VIDEO Jste doma, učte se online anglicky! Vyzývá Američanka, ale mluví i o xenefobii a jiných bariérách

Lidé se nestarají o to, kdo může potřebovat pomoc kromě jejich rodiny, kolegů a komunity. Takže se můžeme setkat se silnou xenofobií. To také řekla americká youtuberka Jennifer, která má v Česku trvalý pobyt, ve svém aktuálním videu Cizinci v krizi. Ale někteří nesouhlasí. Američanka hlavně vyzývá lidi, co jsou nyní zavřeni doma, aby si domluvili online kurzy angličtiny, protože je na to správná doba.

Jaké to je, být cizincem v období krize? O tom nedávno natočila video youtuberka Jennifer, jejíž seriál se jmenuje Dream Prague. V něm, se zaměřuje především ma kulturní rozdíly mezi Čechy a Američany, ale poslední díl se zabývá pandemií koronaviru a potažmo pohromami všeho druhu. Američanka navíc přišla na řešení, jak využít dnů strávených doma...

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 13% Vadilo a bylo by to skandální 3% Nevadilo 84% hlasovalo: 11910 lidí

Pohromy v Česku

Od té doby, co se přestěhovala do Česka, si prý Jennifer pamatuje na dvě krize. Při první z nich jí v roce 2012 poslal otec z Kalifornie tajemnou zprávu: "Nepijte vodku!" Až následně zjistila, že jde o metanolovou aféru. I o druhé pohromě se dozvěděla od rodiny z USA, šlo o únik plynu a výbuch v domě na Praze 1. I proto Američanka, která v Česku žije sedm let a pracovala jako učitelka angličtiny, ve videu říká: "Zpravodajství je většinou v češtině. Je pár zdrojů informací v angličtině, ale dokud je nevyhledáte, úplně vám uniká, co se kolem děje... Když pan premiér řekl, že se uzavírají hranice, ale občané Česka se stále mohou vrátit, tak jsem nevěděla, co to znamená pro osoby s trvalým pobytem." Na to konto ale jeden z komentářů vysvětlil, že mnoho Čechů jí ochotně poradí a pomůže.

Další z problémů cizinců v Česku spatřuje ve složitosti jazyka. "Před pár lety, když už jsem chvíli studovala v Česku, byl požár a museli jsme se domluvit s ostaními lidmi, jestli vyrazit dveře nebo ne. Moje čeština naprosto selhala. Všechny ty hezké větičky, které skládám na hodinách puf a byly pryč. Naštěstí umím gestikulovat jako Italka, takže jsem se s lidmi dokázala domluvit na tom, co dělat dál. A můj manžel nakonec dveře vykopl a muže, který byl uvnitř doslova v plamenech, zachránil," dává příklad.

Xenofobie v Česku

Jinou potíž spatřuje v xenofobii. "Dalším zjevným problémem pro cizince během krizí, obzvlášť během nějakého teroristického útoku nebo něčeho jako pandemie, jako třeba virus, který se může šířit, je, že se lidé nestarají o to, kdo může potřebovat pomoc kromě jejich rodiny, jejich kolegů nebo jejich komunity. Takže se můžeme setkat se silnou xenofobií. Nechci ani pomyslet, čím si musejí procházet lidé v cizí zemi, kteří přišli ze Středního východu, po teroristickém útoku spáchaném někým, s kým mají společnou maximálnmě zemi původu," odhaduje.

K tomu se s komentářem ozval Tom Drpa, když napsal: "Nesouhlasím s tím, že během pandemie dochází ke xenofobii. Jde o prevenci. Zavřít doma celou rodinu a udržovat si patřičný odstup od ostatních. Jde o nejrychlejší způsob, jak zastavit rozšiřování nemocí. Opravdu nejde o sobectví anebo ignorantství."

Učit se, učit se, učit se...

Někteří cizinci se také podle Jennifer potýkají s tím, že pracují v takzvaném švarcsystému. "Jsem obvykle v kontaktu s mladými americkými učiteli angličtiny v Praze. Myslím si, že až pětadevadesát procent učitelů angličtiny pracuje v Česku na živnostenský list. Na svých školách nejsou jako zaměstnanci, což znamená, že jsou placeni jen za to, co odpracují. Nemají žádnou nemocenskou nebo placenou dovolenou. A teď jsou školy zavřené, takže příjmy mých přátel okamžitě spadly na nulu. Vím, že se to ale děje ve všech odvětvích ekonomie," vysvětluje.

Proto přišla s řešením vyučovat angličtinu online. Kontak je umístěn ve videu. "Osobně můžu říct, že učení angličtiny online je skvělé. A tohle může být ta pravá doba, abyste se zaměřili na učení. Můžete si domluvit online hodiny s lidmi, kteří vědí, jak učit Čechy a s učením angličtiny mají spoustu zkušeností," doplňuje nakonec youtuberka, která se, jak vyplývá z videa, nyní nachází mimo Českou republiku. Ostatně studium jakéhokoliv jazyka, nejen angličtiny, člověku otevírá brány do světa.



