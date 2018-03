V první řadě jsem velice rád, že někdo čte mé články na PL, odpovídal Luzar redaktorce v rozhlasu

Hned na úvod Luzar zdůraznil, že KSČM je stranou, která vznikla až po roce 1989, a je stranou demokratickou. Komunisty vládnoucí před rokem 1989 prý nelze spojovat s komunisty sedícími ve Sněmovně po roce 1989. Luzar také odmítl, že by šlo o nějaký symbol. „To není o symbolu, to je o práci, to je o tom, upozornit občany na to, že to, co je vydáváno za pravdu, pravdou není,“ podotkl.

V minulém volebním období se Luzar snažil prosadit zákon na ochranu prezidenta republiky. Senátorka Eliška Wagnerová snahu prosadit tento zákon kritizovala, ale Luzar její kritiku smetl ze stolu. „Když se podíváte na vyjádření paní senátorky Wagnerové, tak tam najdete tolik vyjádření hloupých, že já se k tomuto jednomu vyjádření nebudu vyjadřovat,“ uvedl.

„On tu informaci zveřejnil nějaký pan Novotný. A on je to bývalý policejní prezident. Důležitý je ten princip, že někdo s takovouto reputací řekne, že tu někdo cenzuruje freemailové servery, tak já to považuji za závažné,“ uvedl Luzar. Na jednání podvýboru by si proto rád pozval jak Novotného, tak zástupce serverů a slyšel od nich, zda jde jen o hoax, nebo skutečně dochází k cenzurním pokusům.

Bastlová se zeptala Luzara na rozhovor pro server ParlamentníListy.cz z roku 2016, kde Luzar konstatoval, že ruskou propagandu považuje za vyváženější než propagandu Spojených států.

„V první řadě jsem velice rád, že někdo čte mé články na ParlamentníchListech.cz,“ usmál se Luzar. Obratem dodal, že dezinformace a propagandu využívají všechny státy, Spojené státy a Rusko nevyjímaje. Luzar má v této souvislosti za to, že americká propaganda je horší, ruská strana prý mnohem víc informačně vyvažuje a mezi dezinformacemi najdeme také kvalitní informace.

Luzar zdůraznil, že by v této oblasti rád spolupracoval s Centrem pro boj proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra. V této souvislosti je však třeba položit si otázku, co je to vlastně dezinformace. „Kdo určuje dezinformaci?“ zeptal se s tím, že jeho hlavním záměrem je uchránit svobodu internetu. Současně však platí, že každý člověk nese odpovědnost za to, co říká, a měl by tedy svá slova vážit. Platí to i prý pro Luzarova kolegu Lubomíra Volného z hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, který na sociální síti Twitter napsal, že „havlérská plivárna chystá český Majdan“.

Psali jsme: Luzar (KSČM): Křivdy a krádeže na druhou Okamura je někdy na přes hubu. Kdyby hloupost nadnášela… No fuj paní Merkel, že se nestydíte vydírat a vyhrožovat za problémy, které jste způsobili! Poslanec KSČM hovoří Při cinkání klíčů jsme se vydali na cestu kolonie Německa. Člověk by se bál i vyměnit žárovku, aby tím nepomáhal Putinovi v ovládnutí světa. Trochu netradiční silvestrovský rozhovor Vy umělci. Chcípající kobyla kope. Zdeněk Ondráček drsně vystupuje a varuje: Hrozí tu Majdan. První mrtví...

autor: mp