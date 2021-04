Užiteční idioti – jako Havel. Pivovary budou brečet. Hrnčíř z SPD rozsekl Vrbětice. Ale nejde jen o pivo

reklama

Reakce vlády mu prý přišla velice razantní. „Měl jsem pocit, že vláda má naprosto jasné a zřejmé důkazy a že tam byla nějaká snaha se opravdu s Ruskem srovnat, protože kdyby se něco takového skutečně stalo, tak by bylo naprosto legitimní vyžadovat náhradu škod a odškodnění těch pozůstalých. Je to skutečně sedm let, takže jsem čekal že, ty důkazy budou opravdu silné.“

To se ale podle Hrnčíře nepotvrdilo. „Postupem času se ukázalo, že to tak s těmi důkazy až tak úplně není, protože pokud mám informace, tak ty důkazy o tom, že by ti ruští agenti ve Vrběticích byli, tak ty opravdu nejsou. A ze strany policie jsou dostupné jenom nepřímé důkazy, na základě kterých se nedá zahájit ani trestní řízení proti komukoliv,“ vysvětloval poslanec s tím, že mu přijde zvláštní s tak málo důkazy zahájit takto vyostřenou mediální i diplomatickou roztržku s Ruskem.

„Je naprosto jasné, že ty vztahy s Ruskem v podstatě skončí a že na to doplatíme i hospodářsky a ekonomicky. Naše pivovary asi budou brečet, a budou se smát nepochybně ty bavorské. Takže teď to na mě působí tak, že jsme opět sehráli roli užitečných idiotů, tak jako vícekrát v historii, pro vyostření vztahů. Třeba když Západ potřeboval bombardovat Jugoslávii, tak se hodila právě Česká republika a prezident Havel, který to bombardování obhajoval, jak je to vlastně skvělé pro demokracii,“ řekl dále Hrnčíř. Naznačil také, že celá situace může souviset se změnou ve vedení USA a že Česko mohlo být zataženo do jakési hry tajných služeb.

Podle informací, které má jako poslanec k dispozici z médií, to podle Hrnčíře vypadá tak, že BIS informace o ruských agentech ve Vrběticích od někoho musela získat, a nevypátrala je sama. Moderátor se následně ptal Hrnčíře, s kolika verzemi vrbětického příběhu můžeme pracovat a kolik jich podle něj je. „Já nevím, co je pravda, nedokážu to posoudit. Nicméně viděl jsem projev a rozhovor pana prezidenta Zemana a ten mi přišel poměrně racionální a vyvážený. Nebyla to žádná hysterie. A vzhledem k tomu, že nejsou důkazy, tak těch verzí asi logicky bude více.“

Rozhovor se pak ještě jednou stočil k hospodářským škodám, které Česko utrpí v důsledku roztržky s Ruskem. „Je třeba si uvědomit, že poškozené budou určité sektory. Už jsem tady mluvil o těch pivovarnících. České pivo je v Rusku poměrně oblíbené a téhle době se to docela hodí, když ta spotřeba v restauracích šla dolů, tak se ten vývoz hodí. Ale to není jen pivo, ale třeba i zpracovatelský průmysl. Ten ruský trh je skutečně zajímavý a je to třeba i to Bělorusko, Kazachstán a další země, které jsou navázány na Ruskou federaci,“ vypočítával Hrnčíř s tím, že neví, co vlastně likvidací vztahů s Ruskem získáme.

To, že je v současné době Česká republika na seznamu největších nepřátel Ruska, bude mít podle Hrnčíře za následek minimálně ztížení přístupu českých občanů do Ruska skrze víza a zhoršení postavení českých firem na ruském trhu.

