po rozpadu Občanského fóra Samková v roce 1991 přešla do Občanské demokratické strany, v níž setrvala do roku 1999. V roce 2010 vstoupila do TOP 09 a stala se zastupitelkou Městské části Praha 2. V roce 2012 se neúspěšně pokoušela kandidovat na prezidenta, přičemž nedokázala nasbírat dostatečný počet hlasů na petičních arších. V této době byla i právní zástupkyní Tomia Okamury v případě jeho ústavní stížnosti ohledně zákonných opatření této přímé prezidentské volby. V roce 2014 se měla stát hlavním lídrem kandidátky hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, z kandidátky však byla stáhnuta poté, co se objevilo podezření, že se mohla při odkupu více než dvacetimilionové pohledávky podílet na oklamání České spořitelny. Obvinění, s nímž přišel Český rozhlas, se ukázalo jako neopodstatněné. V roce 2015 se angažovala i v hnutí Blok proti Islámu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Okamura venčil v Teplicích

V komentářích pod Čížkovým textem se zvedl ohlas podpory příznivců SPD, cítit byl ovšem i strach z nových volebních výsledků. Uživatel Jirka Helebrant píše: „No ale ten Soukup zadělal docela na malér. Doufám, že nás nečeká další neúspěch jako v komunálu.“ Na to mu oponuje Dušan Napravený Rudecký: „Vy to nazýváte Neúspěch???“

„Máte pravdu, spíš totální propadák. O to víc mě to mrzí,“ odpovídá Jirka Helebrant a naráží na výsledek loňských komunálních voleb, kdy Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury získala pouze 155 mandátů.

Poslanec za SPD Radovan Vích však uklidňuje: „Neklesejte na mysli. Ještě neoznámil ani kandidaturu do europarlamentu.“ Poukázal na zatím nepříliš zřejmé plány Jaromíra Soukupa.

Fotogalerie: - Klára Samková v brněnském knihkupectví

Psali jsme: Z toho se posadíte: Nové informace o působení George Sorose. Jde i o Českou republiku, velmi známá jména. Neziskovky, peníze... Poslanec Benda: Dochází k restauraci komunismu a jeho přisluhovačů. Komunisté podporují vládu a diktují si podmínky Brexitový zákon je připraven, politici mu nebudou bránit Vysoké školy se bojí o ministra Plagu. Babiš mlčí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak