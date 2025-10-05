V ČR vyhrál Babiš. Německá média vypustila hrůzu

„Vítězství Andreje Babiše je špatnou zprávou pro Evropu,“ píše deník Süddeutsche Zeitung.
Ačkoliv autorka textu Viktoria Großmannová připoustí, že „populistický miliardář“, který je předsedou vítězného hnutí ANO, není přítelem a spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, vyjadřuje obavy z toho, zda nebude mít Babišův návrat k moci negativní dopad na pozici České republiky v Evropské unii.
„Pod jeho vedením se jeho země pravděpodobně stane nejistým, nepříjemným a v nejhorším případě bezvýznamným členem EU,“ uvažuje redaktorka německého deníku.
Německý deník BILD pak Německo varoval před „návratem populismu“ v České republice po „spektakulárním“ návratu k moci Andreje Babiše a podobně jako deník Südddeutsche Zeitung varuje před možným odklonem České republiky od proevropské a liberální politiky. Posílit by naopak mohla osa kritiků Evropské unie kolem maďarského premiéra Viktora Orbána a slovenského premiéra Roberta Fica.
Berlínský deník Berliner Morgenpost o Babišovi, Ficovi a Orbánovi rovnou píše coby o „nebezpečném triu Evropy“.
V článku deník upozorňuje, že po volebním vítězství Andreje Babiše se ve východní části Evropské unie formuje blok států, u kterého není jasné, zda stojí na straně Západu, nebo Ruska.
Podle listu se k Maďarsku vedenému Viktorem Orbánem a Slovensku pod vedením Roberta Fica může nyní připojit i Česká republika. Společným rysem těchto zemí je populistické vedení a kritičtější postoj vůči EU, což podle deníku představuje problém pro evropskou jednotu.
Babiš, který, jak deník připomíná, v kampani sliboval zastavení dodávek zbraní Ukrajině, by podle článku mohl spolu s Orbánem a Ficem blokovat klíčová rozhodnutí Evropské unie, například o sankcích proti Rusku nebo o přibližování Ukrajiny k členství v Evropské unii.
„Jedno je jisté: výsledek voleb v Česku nepřispěje ke zvýšení váhy Evropy ve světě. Spíše naopak,“ usuzuje Berliner Morgenpost.
autor: Alena Kratochvílová
