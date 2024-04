VIDEO Íránci z vrtulníku obsadili loď. Izrael ve varu. USA chystají obranu

Lodní společnost MSC v sobotu uvedla, že loď MSC Aries, která je registrovaná v Portugalsku, byla při průjezdu Hormuzským průlivem zadržena „íránskými orgány“ pomocí vrtulníku. Loď byla poté údajně převezena do íránských teritoriálních vod, informuje agentura Reuters.

Lodní společnost rovněž uvedla, že na palubě bylo 25 členů posádky a že spolupracuje s „příslušnými orgány“ na zajištění jejich bezpečnosti.

Internetem se šíří video, na němž je vidět vojenský vrtulník vznášející se nad zádí lodi. Nejméně dva vojáci se po laně spouštějí na palubu. Agentuře Reuters se podařilo ověřit, že loď na videu je MSC Aries, nicméně nepovedlo se ověřit datum pořízení videa.

Podle státní tiskové agentury IRNA byli vojáci součástí elitního námořnictva íránských revolučních gard (Islamic Revolutionary Gard Corps).

Íránské revoluční gardy jsou oddělené od íránské armády, námořnictva i letectva. Mají své vlastní pozemní jednotky, námořnictvo, letectvo i rozvědku. Hlavním úkolem gardy, která vznikla v květnu 1979, je obrana národní bezpečnosti.

Agentura NBC News uvádí, že útoky Íránem podporovaných húthijských ozbrojenců na lodě v Rudém moři již otřásly světovým obchodem, neboť několik velkých lodních linek a přepravců ropy pozastavilo své služby přes tuto vodní cestu. Lodní společnosti raději volí cestu kolem Afriky, aby se dostaly do Indického oceánu, což může prodloužit trasu až o 14 dní.

Mluvčí izraelské armády kontraadmirál Daniel Hagari prohlásil, že „Írán ponese následky za to, že se rozhodne tuto situaci dále eskalovat“.

Izraelský ministr zahraničí Israel Katz obvinil Teherán z pirátství. „Íránské Revoluční gardy se zmocnily portugalské civilní nákladní lodi patřící jednomu z členských států EU a tvrdí, že je izraelským vlastníkem. Režim ajatolláhů je zločinecký režim, který podporuje zločiny Hamásu a nyní provádí pirátskou operaci v rozporu s mezinárodním právem,“ napsal izraelský ministr a v příspěvku na sociální síti X označil íránskou hlavu států Sajjida Alího Chameneíe.

Katz požaduje, aby byly íránské Revoluční gardy označeny za teroristickou organizaci. „Vyzývám Evropskou unii a svobodný svět, aby okamžitě prohlásily íránské Revoluční gardy za teroristickou organizaci a okamžitě na Írán uvalily sankce,“ apeluje izraelský ministr zahraničí.

The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship, belonging to an EU member, claiming Israeli ownership. The Ayatollah regime of @khamenei_ir is a criminal regime that supports Hamas' crimes and is now conducting a pirate operation in violation…

Prezident USA už v pátek prohlásil, že očekává, že Írán zaútočí na Izrael „spíše dříve než později“ a varoval Teherán, aby tak nepostupoval. Vzkázal Íránu, ať jednoduše neútočí. Zdůraznil závazek Washingtonu bránit Izrael. „Jsme oddáni obraně Izraele. Budeme Izrael podporovat. Budeme pomáhat bránit Izrael, a Írán neuspěje," řekl Biden novinářům.

‘We are devoted to the defence of Israel. We will support Israel. We will help to defend Israel and Iran will not succeed"

US President Biden said on Friday he expects an attack by Iran to happen ‘sooner than later’ in retaliation for the April attack on its Damascus consulate pic.twitter.com/g0oe2F52fh