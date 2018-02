V Respektu vypustili „návod na aktivní občanství“: Choďte do ulic, podávejte trestní oznámení, podporujte seriózní a veřejnoprávní média, mluvte s příbuznými...

Lauder se úvodem vyjadřuje k tomu, že by to lidé neměli vzdávat. „Šéfa SPD Tomia Okamuru nic nepotěší víc, než když jindy aktivní lidé, kterým záleží na této zemi, odejdou do reálného nebo vnitřního exilu. Ubude mu oponentů, navíc i zbytek společnosti získá dojem, že jeho nesnášenlivé názory jsou vlastně všeobecně sdílené,“ poznamenala Lauder.



Následně také zkonstatovala, že by se lidé měli zajímat o to, co se děje. „Pokud nebudete vědět, co se děje, jak na to budete účinně reagovat? Součástí tohoto zájmu je podpora seriózních a veřejnoprávních médií. Naposledy u prezidentské volby se ukázalo, jak klíčové jsou kvalitní informace, debaty a zpravodajství,“ nechala se slyšet novinářka.



Důležité je podle ní také podporovat organizace, jejichž činnost je možné považovat za smysluplnou, či dát svým voleným zástupcům najevo, co si myslíte a co chcete, aby prosazovali. „Zvyk ‚úkolovat‘ politiky v Česku nemá příliš tradici, ale pár pokusů z poslední doby (u několika ekologických zákonů) ukázalo, že toto je cesta i v Česku. Navzdory populárnímu přesvědčení si většina poslanců a senátorů nemůže dovolit ignorovat hlas svých voličů, zejména pokud jich bude hodně. Že je dobré chodit k volbám, asi není nutné zdůrazňovat, nicméně na důležitosti nabírají i volby, které obvykle málokoho zajímají. Letos na podzim zejména senátní,“ podotkla jasně Lauder.

Vyzvala i k tomu, aby lidé psali a vyšli do ulic vyjádřit názor demonstracemi či peticemi. „Nebo přímo podáním trestního oznámení, pokud se domníváte, že byl porušen zákon – jako to udělal tento týden třeba aktivista Martin Uhlíř u poslance SPD Miroslava Roznera za jeho skandální výrok o ‚neexistujícím pseudokoncentráku‘ v Letech,“ poznamenala Lauder.



Závěrem pak zdůraznila, aby lidé mluvili se svým okolím, s rodinou a přáteli. „Lidé dají na názor svých blízkých. Ne všichni a ne vždy, ale vyplatí se to zkoušet. Ne svoje příbuzné nutně přemlouvat, ale spíš jim poskytnout informace. Zejména to platí u starší generace zaplavené řetězovými e-maily šířícími nesmysly,“ podotkla Lauder závěrem.



